Додайте до списку покупок. 10 найкращих білкових продуктів для здоров’я

Сьогодні тема білка надзвичайно популярна, проте є нюанс: два продукти можуть містити однакову кількість грамів білка, але мати абсолютно різну поживну цінність.

Якість білка має таке ж важливе значення, як і його кількість. Ось перелік найкорисніших продуктів із високим вмістом білка, а також пояснення, що робить їх унікальними.

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Чому білок такий важливий

Білок бере участь практично в кожній функції організму. За своєю суттю він складається з амінокислот — «будівельних блоків», які організм використовує для відновлення тканин, синтезу ферментів і гормонів та підтримки імунітету. Особливо важлива роль білка у відновленні м’язів. Під час фізичних навантажень (особливо силових або високоінтенсивних) м’язові волокна зазнають мікропошкоджень. Білок постачає амінокислоти, необхідні для їхнього відновлення та поступового зміцнення.

Крім того, білок нормалізує апетит: він уповільнює травлення та допомагає регулювати гормони голоду, забезпечуючи тривале відчуття ситості. Він також допомагає зберігати суху м’язову масу, підтримуючи здоровий метаболізм (порівняно з вуглеводами та жирами, засвоєння білка вимагає більше енергії, що дещо збільшує витрату калорій).

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Найкращі джерела тваринного білка

1. Яйця

Яйця залишаються золотим стандартом завдяки своїй універсальності та високій поживній щільності. В одному яйці міститься 6 грамів повноцінного білка, включаючи всі дев’ять незамінних амінокислот у високобіодоступній формі. Науковці часто використовують яйця як еталон для оцінки якості білка в інших продуктах. Крім того, вони покривають 50−70% добової потреби в холіні — речовині, необхідній для здоров’я мозку.

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2. Незбиране молоко

Доступне джерело повноцінного білка. Незалежно від жирності (знежирене чи незбиране), кожна склянка (240 мл) містить 8 грамів білка. Молоко також постачає в організм кальцій, вітамін D і калій.

3. Грецький йогурт і кисломолочний сир

Грецький йогурт вирізняється високим умістом білка та додатковою користю для мікробіому кишківника. Кисломолочний сир має аналогічну концентрацію білка, і обидва продукти не вимагають часу на приготування.

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4. Риба

Жирні види риби (наприклад, лосось і сардини) є чудовим поєднанням легкозасвоюваного білка та корисних для серця омега-3 жирних кислот.

5. Птиця (курка та індичка)

Нежирне м’ясо птиці забезпечує високу порцію білка без надлишку насичених жирів і легко інтегрується в щоденний раціон — від швидких вечерь до дитячого меню.

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6. Нежирні сорти яловичини та свинини

Будь-які продукти можуть бути частиною збалансованого меню, якщо обирати найменш жирні та найякісніші шматки м’яса.

Найкращі джерела рослинного білка

Різноманітний рослинний раціон легко задовольняє потреби організму в амінокислотах, одночасно збагачуючи його іншими цінними речовинами.

7. Квасоля та сочевиця

Хоча бобові не є джерелом повноцінного білка, їх поєднання з крупами (наприклад, рисом або кіноа) формує повний амінокислотний профіль. Вони багаті на клітковину, залізо та фолієву кислоту, що сприяє стабільному рівню енергії й хорошій роботі шлунково-кишкового тракту.

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8. Соєві продукти (тофу, темпе, едамаме)

Соя — унікальний рослинний продукт, оскільки містить повноцінний білок. Вона також багата на клітковину, антиоксиданти та мікроелементи. Кубики тофу чи темпе легко обсмажувати так само, як і куряче філе.

9. Горіхи та насіння

Серед горіхів виділяються фісташки: одна порція (30 г) містить 6 грамів білка. Це один із небагатьох рослинних продуктів із повноцінним амінокислотним профілем. Фісташки містять корисні жири, клітковину, антиоксиданти, вітамін B6, калій і магній. Універсальні як для швидкого перекусу, так і для додавання в соуси, смузі чи горіхову пасту.

10. Цільнозернові крупи

Не варто ігнорувати такі крупи, як кіноа, сорго та фарро. Хоча вони самі по собі не закривають усіх потреб у білку, у поєднанні з бобовими вони створюють збалансовану поживну основу.

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Що визначає якість білка

Якісний білок містить усі дев’ять незамінних амінокислот у достатній кількості — такий білок називають повноцінним. Тваринні продукти (яйця, м’ясо, молочні продукти), а також деякі рослинні (соя, фісташки) належать саме до цього типу. Проте й неповноцінні джерела білка чудово доповнюють здоровий раціон, якщо їх комбінувати. У науці якість білка також оцінюють за ступенем його засвоєння (коефіцієнт PDCAAS). Чим вищий цей показник, тим ефективніше білок використовується для відновлення м’язів.

Загальна якість білкового продукту визначається не лише кількістю амінокислот, а й наявністю супутніх речовин: клітковини, заліза, омега-3 жирних кислот, вітамінів і мінералів.

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Скільки білка потрібно організму

Базові рекомендації (наприклад, Dietary Guidelines for Americans) довго визначали мінімальну норму на рівні 0,8 г білка на 1 кг маси тіла на день. Проте сучасні дослідження свідчать, що це скоріше поріг для запобігання дефіциту, аніж оптимальна норма. Для підтримки м’язової маси, метаболізму та нормалізації апетиту більшості дорослих підходить норма 1,0−1,6 г на 1 кг маси тіла на день. Потреба в білку змінюється залежно від віку та способу життя:

З віком м’язи стають менш чутливими до засвоєння білка, тому старшим людям потрібні більші порції для збереження сили.

м’язи стають менш чутливими до засвоєння білка, тому старшим людям потрібні більші порції для збереження сили. При регулярних тренуваннях або відновленні після травм та хвороб потреба в білку також зростає.

Для підтримки загального здоров’я та запобігання віковій втраті м’язів рекомендовано орієнтуватися на норму 1,2−1,6 г білка на кг маси тіла на день.