Без тунця та ковбаси. Топ-10 перекусів під час відключень електрики від Євгена Клопотенка

Харчування булками із магазину — точно не вихід під час відключень світла. Є смачніші та корисніші варіанти поживних перекусів.

Через екстрені відключення світла після російських ударів по українській енергетиці важко передбачити, чи вдасться поїсти сьогодні повноцінно. Тому важливо мати арсенал рецептів, для яких не потрібне світло, багато води та посуду. Лише десяток хвилин та інгредієнти. Ба більше, навіть найпростіший холодний салат, який готується без електрики і вогню, можна зробити ситною та корисною стравою на обід.

Реклама

Ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко на своєму Телеграм-каналі поділився добіркою страв, які легко готуються за лічені хвилини та не потребують багато ресурсів. А щоб зробити ці прості сніданки, перекуси та обіди ще кращими, додайте до них свого креативу та винахідливості за допомогою спецій, соусів, насіння та будь-чого, що вам до смаку.

Круасан з шинкою

Щоб відійти від парадигми стандартного бутерброда, Клопотенко пропонує взяти свіжий круасан, шинку, маринований огірок, майонез, листя салату та поєднати їх. Це простий перекус, але водночас ситний і презентабельний: на вигляд ніби з кав’ярні. Таку страву також легко взяти із собою, і вона розбавить бутербродну дієту.

Лінива вівсянка

Достатньо просто увечері напередодні залити сухі вівсяні пластівці молоком та йогуртом, а вранці на вас вже чекатиме смачна вівсяна каша, яку можна доповнити шматочками фруктів, горіхами чи джемом собі до смаку. Підготовка швидка, навіть приємна і цікава, оскільки інгредієнти для страви можна обирати будь-які.

Паштет з курячої печінки з крем-сиром

Поки є світло, підготуйте цей паштет, щоб потім насолоджуватися ситним перекусом із лавашем, хлібом чи хлібцями. Додайте овочів та зелені, і вже маєте повноцінний обід.

Витончена ніжність: паштет з курячої печінки з крем-сиром У цього рецепта є всі шанси стати найулюбленішим і ви це самі зрозумієте після першої спроби. Намастіть гріночку товстим шаром кремового паштету і насолоджуйтеся! Перейти до рецепту

Чіа-пудинг з вівсянкою і ягодами

Насіння чіа мегакорисне, тож його властивості варто використати на повну навіть коли немає світла. Наприклад, на сніданок? Ви швидко зробите це зранку або ж змішайте всі інгредієнти ще ввечері, щоб на ранок уже мати готову страву.

Рулет з лаваша з овочами

Коли хочеться чогось легкого, свіжого та без довгого приготування, лаваші з начинкою виручать швидко і просто. Огірок, томат і листи норі з майонезом гармонійно поєднуються разом у простому рулеті. Його можна підготувати ще звечора, залишити в холодильнику, а вранці нарізати і покласти із собою, наприклад.

Реклама:

Овочевий рулет з лаваша: варіант для закуски чи перекусу від Євгена Клопотенка Це одна з найпростіших ідей для швидкої закуски або легкого перекусу, коли ви поспішаєте, або коли немає світла. Перейти до рецепту

Французький салат з копченим курячим філе

Чом би не зробити салат повноцінною стравою, додавши копчену курку та розкішну ніжну заправку? Не потрібно світла і купи часу. Оскільки куряче філе вже копчене, воно не потребує приготування, достатньо просто нарізати інгредієнти. Заправляйте салат лише перед подачею, щоб зберегти його хрумкість та свіжість.

Французький салат з курячим філе від Євгена Клопотенка Яскравий та вишуканий салат усього за п’ятнадцять хвилин і без світла - легко. Перейти до рецепту

Намазка з авокадо

Авокадо — гарна ідея сніданку, яка чудово спрацює під час відключень. У намазці з ним будуть корисні жири, вітаміни та клітковина, тож така закуска добре доповнить ваш сніданок. Намазуйте її на тости, подавайте зі свіжим хлібом або крекерами. Не забувайте про улюблені спеції та лимонний сік для смаку.

Швидкий перекус з користю: намазка з авокадо за рецептом Євгена Клопотенка Лише одна намазка з авокадо допоможе сконструювати безліч страв від сніданків до вечерь. Просто приготуйте її та насолоджуйтеся протягом дня. Перейти до рецепту

Паштет з квасолі та плавленого сирка

Якщо є світло, скористайтеся блендером, або ж за відсутності — м’ясорубкою. Перекрутіть усе разом і отримайте апетитну та смачну намазку. Подавайте на хлібі чи всередині лаваша. Консервована квасоля також підійде.

Паштет з квасолі та плавленого сирка: прості продукти - смачна закуска Якщо вам набридли звичайні бутерброди, а часу на складні закуски немає, ідеальне рішення – паштет з квасолі та плавленого сирка! Перейти до рецепту

Сендвіч з буряком

Ви можете приготувати буряк для рецепту заздалегідь, або придбати вже готовий. Просто поріжте все і зберіть у апетитний сендвіч з українським характером.

Скуштувати й полюбити: сендвіч з буряком по-українськи на сніданок Цей бутерброд має українську душу та чудовий смак. Тут маринований буряк, свиняча грудинка та ваш улюблений житній хліб. Підсмажте та насолоджуйтеся. Перейти до рецепту

Лаваш з овочами

Купа білка, але без м’яса — можливо. Дрібно нарізані авокадо, помідори та солодкий перець збалансовано поєднані зі спеціями, створюють ідеальну начинку для лаваша. Якщо є можливість, краще додатково його обсмажити на пательні чи грилі.