Знадобиться всього 5 хвилин. Як зробити розкішні золоті яйця до Великодня

Напередодні Великодня в соцмережах стрімко набирає популярність новий тренд святкового декору — великодні яйця з ефектом золота, які мають вигляд дорогого дизайнерського елемента, але робляться буквально за кілька хвилин.

На відео показано простий спосіб перетворити звичайні яйця на стильну прикрасу святкового столу. Спочатку яйця відварюють. Після цього на поверхню пензликом наносять клейку основу або яєчний білок, а потім акуратно додають шматочки декоративної золотої поталі.

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Головна особливість цього способу — ефект недбалих золотих вкраплень, завдяки якому навіть звичайнісінькі яйця мають дорогий та естетичний вигляд. Такий декор має особливо ефектний вигляд у святковому сервіруванні, великодніх кошиках і на фото для соцмереж.

Тренд уже називають одним із головних великодніх decor-рішень 2026 року.