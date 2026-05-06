Солодка як мед: правила догляду за ожиною навесні

Ожина може бути солодкою як мед (Фото: magnific)

Як отримати великі солодкі ягоди ожини та виростити здорові кущі з потужними пагонами? Це проста, але ефективна схема весняного догляду, яка допоможе підвищити врожайність.

Порадами поділилася авторка YouTube-каналу Корисні корисності.





Весняний догляд ожини починається з огляду кущів. Спочатку відріжте підмерзлі вершечки до здорової тканини. «У цьому сезоні на кущах залишилося багато старого сухого листя — його також обов’язково потрібно прибрати», — йдеться у відео.

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Після цього видаляємо стару мульчу та залишки опалого листя під кущами. Саме там найчастіше зимують збудники хвороб і шкідники.

Зверніть увагу на бруньки, які знаходяться знизу куща. З них формуються бічні гілочки з ягодами — так звані латерали. Проблема в тому, що в таких місцях зазвичай виростає дуже дрібна ягода, гілки лягають на землю і плоди можуть згнити.

Догляд ожини потрібно розпочинати навесні / Фото: depositphotos/АІ

Тому всі бруньки і пагони, розташовані на відстані 45−50 см від рівня ґрунту, потрібно видалити. Відкритий низ куща краще провітрюється і дає можливість нормально розвиватися пагонам заміщення.

Усе, що не підв'язано, розподіляємо та фіксуємо до шпалери, як показано на відео.

Далі потрібно провести профілактику від хвороб. Класичний варіант — мідьвмісні препарати. «Я використовую тривідсотковий розчин мідного купоросу: 300 г розчиняємо в невеликій кількості гарячої води і доводимо до 10 л», — зазначає авторка відео.

Таку концентрацію можна застосовувати лише до розпускання бруньок. Якщо вже є фаза «зелений конус», краще використати інші препарати, наприклад Хорус. Також можна додати засіб від шкідників, наприклад Актару. Обробку проводимо в суху безвітряну погоду.

Коли ґрунт прогріється і встановиться стабільна плюсова температура, переходимо до підживлення. Підживлювати потрібно лише дорослі кущі, починаючи з третього року життя.

Щоб ожина була солодкою, її необхідно доглядати належним чином / Фото: depositphotos/АІ

«Ожина дуже любить органіку, тому я вношу під кожен кущ хоча б відро компосту. Але щоб поживні речовини засвоїлися, потрібен час, а навесні рослина вже активно росте і потребує азоту», — додає авторка YouTube-каналу.

Для азотного підживлення можна використати аміачну селітру: 20−30 г на 10 л води. Важливо вносити добрива лише по вологому ґрунту.

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«Я ж надаю перевагу органічній альтернативі — використовую сухий курячий послід у гранулах. Його потрібно замочити у воді в пропорції 1:1, настояти 1−2 доби — це буде маточний розчин. Потім пів літра такого розчину розводимо в 10 л теплої води і додаємо 100 г препарату Байкал М для активізації ґрунтової мікрофлориавторка», — йдеться у відео.

Таке підживлення дає ожині енергію для нарощення зеленої маси, формування нових пагонів і майбутнього врожаю.

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