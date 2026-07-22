Влада посилить контроль за імпортом сирів: ціна на ці продукти зросте

В Україні може зрости ціна на дешевий імпортний сир (Фото: faiza_adamjee/pixabay)

В Україні імпортний сир уже займає понад 50% ринку, тоді як вітчизняні виробники скорочують обсяги виробництва.

На цьому тлі влада вирішила посилити контроль за ввезенням молочної продукції після виявлення схем, за якими комерційні партії сирів потрапляють до країни під виглядом гуманітарної допомоги.

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Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками координаційної наради в Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Сир ввозять під виглядом гуманітарної допомоги

Під час наради особливу увагу приділили випадкам, коли імпортну молочну продукцію оформлюють як гуманітарний вантаж. За даними Держпродспоживслужби, така схема дозволяє імпортерам уникати сплати митних платежів і ПДВ, завдяки чому продукція продається дешевше та отримує перевагу над українськими виробниками.

У відомстві також наголошують на ризиках для споживачів. Товари, ввезені за спрощеною процедурою, можуть надходити у продаж без українського маркування та без проходження обов’язкового державного контролю, зокрема лабораторних досліджень.

За оцінками галузевих асоціацій, нелегальний імпорт може вже займати близько 30% українського ринку сирів. Через це державний бюджет щороку недоотримує щонайменше 730 млн гривень.

Імпорт продовжує нарощувати частку

Частка імпортного сиру в Україні продовжує зростати. Якщо у 2025 році вона збільшилася з 38% до 45%, то вже навесні 2026 року перевищила 50%.

Водночас українські підприємства скоротили виробництво молочної продукції приблизно на 6%, тоді як імпорт сичужних сирів за рік зріс ще на 13%.

Додатковий тиск на ринок чинить дешевша продукція з країн Європейського Союзу. Через зростання виробництва молочної продукції в ЄС ціни на європейські сири знизилися, що дозволило імпортерам значно збільшити обсяги поставок до України.

Як зазначають аналітики профільного видання InfAgro, українські виробники вже змушені продавати сир із суттєвими знижками, однак навіть це не завжди допомагає конкурувати з дешевшим імпортом. Висока собівартість виробництва не дозволяє їм значно знижувати ціни без фінансових втрат.

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Крім того, деякі популярні українські сорти сиру лише за останній місяць подорожчали майже на 70 гривень за кілограм. На цьому тлі частина вітчизняних сирзаводів уже скорочує виробництво твердих і напівтвердих сирів, тоді як випуск м’яких і розсольних сортів залишається відносно стабільним.

Які заходи готує держава

За підсумками наради влада підготувала комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з незаконним імпортом молочної продукції. Зокрема, планується: