Мама була неправа. Чому варто сьорбати, коли ви п'єте каву

Усім відомі правила етикету «не класти лікті на стіл», не «плямкати» чи не «говорити з повним ротом» найчастіше працюють у суспільстві та показують рівень вечері, на якій знаходяться люди. Утім, так не працює із сьорбанням.

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Дегустація кави (також відома як «каппінг») — це спеціальна техніка, що дозволяє отримати максимум від вашої чашки. Незалежно від того, чи ви проводите формальну дегустацію, чи берете в ній участь, елітні дегустатори кави сьорбають. Це голосно, і це необхідно.

Як і вино, особливий склад кави надає їй унікального профілю. Наприклад, кава, вирощена в різних регіонах, має виразно різний характер смаку. До прикладу, зерна, вирощені в Ефіопії, солодкі, мають більш насичене тіло, низьку кислотність та нотки шоколаду й карамелі, тоді як зерна з Колумбії фруктові, квіткові та з високою кислотністю. Щоб це відчути — настав час сьорбати.

Куштування чорної кави / Фото: rawpixel.com Freepik

Як працює сьорбання з наукової точки зору

Подібно до дегустації вина, різке сьорбання забезпечує максимальну аерацію та дає повну картину смакового профілю кави набагато швидше, ніж пиття ковтками. Напій таким чином ефективно досягає задньої частини горла, де він потрапить у ретроназальну порожнину, у якій ідентифікуються запахи і смаки.

Різке сьорбання допомагає каві контактувати з найбільшою кількістю смакових рецепторів на язиці, і коли кава проходить по піднебінню, введення повітря за допомогою сильного сьорбання сприяє більш ретельному та розвиненому смаку. Аерація відкриває не лише молекули смаку в самій каві, але й фізичну здатність язика сприймати ці смаки — дозволяючи вам відчути всі нюанси смакового профілю одночасно, що неможливо при скромному ковтку.

Specialty Coffee Association (SCA) розробила стандартизовані інструкції для універсалізації процесу дегустації на глобальному кавовому ринку. Цей сенсорний ритуал починається з нюху, коли дегустатор відчуває запах сухих кавових зерен перед їх зволоженням, щоб створити перше враження. Звідти каву заварюють гарячою водою, знову нюхають, дають трохи охолонути (надмірно гаряча кава маскує тонші смакові сполуки, які стають помітними при трохи нижчій температурі). Тоді настає час сьорбати.

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Капінг, аромат кави / Фото: Freepik

Існують різні версії того, наскільки сильне повинно бути сьорбання. Утім, на професійних змагання каптестингу звук відчувається потужним. Дегустатори не соромляться публіки і намагаються якомога більше розпилити каву по поверхні ротової порожнини. Що сильніше та енергійніше сьорбання, то більше інформації ви отримуєте швидко й ефективно. Наприклад, дегустатор дізнається такі параметри: висока чи низька кислотність, відчуття в роті, вага тіла (тобто легка, середня, повна) і смакові нотки, як-от квіткові, винні, трав’янисті, землисті, горіхові, пряні тощо.

Наступного разу, коли питимете чорну каву, спробуйте тонким ковтком сьорбнути з ложки невелику порцію кави. Так вам розкриється повна картина смакового профілю. Сором у цій справі заважатиме вам отримати найкращий досвід від смакування улюбленого напою.