Приберіть яйця. Що додати в деруни щоб вони були більш хрусткими, але не твердими

Забиті борошном, надто рідкі та непропечені деруни смакують відверто недобре. Текстура тіста надзвичайно важлива для цієї страви. Тому варто знати кілька секретів, щоб зробити її кращою.

Золотисті, незасмажені та несирі деруни — це досвід та майстерність. А ще — вдалий рецепт, який не містить складних інгредієнтів.

Зазвичай деруни — проста страва, яка подається на вечерю, або як доповнення до неї. Вони смакують зі сметаною, шкварками, грибами, м’ясом, овочами, навіть з ікрою та закрутками. Склад — простий, картопля, борошно, спеції та яйця. Останні використовуються як поєднувальний компонент, що тримає разом текстуру та робить деруни пухкими. Однак яйця також додають вологи у тісто, що часто може зробити його водянистим, а готову страву напівсирою. Щоб вберегтись від цього, варто продумати про заміну.

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Спершу замініть пшеничне борошно на кукурудзяне. Глютен може робити текстуру тіста тягучою та в’язкою, що дуже добре для випічки, але не для дерунів. Натомість кукурудзяне борошно здатне утримувати вологу та гарно тримати форму готових дерунів, надавши їм хрумкоту. Всередині деруни на кукурудзяному борошні залишаться ніжними та добре пропеченими. Не робіть деруни надто товстими, щоб уникнути сирих частин.

Також для того, щоб вони не були надто жирними, додайте столову ложку алкоголю до смаку. Це може бути як горілка, так і бренді. Алкоголь допомагає дерунам не вбирати зайвого жиру та залишатися пухкими. Не переймайтеся через спирт, адже він зникне при термічній обробці. А щоб готові деруни не лежали в олії, спершу складіть їх на решітку. Таким чином, зайвий жир стече, і ваші картопляні тертюхи залишаться хрумкими.

NV FOOD пропонує кілька рецептів дерунів, із яйцями та без, щоб ви могли обрати улюблений та скуштувати вже сьогодні.

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