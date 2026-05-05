Не всі джерела азоту однакові, і забезпечення вашого врожаю картоплі правильними джерелами азоту — як і всі аспекти живлення рослин — це балансування.

Гарний врожай потребує ретельного піклування. Картопля не є найвибагливішим овочем, але тако потребує догляду. Добрива для картоплі є надзвичайно популярним способом отримати найкращий врожай. Але азот часто вносять у більших нормах, ніж картопля може негайно поглинути та використати, і є кілька міркувань при виборі форми азоту, яка найкраще підходить для вашої культури.

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Картопля може використовувати нітратний (NO3-), амонійний (NH4+) і амідний азот.

Фахівці компаній САНАГРО УКРАЇНА та ЕКООРГАНІК вважають, що до фази цвітіння картопля засвоює до 75% азоту, який переважно спрямовується на формування вегетативної маси. Після цього поживні речовини перерозподіляються у бульби, в яких до моменту збирання накопичується до 80% спожитого азоту.

Експерти компаній розповіли, що амонійна форма азоту є найкращою, адже забезпечує тривалу дію, сприяє підвищенню врожайності та покращує якість бульб. Також ця форма азотного добрива знижує ризик ураження паршею. Нітратна та амідна форми також є гарними варіантами для живлення, утім, їх використання потребує більшої точності та контролю. Наприклад, нітрат здатний безпечно поглинатися і зберігатися для подальшого використання рослиною.

Врахуйте, що амоній, при надмірному поглинанні, може викликати пошкодження клітин рослини. Крім того, для використання амонію рослині потрібно споживати вуглеводи та енергію, що відбувається за рахунок росту рослини та врожайності бульб. Суміш нітратної та 8−28% амонійної форми є оптимальною кількістю азоту для картоплі, як підтверджують дослідження.