Від філіжанки кави до гусячого філе. 10 найкращих закладів із львівським вайбом на вишукане свято чи й щодень

У 2026 році День Львова перенесли на 1−3 травня, адже 26 квітня, коли він припадає за календарем, в Україні вшановують пам’ять жертв Чорнобиля. Розповідаємо про атмосферні заклади міста, де його можна відчути весь рік — без прив’язки до дат.

Львів — одне із найстаріших та найкрасивіших міст України. День міста раніше відзначали тут у першу суботу травня. Однак, у 2024 році святкування вперше перенесли на 27−28 квітня. Це повʼязане із реформою церковного календаря ПЦУ, що була запроваджена з 1 вересня 2023 року. У 2026 році День м. Львів припадає на 26 квітня, але у цей день вшановують Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, то святкування дня міста перенесли на 1, 2 та 3 травня.

Реклама

Втім. якщо ви давно закохані у Львів, але не маєте змоги відвідати його саме на День міста, пропонуємо добірку атмосферних закладів, де відчувається його вайб 365 днів на рік. Звісно, їх варто відвідати і під час святкування — адже там красиво, атмосферно і дуже смачно.

10 атмосферних львівських закладів

1. Ресторан Atlas

Це старовинний заклад із склепінчастою стелею, де подають смачні страви й десерти місцевої та європейської кухонь. Заклад розміщений у старовинній будівлі, яка була побудована в 1909 році. Дизайнерський інтер'єр гармонійно поєднує в собі стиль модерн й елементи середньовічної стилізації. У розпорядженні гостей п’ять оригінально оформлених залів, приміщення декороване портретами галицьких монархів.

2. Grand Cafe Leopolis

Заклад знаходиться на першому поверсі ратуші. Це резиденція Львівської міської ради та найвижчий будинок в Україні. Львівська ратуша — це місце, навколо якого крутиться Львів. Тут можна дізнатися про цікавинки й події, які ставалися у Львові відтоді, як люди навчилися фотографувати. Про історію міста тут розповідають близько 700 фотографій на стінах закладу. Основний продукт меню — фірмове тістечко. Окрім фірмового тістечка є і французькі десерти, але ті, які були характерні для ресторанів Львова австро-угорського періоду.

3. Ресторан Шкотська

Ресторан європейської кухні гордиться унікальною для Львова гастрономічною концепцією — свіжим м’ясом та морепродуктами, приготованими на розпеченому лава-камені. У період між війнами тут збиралися математики. Стіни Шкоцької, тобто шотландської, були оздоблені лицарськими панно за мотивами романів Вальтера Скотта. Звідти й назва ресторану. Тут можна погортати копію легендарної математичної книги Стефана Банаха, в якій містяться записи математиків, що засідали тут свого часу в період з 1935 до 1941 року. Фірмовою стравою закладу є гусяче філе. Одного разу в цьому кафе за вирішення формули Банаху вручили живого гусака. Він став символом ресторану.

Реклама:

4. Віденська кав’ярня

Заклад є беззаперечно найдавнішим у місті, оскільки в 1829 році він був спроєктований і збудований власне як кав’ярня. За свою 170 — річну історію кав’ярня не втратила австрійської аутентичної атмосфери, польського шарму та української гостинності. Це виняткова нагода відчути подих Відня у затишному куточку міста Лева, скуштувати вишуканих страв та напоїв, насолоджуючись при цьому прекрасними мелодіями. Тут була підписана не одна стратегічна бізнес угода.

5. Кав’ярня Вірменка

Затишний інтер'єр закладу доповнює автентичне цегляне мурування стін, старовинні стельові перекриття, різні чорно-білі світлини з зображенням відвідувачів минулих часів.Влітку 2016 року у Вірменці була проведена реставрація. Залишились автентичні кладка, перекриття, такі елементи, як фрагмент кам’яного порталу ХVI-XVII ст. та інше. З’явились старі фотографії, на яких можна знайти Кузю з Братів Гадюкіних та інших завсідників старої Вірменки, книжкові полиці.

6. Кав’ярня На бамбетлі

Затишна кав’ярня, де можна відпочити, розташувалася в центрі міста. Пропонує відвідувачам вишукані напої: каву, приготовану за традиційними і оригінальними рецептами; чаї; гарячий шоколад і какао, коктейлі; випічку, десерти, закуски, а також алкогольні напої — пиво, вина, коньяки, глінтвейни, мішанки і бовтанки. Тут панує атмосфера кінця ХІХ і першої половини ХХ століть. Оформлення інтер'єрів, форми і меню занурює гостей в самий початок техногенної епохи, коли люди ще нікуди не спішили, каву варили в джезвах, а спати можна було на бамбетлях. Такі стоять сьогодні в цьому закладі, як і багато інших речей і деталей, які відтворюють сільський стиль тих часів. Особлива риса закладу — можливість посидіти на підвіконні, смакуючи улюблений напій і спостерігаючи за плином життя великого міста.

Реклама:

7. The Most Expensive Galician Restaurant

Чарівне місце, якщо ви зможете його знайти і якщо можете собі це дозволити. Найдорожчий галицький ресторан пропонує високі ціни, неймовірні акторські виконання та бездоганне обслуговування персоналом. А якщо ви не можете собі цього дозволити? Не бійтеся; просто попросіть «знижку 90%», коли отримаєте рахунок, і ціна знизиться до чогось набагато доступнішого.

8. Ресторанція Бачевських

Ресторацію Бачевських відкрили на честь родини Бачевських. Їх вважають власниками найдавнішої лікеро-горілчаної фабрики на теренах колишньої Речі Посполитої. Інтер'єр закладу виконано у стилі початку XX століття. Характерна музика, зручні крісла та канапи, ажурні жовтяві скатертини, співучі канарки в білих клітках, багато зелені та світла, великі канделябри, а також рояль. Ресторан може запропонувати відвідувачам не лише горілку Бачевських, а й великий вибір наливок і настоянок власного виробництва (45 видів). У меню — галицька, польська, єврейська та австрійська кухня.

9. Львівська копальня кави

Це перша в Україні найдовша кав’ярня-книгарня, створена за легендою над кавовою шахтою просто на площі Ринок. Основа концепції, що кава у Львові — ні що інакше, як корисна копалина, яку видобувають так само, як вугілля чи торф.

У Копальні кави можна відчути львівську атмосферу увесь рік / Фото: instagram/kopalnia.coffee

10. Кав’ярня, кондитерська, ресторан Цукерня

Львівська Цукерня розміщена на першому поверсі історичного будинку в центрі Львова. Заклад є популярним серед львів'ян і туристів. На відміну від багатьох туристичних місцин, Цукерня здобула свій авторитет без агресивного піару, метушні та фейкових легенд. Гостей приваблював стриманий аристократизм подачі та виняткова якість вигадливих кондитерських виробів, приготовлених за давніми рецептами.