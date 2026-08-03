Далі — світові. Хто став переможцем національних змагань з лате-арту та кави у джезві
Переможчі кавового змагання з джезви у Дніпрі (Фото: Instagram @sca.ukraine)
Україна вкотре відправить національних чемпіонів представляти країну на світовій каовоій арені. У Дніпрі обирали переможців у двох категоріях.
1−2 серпня у Дніпрі відбувся Dnipro Coffee Fest. Фестиваль вдруге зібрав українську спешелті-спільноту кави. У події взяли участь обсмажувальники, бариста, власники кав’ярень, виробники обладнання, імпортери зеленої кави. Окрім лекцій, майстер-класів, капінгів, дегустацій програма передбачала національні чемпіонати SCA Ukraine.
Specialty Coffee Association (SCA) — це всесвітня організація, яка об'єднує десятки тисяч кавових професіоналів: фермерів, трейдерів, бариста, кав’ярні, обсмажчиків та багатьох інших фахівців, що працюють для розвитку кавової індустрії у всьому світі.На Dnipro Coffee Fest визначили переможців з категорій Лате-арт та Джезви. Надалі ці чемпіони представлятимуть Україну на світових змаганнях.
«За кількома хвилинами виступу стоять десятки годин підготовки, пошуку ідей, тренувань, хвилювання та віри в себе. Саме тому кожне призове місце — це результат великої праці», — написали SCA на своїй сторінці в Instagram.
У категорії Лате-арт призові місця зайняли:
- Євген Мазур (багаторазовий чемпіон з цього напрямку)
- Гордей Сердюк (призер минулорічного національного змагання)
- Тетяна Мусіна (переможниця напрямку 2024 року)
У категорії Джезва:
- Іван Білоусов (увійшов у топ-3 світу із заварювання кави в джезві у 2024 році)
- Артем Бадзюх (переможець 2026 року з обсмаження кави)
- Володимир Хекало
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