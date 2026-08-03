Далі — світові. Хто став переможцем національних змагань з лате-арту та кави у джезві

Україна вкотре відправить національних чемпіонів представляти країну на світовій каовоій арені. У Дніпрі обирали переможців у двох категоріях.

1−2 серпня у Дніпрі відбувся Dnipro Coffee Fest. Фестиваль вдруге зібрав українську спешелті-спільноту кави. У події взяли участь обсмажувальники, бариста, власники кав’ярень, виробники обладнання, імпортери зеленої кави. Окрім лекцій, майстер-класів, капінгів, дегустацій програма передбачала національні чемпіонати SCA Ukraine.

Реклама

Specialty Coffee Association (SCA) — це всесвітня організація, яка об'єднує десятки тисяч кавових професіоналів: фермерів, трейдерів, бариста, кав’ярні, обсмажчиків та багатьох інших фахівців, що працюють для розвитку кавової індустрії у всьому світі.На Dnipro Coffee Fest визначили переможців з категорій Лате-арт та Джезви. Надалі ці чемпіони представлятимуть Україну на світових змаганнях.

«За кількома хвилинами виступу стоять десятки годин підготовки, пошуку ідей, тренувань, хвилювання та віри в себе. Саме тому кожне призове місце — це результат великої праці», — написали SCA на своїй сторінці в Instagram.

У категорії Лате-арт призові місця зайняли:

Євген Мазур (багаторазовий чемпіон з цього напрямку) Гордей Сердюк (призер минулорічного національного змагання) Тетяна Мусіна (переможниця напрямку 2024 року)

У категорії Джезва: