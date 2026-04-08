Ні для кого не секрет, що в умовах війни українці виснажені, а туризм по Україні і досі не вважається інструментом покращення самопочуття та ментального здоров’я.

Проте, Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) вирішило змінити тенденцію та 7 квітня представило програму під назвою Подорож до себе. Шляхи відновлення. Цю програму ДАРТ розробили за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України у партнерстві з ГО Бренд Юкрейн. Вона покликана сприяти емоційному та психологічному розвантаженню українців через подорожі всередині країни.

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Центральною є концепція тиші. В програмі можуть взяти участь готелі, екосадиби, кемпінги, туроператори та гіди, природні простори, заповідники, рекреаційні зони, музеї та культурні простори, ретрит-центри, SPA, wellness, ферми, ремісники — усі ті, хто створює досвіди, що допомагають людям відновлюватися. Концепція тиші передбачає, що учасники програми зможуть забезпечити гостям тихі простори без великого когнітивного навантаження, допоможуть відчути життя в «моменті» через єднання з природою, втілення нового гастрономічного та культурного досвіду. У такий спосіб українці зможуть ближче познайомитися із національною кухнею, традиціями та ремеслами, відпочити від навколишнього гомону та переключитися через увагу до природи.

До презентації доєднався бренд-амбасадор українських вин Сергій Клімов.

«Тут така справа. Вчора ми з Державним агентством розвитку туризму України та BRAND UKRAINE презентували проєкт Подорож до себе. Шляхи відновлення, в основі якого закладені фундаментальні зміни концепції відпочинку в Україні. Коли подорож стає частиною відновлення, в першу чергу ментального. Ми надихалися практиками провідних країн світу — Японії, Канади, США, Скандинавських країн та багатьох інших. Купання природою, тихі подорожі, садотерапія — слова, які вже влітку цього року стануть частиною нової філософії подорожей українців», — написав Сергій.

Цифрову платформу із сотнями локацій у 22 областях України планують запустити вже в червні. Кожен мандрівник через спеціальний конструктор зможе обрати собі локацію, термін, бажані практики, активності, регіон, і отримає цілісний маршрут відновлення. Зараз же ДАРТ запрошує подати заявку на участь у програмі. Прочитати критерії відбору та податися можна за посиланням. Детальніше про проєкт можна дізнатися тут: