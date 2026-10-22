Додати в раціон більше йоду можна не лише за допомогою солі (Фото: depositphotos/АІ)

Дефіцит йоду може роками залишатися непоміченим. Лікарка пояснила, як він впливає на здоров’я та до яких наслідків може призвести і як додати його в раціон.

Випадіння волосся, втома та зниження концентрації можуть мати різні причини, зокрема й порушення роботи щитоподібної залози. У програмі Ранок Вдома на телеканалі українського іномовлення Дім лікарка-кардіологиня та ендокринологиня Наталія Михайлова розповіла, як дефіцит йоду впливає на організм, чому він особливо небезпечний під час вагітності та як підтримувати достатнє надходження цього мікроелемента.

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Лікарка Наталія Михайлова розповіла, як дефіцит йоду впливає на організм / Фото: Надано каналом Дім

Йод необхідний для вироблення гормонів щитоподібної залози, які регулюють обмін речовин і впливають на роботу багатьох систем організму. Порушення її функції можуть проявлятися по-різному.

«Щитоподібна залоза впливає на все: від репродуктивної функції до стану інтелекту. Крім того, її дисфункція може проявлятися такими, на перший погляд, незначними ознаками, як відчуття мерзлякуватості, порушення роботи шлунково- кишкового тракту, зміни пульсу й тиску», — пояснила Наталія Михайлова.

Дефіцит йоду може тривалий час не мати очевидних проявів. За його тривалої нестачі щитоподібна залоза може збільшуватися, а згодом можуть розвиватися порушення її функції, зокрема гіпотиреоз. Водночас такі симптоми, як слабкість, втома та випадіння волосся, неспецифічні й самі по собі не підтверджують йододефіцит.

Особливо важливим є достатнє надходження йоду є під час вагітності, адже він необхідний для нормального розвитку нервової системи плода. Виражений дефіцит може негативно вплинути на розвиток мозку дитини та її подальші когнітивні функції.

Щоб оцінити стан щитоподібної залози, лікарка радить звернутися до фахівця, який визначить необхідні обстеження. УЗД допомагає виявити структурні зміни, а аналізи крові, зокрема на тиреотропний гормон (ТТГ) і за показаннями — вільні Т4 та Т3, дають змогу оцінити її функцію.

Ці методи доповнюють один одного, але не є безпосередніми тестами на дефіцит йоду. Одним із доступних способів забезпечити надходження йоду з їжею є використання йодованої солі. Щоб зменшити втрати йоду під час приготування, її краще додавати наприкінці термічної обробки. Іншими харчовими джерелами йоду є риба та морепродукти. Приймати йодовмісні добавки варто за рекомендацією лікаря, оскільки надлишок йоду також може негативно впливати на щитоподібну залозу.

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