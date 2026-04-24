Рекорд за останні дев’ять років. В Україні стрімко зростає вартість базового продукту харчування

24 квітня, 11:15
Соняшникова олія в Україні стрімко дорожчає (Фото: freepik)

Соняшникова олія в Україні стрімко дорожчає (Фото: freepik)

Ціни на соняшникову олію в Україні різко зросли, оновивши максимум за останні дев’ять років. Оскільки це базовий продукт у харчуванні, подорожчання може вплинути на зростання вартості інших товарів із його використанням.

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Про це повідомили на порталі Мінфін. Вартість соняшникової олії на полицях популярних супермаркетів в Україні у квітні суттєво зросла порівняно з березневими цінами.

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Скрин/minfin
Фото: Скрин/minfin

Згідно з графіками порталу, ціни на соняшникову олію популярних стабільно зростали впродовж кількох останніх років, але нинішній стрибок є рекордним. Ціни на олію обох популярних виробників сьогодні є найвищими за останні дев’ять років спостережень

Скрин/minfin
Фото: Скрин/minfin
Скрин/minfin
Фото: Скрин/minfin
Скрин/minfin
Фото: Скрин/minfin
Скрин/minfin
Фото: Скрин/minfin
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Подальша цінова політика буде залежати від загальної економічної ситуації в країні та світі в цілому.

Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Соняшникова олія Ціна Зростання

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