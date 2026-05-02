Найкраще для найкращої. 10 ідей смачного сніданку на День матері

10 травня в Україні святкують День матері. До цієї особливої дати ми підготували підбірку сніданків, якими можна потішити найрідніших.

Україна, як і багато інших країн світу, відзначає свято Дня матері у другу неділю травня, відповідно до Указу Президента України від 1999 року. У 2024 році це свято в Україні святкували 12 травня.

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Історія свята розпочалась у 1908 році, коли американка Анна Джервіс із Філадельфії запропонувала вшановувати матерів на згадку про свою власну маму, яка передчасно померла. Анна почала листуватися з державними установами та законодавчими органами, надсилаючи свою пропозицію видатним особам з метою встановлення щорічного святкування дня матері. Її зусилля не пройшли марно: у 1910 році штат Вірджинія офіційно визнав День матері святом, а згодом його почали відзначати й в інших штатах та країнах та поза її межами.

Щоб потішити найріднішу людину, NV Food підготував добірку рецептів з найкращими сніданками. Готуйте і даруйте найкращі емоції.

10 ідей смачного сніданку на День матері

Начинку до цих млинців можна обрати на будь-який смак. Ми ж пропонуємо млинці з копченим лососем і вершковим кремом. Це не лише смачно, а й ситно, поживно і корисно. Так би мовити, легка альтернатива суші. Вона точно сподобається усім, хто любить смачно поїсти.

Рецепт млинців з копченим лососем і вершковим кремом Млинці відмінно смакують не лише з солодкими начинками, а й з іншими інгредієнтами. Додайте до них трохи риби і вершкового крему та ви будете вражені вишуканим смаком. Перейти до рецепту

Любов до сирників можна поєднувати із любов’ю до солоних сніданків, так ще й корисних. Білок від кисломолочного сиру надовго наситить, а зелень додасть вітамінів та клітковини. Такі сирники ідеально підходять для ласунів і прихильників, які присвячують собі зранку кілька десятків хвилин. У рецепті замість шпинату можна брати звичайний кріп, а подавати можна зі сметаною, свіжим салатом та шматочками лосося чи курки.

Солоні сирники: рецепт із зеленню на вівсяному борошні Сирники виходять надзвичайно соковиті, із хрумкою скоринкою та красивим яскравим кольором. Смакуйте до кави зранку зі сметаною та сиром. Перейти до рецепту

Їхній рецепт опублікувала на своїй сторінці в Instagram інфлюенсерка Анна Євтімова, яка гост ювала на кухні у Дмитра Горовенка, екссудді кулінарного реаліті-шоу МайстерШеф. «Таких сирників ви більше ніде не знайдете. Це ексклюзивний рецепт, створений шеф-кухарем Романом. Саме ці солоні сирники зі шпинатом — один із найпопулярніших сніданків у готелі @krmigovo (Карпати Мигово — ред.). Гості повертаються за ними знову і знову. Ніжні всередині, ідеально збалансовані по солі, з насиченим сирним соусом… Якщо спробуєте хоча б раз — захочете повторити вдома», — зазначила Євтімова.

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Вони ситні, тонкі, дуже сирні та прості у приготуванні. Вам знадоблять прості інгредієнти та улюблені спеції. Подавайте кутаби із томатним соком чи айраном для ідеального освіжливого смаку.

Млинці з сиром і зеленню: рецепт азербайджанських кутабів Це низьковалорійні, ароматні та дуже соковиті млинці, які захочеться готувати знову й знову. Вони ідеальні як на сніданок, так і для вечері та перекусів. Перейти до рецепту

Кальцоне це тільки за формою звісно, ну або чебурек, кому як більше подобається. А за змістом це справжня протеїнова бомба, яка, крім того, що готується дуже швидко, ще й неймовірно смачна! Цей рецепт справжнє відкриття для мене. Так просто, так смачно, корисно і дуже ситно. І варіанти звісно ж можливі, адаптовані під ваш смак і дієту. У начинку можна класти будь-який улюблений сир, можна покласти ложечку песто, а пармезаном зверху посипати необов’язково. У фарш додаємо улюблені спеції, а в супровід улюблений салат. І тренування після такого обіду буде особливо ефективним!

