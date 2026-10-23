На осінь і зиму. Найкращі рецепти страв зі свіжої та замороженої цвітної капусти
Насолоджуватись стравами з цвітної капусти можна хоч увесь рік (Фото: NV Food via Chat GPT)
Цвітна капуста — універсальний овоч, із якого можна приготувати безліч страв: від супу-пюре до рум’яної запіканки. Зібрали найкращі рецепти зі свіжої та замороженої капусти на осінь і зиму.
Цвітна капуста — це різновид капусти (Brassica oleracea var. botrytis) з їстівним суцвіттям білого, кремового, фіолетового, зеленого або жовтого кольору. Вона має ніжний смак і м’яку текстуру після приготування. Капуста багата на поживні речовини і корисні сполуки, що можуть знижувати ризик серцево-судинних захворювань і навіть деяких видів раку. Вона є чудовим джерелом вітамінів і мінералів, сприяє схудненню та легко інтегрується в раціон.
Цей різновид капусти є хорошим джерелом клітковини, яка підтримує здоров’я організму. Дослідження показують, що дієта, багата на клітковину, зменшує ризик серцево-судинних захворювань, діабету та певних видів раку. Клітковина також допомагає контролювати вагу, оскільки сприяє насиченню і знижує загальне споживання калорій. Крім того, цвітна капуста містить значну кількість вітаміну С, який діє як потужний антиоксидант. Цвітна капуста є хорошим джерелом холіну — важливої поживної речовини, дефіцит якої спостерігається у багатьох людей. Цвітна капуста містить сульфорафан — потужний антиоксидант, який є об'єктом численних наукових досліджень.
Як додати цвітну капусту в раціон
Капуста не лише універсальна, а й легка в приготуванні. Її можна вживати сирою — без зайвої підготовки. Суцвіття цвітної капусти стануть чудовою закускою — їх можна вмочувати у хумус або інші корисні соуси. Овоч можна приготувати різними способами: на пару, смажити чи пасерувати. Вона чудово доповнює супи, салати, запіканки та навіть смажену картоплю.
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