Знадобиться всього 5 хвилин. Як зробити розкішні золоті яйця до Великодня

11 квітня, 10:53
У мережі показали новий спосіб прикрасити великодні яйця (Фото: NV via ChatGPT)

У мережі показали новий спосіб прикрасити великодні яйця (Фото: NV via ChatGPT)

Напередодні Великодня в соцмережах стрімко набирає популярність новий тренд святкового декору — великодні яйця з ефектом золота, які мають вигляд дорогого дизайнерського елемента, але робляться буквально за кілька хвилин.

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На відео показано простий спосіб перетворити звичайні яйця на стильну прикрасу святкового столу. Спочатку яйця відварюють. Після цього на поверхню пензликом наносять клейку основу або яєчний білок, а потім акуратно додають шматочки декоративної золотої поталі.

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Головна особливість цього способу — ефект недбалих золотих вкраплень, завдяки якому навіть звичайнісінькі яйця мають дорогий та естетичний вигляд. Такий декор має особливо ефектний вигляд у святковому сервіруванні, великодніх кошиках і на фото для соцмереж.

Тренд уже називають одним із головних великодніх decor-рішень 2026 року.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Великдень Пасха 2026 Яйця

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