Протеїновий кальцоне: ситна версія улюбленої випічки До цієї ніжної закуски можна додавати будь-яку начинку на свій смак та відверто експрементувати з інтерпретаціями. Перейти до рецепту

Французький омлет — це акуратне поєднання вишуканості та делікатності. Його зовнішня сторона гладка, як шовк, всередині волога та кремова, лист ніжного яйця, що тримає начинку з тих самих яєць, м’яко збитих. Бав’юз, кажуть французи. Воно означає «текучий». Яйця готуються на помірному вогні, що дає ніжний омлет без пересмажування та недосмажування. Швидке помішування виделкою допомагає яйцям рівномірно просмажитися та утворити м’який сир, надаючи кремової середини. Антипригарна сковорода та пластикова або дерев’яна виделка надійно захищають сковороду та дозволяють легко приготувати ніжний, бездоганний омлет.

Як у найкращих бістро Парижа: як приготувати французький омлет Все максимально просто, головне дотримуватися кількох простих порад і уникнути імпровізації. Перейти до рецепту

Ідеальний весняний, сезонний сніданок, з спаржею королевою овочів. Готувати його дуже швидко і просто, а ситість після такого сніданку збережеться мінімум чотири години. Козячий сир можна замінити фетою, і як доповнення підійде і слабосолона, і копчена червона риба, буде чудово.

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Весняний омлет зі спаржею і козячим сиром Цей легкий сніданок додасть ситості й бадьорості та ідеально пасує до теплих весняних ранків. Перейти до рецепту

Такі млинці мають вигляд як справжній витвір мистецтва, а готують дуже просто. Відвідайте місцевий ринок за квітами цукіні, або ж зберіть їх на городі. Для того, щоб лишити візерунок, не потрібно ніяких маніпуляцій. Лише покладіть квітку на млинець і посмажте. Такі розкішні млинці абсолютно їстівні і чудово смакують із джемами та варенням. Рецептом поділилася фуд-блогерка Ольга Шкльпіна в Intagram, На кожний млинець потрібно по квітці. Кількість інгредієнтів вказана на 10 млинців, тому відповідно потрібно 10 квітів.

Шедевр на щодень: млинці з квітами цукіні Така традиційна страва у розкішному виконанні з квітами вразить кожного. Млинці еластичні, ароматні, а пелюстки в центрі заворожують красою. Перейти до рецепту

Простим рецептом весняної закуски поділилась лілія Цвіт, кондитерка і фуд-блогерка. «Ідеальний варіант, коли потрібно швидко щось приготувати — для себе, рідних або навіть гостей! Гарно виглядає, просто готується і завжди „зникає“ зі столу першим. Рулет з лаваша — це завжди вдалий вибір, особливо коли є зелень, бо це дуже швидко, дуже смачно і просто, і вже є чим нагодувати сім'ю чи навіть гостей», — зазначила Цвіт.

Швидка і легка закуска: рулет з лаваша з тунцем, яйцем і зеленню Ідеальний варіант для пікніка, школи чи роботи — швидкий, ситний і смачний перекус, який можна приготувати заздалегідь і просто взяти з собою. Перейти до рецепту

Бретонські крепи — це обов’язковий атрибут Марді Ґра, католицького аналога української Масниці. Кожна країна та регіон мають свої особливі традиції святкування. Зокрема, у Франції готують і смакують саме бретонські млинці — Crêpes Bretonnes. Пропонуємо приготувати їх і вдома! Це універсальна страва для пізнього сніданку, яка виглядає розкішно, попри простоту приготування. Готуйте ці млинці з гречаного борошна для всієї родини та насолоджуйтесь їхнім неповторним смаком.