Нове дослідження. Якої дієти слід дотримуватися, щоб залишатися здоровим у 70 років

Із такою величезною кількістю дієт буває важко зрозуміти, яка з них є найкращою загалом чи конкретно для вас. Середземноморська дієта щороку стабільно посідає перші місця в рейтингах, адже вона підтвердила свою користь для серця, мозку та зору.

Проте існують й інші системи харчування з подібними перевагами — наприклад, DASH (дієтичні підходи до зупинки гіпертензії) або MIND, яка є поєднанням середземноморської дієти та DASH і спрямована на підтримку когнітивного здоров’я. Крім того, є класичне збалансоване харчування, яке науковці з Гарварду оцінюють за допомогою Альтернативного індексу здорового харчування (AHEI).

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Велике дослідження, проведене спільно Гарвардською школою громадської охорони здоров’я імені Т. Х. Чана, Університетом Копенгагена та Університетом Монреаля, проаналізувало вісім моделей здорового харчування, щоб з’ясувати їхній зв’язок із якісним старінням. Під «здоровим старінням» у цьому контексті розуміли збереження незалежності в побуті та високу якість життя щонайменше до 70 років. Результати цієї роботи були опубліковані в журналі Nature Medicine.

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Як проходило дослідження

Вчені проаналізували дані двох довгострокових масштабних проектів — Дослідження здоров’я медсестер (NHS) та Послідовного дослідження медичних працівників (HPFS). Загалом у вибірку увійшли дані 105 015 учасників, серед яких близько двох третин становили жінки. Середній вік на момент початку спостережень складав 53 роки, а загальний період подальшого моніторингу охопив 30 років. У процесі аналізу враховувалися демографічні дані, індекс маси тіла (ІМТ), рівень фізичної активності, наявність шкідливих звичок, сімейний анамнез, соціально-економічний статус та історія хвороб. Головним інструментом оцінки раціону стали регулярні опитувальники про частоту споживання їжі.

Науковці вивчали зв’язок між тривалим дотриманням восьми систем харчування та здоровим старінням. Оцінювалися такі моделі:

Альтернативний індекс здорового харчування (AHEI)

Альтернативний середземноморський індекс (aMED)

Дієта DASH (для боротьби з гіпертензією)

Дієта MIND (для профілактики нейродегенеративних порушень)

Здорова рослинна дієта (hPDI)

Індекс планетарної дієти (PHDI)

Емпірична модель протизапального харчування (EDIP)

Емпіричний дієтичний індекс гіперінсулінемії (EDIH)

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Додатково вивчався вплив окремих продуктів, мікроелементів, а також рівень споживання ультрапастеризованої та високообробленої їжі.

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Що показали результати

З усієї групи підтверджені ознаки здорового старіння продемонстрували 9771 особа (близько 9,3%). Суворе дотримання будь-якої з перелічених здорових моделей харчування суттєво підвищувало шанси зберегти когнітивне, фізичне та психічне здоров’я до 70 років. Проте один раціон показав явну перевагу. Люди з найвищими балами за індексом AHEI мали на 86% вищу ймовірність зберегти здоров’я у 70 років і були вдвічі здоровішими у 75 років порівняно з тими, хто мав найнижчі показники за цим індексом.

Основа раціону AHEI:

Велика кількість фруктів, овочів, цільних злаків, горіхів та бобових.

Корисні жири (зокрема поліненасичені олії: кукурудзяна, соєва, соняшникова) та омега-3 жирні кислоти.

Мінімальна кількість червоного та обробленого м’яса, солодких напоїв, солі та рафінованих зернових продуктів.

Цей тип харчування є максимально збалансованим та різноманітним, тому його набагато легше підтримувати психологічно, ніж суворі обмежувальні дієти. Цілком очікувано, високий рівень споживання ультраоброблених продуктів — особливо м’ясних напівфабрикатів (ковбас, сосисок) та напоїв із цукром або штучними підсолоджувачами — виявився пов’язаним із низькими шансами на здорове довголіття.

Варто зважати на обмеження дослідження: воно не враховувало екологічні фактори, оцінка когнітивних і фізичних функцій базувалася на самозвітах учасників (що допускає похибки пам’яті), а вибірка складалася переважно з медичних працівників, тому для остаточного підтвердження потрібні додаткові спостереження серед інших верств населення.

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Як застосувати це на практиці

Отримані результати переконливо доводять, що здорове харчування не є універсальним шаблоном. Існує велика кількість варіацій раціону, які ведуть до щасливого довголіття. Головне — гнучкість та адаптація їжі під власні смаки та спосіб життя. Моделі, багаті на рослинну їжу з помірним включенням якісних продуктів тваринного походження, є найкращим інструментом для захисту організму від вікових змін. Зміна харчових звичок часто здається складним завданням, тому найкраще починати з маленьких кроків:

Зосередьтеся на додаванні, а не на заборонах: Замість того щоб радикально викреслювати улюблені продукти, почніть щодня додавати до раціону порцію овочів, жменю горіхів, бобові або корисні рослинні жири.

Поступовість: Щойно перша корисна звичка стане природною, додавайте наступну. Це мінімізує стрес для організму.

Контролюйте ультраоброблену їжу: Незалежно від обраного стилю (чи то повністю вегетаріанського, чи з помірним вживанням м’яса, яєць та молочних продуктів), намагайтеся звести до мінімуму споживання фастфуду, сосисок та солодкої газованої води.

Комплексний підхід до довголіття

Хоча якісна їжа є базою, здорове старіння неможливе без інших корисних звичок. Регулярна фізична активність, якісний нічний сон та вміння контролювати рівень стресу працюють у синергії, уповільнюючи процеси в’янення клітин. Не менш важливим є й соціальне життя. Спілкування з близькими та друзями захищає від самотності, яку наука напряму пов’язує з погіршенням загального тонусу та розвитком деменції. Найкраще дивитися на здоров’я комплексно: надмірний фокус лише на одній сфері та спроби досягти ідеалу в дієті часто мають зворотний ефект — збільшують тривожність і шкодять психіці.

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