Порадувати смачненьким. Дев’ять рецептів тортів на День Матері — весняні, ніжні, в міру солодкі
10 травня, 08:22
Чизкейк з ягодами на День Матері (Фото: depositphotos.com/ fotek)
Створіть для найріднішої особливий день особливим подарунком. Торти з цієї підбірки порадують шанувальниць шоколаду, легких фруктових смаків, кремів та ягідних начинок.
День Матері в Україні у 2026 році святкують 10 травня. Традиційно його відзначають подарунками, квітами, теплими привітаннями та листівками, що дарують не лише матері, й у бабусі, тещі, свекрусі, тітці тощо. Неофіційно, але цей день присвячують теплим сімейним розмовам та приємному часу разом із родиною. До свята можна влаштувати щось особливе: спільний похід до кафе, красива вечеря, прогулянка тощо.
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Також варто заздалегідь підготуватися, щоб вже зранку привітати матерів з їхнім днем. Вам знадобляться знання про їхні улюблені смаки, щоб обрати саме той рецепт, який порадує жінок найбільше. Зробіть торт своїми руками, щоб здивувати подарунком з любов’ю та турботою в кожному інгредієнті. Також NV FOOD радить ретельно обирати інгредієнти: свіже борошно, вершки, шоколад і найкрасивіші ягоди. За продуктами можна відправитися на ярмарок чи ринок і переконатися в якості продуктів, скуштувавши. Ми зібрали для вас добірку найкращих та найкрасивіших ефектних тортів у весняних кольорах, які готуються нескладно і доволі швидко.
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