Рекорд за останні дев’ять років. В Україні стрімко зростає вартість базового продукту харчування
Соняшникова олія в Україні стрімко дорожчає (Фото: freepik)
Про це повідомили на порталі Мінфін. Вартість соняшникової олії на полицях популярних супермаркетів в Україні у квітні суттєво зросла порівняно з березневими цінами.
Згідно з графіками порталу, ціни на соняшникову олію популярних стабільно зростали впродовж кількох останніх років, але нинішній стрибок є рекордним. Ціни на олію обох популярних виробників сьогодні є найвищими за останні дев’ять років спостережень
Подальша цінова політика буде залежати від загальної економічної ситуації в країні та світі в цілому.