Масштабне відкликання продукції. У дитячому харчуванні європейського виробника виявили щурячу отруту
У популярному дитячому пюре знайшли справжню отруту (Фото: freepik)
В Австрії в банці дитячого харчування виявили щурячу отруту — поліція підозрює навмисне втручання.
Поліція повідомляє про виявлення отрути в банці з морквяним та картопляним пюре HiPP, оскільки виробник стверджує, що продукти могли бути підроблені. Про це повідомляє The Guardian.
Австрійська поліція повідомила, що в банці дитячого харчування HiPP було виявлено отруту для щурів, після відкликання продукту з понад 1000 популярних супермаркетів Spar у країні через побоювання щодо безпеки.
Поліція Бургенланду заявила, що зразок з однієї з 190-грамових банок дитячого харчування з морквою та картоплею, про які повідомив покупець, виявився позитивним на отруту для щурів.
У суботу HiPP заявила, що не можна виключати, що в продукт було додано небезпечну речовину, і що банки з морквою та картоплею могли бути підроблені. Вживання вмісту банок може бути небезпечним для життя.
У заяві поліції йдеться, що на пошкоджених банках була наклейка з червоним колом на дні та кришка, яка вже була відкрита, пошкоджена або без захисної пломби, або мала незвичайний запах.
Вони сказали, що початкові лабораторні тести аналогічних банок, вилучених поліцією в Чеській Республіці та Словаччині, показали наявність токсичної речовини. У заяві не наведено жодних додаткових подробиць.
Поліція також заявила, що владу Австрії було попереджено про ризик після розслідувань у Німеччині. Вони не надали жодних додаткових подробиць.
«Згідно з нашими поточними даними, ця критична ситуація пов’язана зі зовнішнім злочинним втручанням, яке впливає на канал розповсюдження Spar Austria», — зазначили у компанії HIPP. Компанія тимчасово не надавала зворотній зв’язок споживачам.
Речник Spar повідомив Reuters у суботу, що відкликання продукції було запобіжним заходом і торкнулося 1500 магазинів в Австрії, без жодного впливу на торгові точки в інших місцях.
Spar та HiPP порадили покупцям не вживати пюре, придбане у Spar Austria. Вони сказали, що покупці отримають повне відшкодування за повернені товари. Поліція порадила покупцям ретельно мити руки, якщо вони тримали пюре.
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