Від млинців до данішу. Легкі рецепти для бранчу на День матері
7 травня, 17:39
Сніданок чи бранч на День матері (Фото: depositphotos.com/olhaafanasieva)
В Україні 10 травня відзначатимуть День матері. Це привід не лише подарувати квіти та зробити приємність сюрпризом, а ще й провести час за гарною розмовою та смачним десертом або випічкою. А ідеї для цього ми вам запропонуємо.
Багато хто з нас просто хоче тихого, затишного ранку вдома, гарячої чашки кави, яку можна допити без поспіху і посмакувати сніданком, який не є хлібом із ковбасою. Недільний День матері може стати невеликим святом, яке оповите турботою та любов’ю. А висловити ці почуття допоможуть прості та ефектні рецепти бранчів. Почніть готувати зранку і подавайте близько 11 години до кави. NV FOOD зібрав добірку улюблених та простих страв, які смакують як затишок. Серед інгредієнтів є аромате тісто, цитруси, ягоди та джеми. Для солоних страв пропонуємо гриби, м’ясо, свіжі овочі та зелень. Зробіть подарунок на День матері особливим та гарно прикрасьте кулінарні шедеври, щоб подати ваші кулінарні шедеври по-особливому красиво.
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