Порадувати смачненьким. Дев’ять рецептів тортів на День Матері — весняні, ніжні, в міру солодкі

Чизкейк з ягодами на День Матері (Фото: depositphotos.com/ fotek)

Створіть для найріднішої особливий день особливим подарунком. Торти з цієї підбірки порадують шанувальниць шоколаду, легких фруктових смаків, кремів та ягідних начинок.

День Матері в Україні у 2026 році святкують 10 травня. Традиційно його відзначають подарунками, квітами, теплими привітаннями та листівками, що дарують не лише матері, й у бабусі, тещі, свекрусі, тітці тощо. Неофіційно, але цей день присвячують теплим сімейним розмовам та приємному часу разом із родиною. До свята можна влаштувати щось особливе: спільний похід до кафе, красива вечеря, прогулянка тощо.

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Також варто заздалегідь підготуватися, щоб вже зранку привітати матерів з їхнім днем. Вам знадобляться знання про їхні улюблені смаки, щоб обрати саме той рецепт, який порадує жінок найбільше. Зробіть торт своїми руками, щоб здивувати подарунком з любов’ю та турботою в кожному інгредієнті. Також NV FOOD радить ретельно обирати інгредієнти: свіже борошно, вершки, шоколад і найкрасивіші ягоди. За продуктами можна відправитися на ярмарок чи ринок і переконатися в якості продуктів, скуштувавши. Ми зібрали для вас добірку найкращих та найкрасивіших ефектних тортів у весняних кольорах, які готуються нескладно і доволі швидко.

Тарт із ревенем: рецепт пирога з полуницею та франжипаном на гречаному тісті Цей пиріг з легкою кислинкою, ніжною солодкістю і приємною мигдальною горіховою базою, ідеальний для теплої пори року. Перейти до рецепту

Весняний красень. Торт Нарцис за простим рецептом Його назва зовсім не випадкова: ніжна структура бісквіта нагадує пелюстки весняної квітки. Перейти до рецепту

Хіт, що докотився до Нью-Йорка: найніжніша Карпатка з вишнями за рецептом NYT Цей ароматний десерт, популярний в Польщі, ідеально смакуватиме з чаєм, кавою, компотом чи келихом ігристого. Готуйте та насолоджуйтесь всією сім'єю. Перейти до рецепту

Рецепт культового шведського торта Принцеса, що став вірусним у соцмережах Після майже століття стриманої популярності в Європі, цей десерт раптом з’явився скрізь: у меню модних ресторанів Лос-Анджелеса і Нью-Йорка, у трендах TikTok, навіть надихнув на створення ароматів свічок у бутикових брендах. Перейти до рецепту

Весняний, повітряний. Лимонний трайфл без випічки за простим рецептом Цей райський десерт такий же простий у приготуванні, як і смачний. Перейти до рецепту

Простий полуничний тарт - дуже весняний рецепт Цей чудовий рецепт полуничного тарту має стати вашим улюбленим весняним або літнім десертом. Перейти до рецепту

Кавоманам сподобається: рецепт шоколадного пирога з подвійним еспресо Цей рецепт торта настільки універсальний, що тут можна випікати безліч варіантів. Спробуйте додати зверху молочний шоколад, або подавати з сублімованою малиною для контрасту смаків. Перейти до рецепту

Торт Пломбір: рецепт без духовки на сковороді Дуже ніжний, легкий та швидкий у приготуванні. Ідеальний десерт на швидку руку, коли немає духовки, але є пательня. Перейти до рецепту