Нове дослідження. Ця проста щотижнева кулінарна звичка може допомогти захистити ваш мозок

Приготування їжі вдома зазвичай корисніше для вас порівняно з харчуванням поза домом, доставкою їжі або використанням заморожених продуктів.

Це допомагає знизити ризик деяких проблем зі здоров’ям, таких як діабет 2 типу, ожиріння та серцеві захворювання. Крім того, згідно з новим дослідженням, це також може бути корисним для вашого мозку. Воно показало, що приготування їжі вдома може знизити ризик розвитку деменції.

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Дослідники проаналізували дані про здоров’я майже 11 000 дорослих учасників віком від 65 років з Японського геронтологічного дослідження оцінки. Учасників попросили розповісти про те, як часто вони готують вдома, а також оцінити свої кулінарні навички, такі як здатність чистити фрукти та овочі, смажити рибу на грилі, варити яйця та готувати певні стандартні страви, такі як смажена або рагу.

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Співавторка дослідження, Юкако Тані, доктор філософії, доцент кафедри громадського здоров’я Інституту науки в Токіо, Японія, розповіла, що вчені вирішили зосередитися на приготуванні їжі вдома, на відміну від інших факторів способу життя, оскільки це «сприяє здоровішим харчовим звичкам, таким як збільшення споживання овочів і фруктів і менше споживання обробленої їжі. Це також включає фізичну активність, таку як покупки та приготування їжі, які є важливими джерелами фізичних вправ для людей похилого віку, особливо після виходу на пенсію».

«Крім того, приготування їжі вимагає складних когнітивних завдань, таких як планування, вибір інгредієнтів та дотримання рецептів, що забезпечує розумову стимуляцію. Оскільки домашня кухня поєднує харчові, фізичні та когнітивні переваги, ми розглядали її як перспективний, але маловивчений фактор зниження ризику деменції», — додала Тані.

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Дослідники виявили, що приготування їжі з нуля пов’язане з 23% зниженням ризику деменції серед учасників чоловічої статі та 27% зниженням ризику серед учасниць жіночої статі. Крім того, учасники з обмеженими кулінарними навичками, які готували їжу вдома принаймні раз на тиждень, мали 67% зниження ризику деменції.

«Цей результат особливо цікавий, оскільки він свідчить про те, що сам процес приготування їжі може забезпечити когнітивну стимуляцію та можливості для навчання, корисні для здоров’я мозку», — пояснила Тані. «Це можна пояснити тим, що приготування їжі є більш когнітивно новою та стимулюючою діяльністю для кухарів-початківців з низькими кулінарними навичками, ніж для досвідчених».