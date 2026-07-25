Коли викопувати цибулю у 2026 році: терміни, що допоможуть зберегти врожай до весни

Коли потрібно збирати цибулю, щоб вона не зіпсувалася (Фото: Couleur/pixabay)

Навіть цибуля, що дала багатий урожай, може почати гнити вже за кілька тижнів після збирання, якщо викопати її занадто рано або залишити на грядці довше належного терміну.

На тривалість зберігання впливає не лише сорт, а й правильний час збирання, а також те, як цибулини сушать і готують до зими.

Досвідчена городниця Надія Подлєсняк, авторка YouTube-каналу «Дім і присадибна ділянка», розповіла, за якими ознаками визначити стиглість цибулі, як довго можна відкладати збирання врожаю та яких помилок варто уникати, щоб зберегти його до самої весни.

Реклама

Коли викопувати цибулю у 2026 році

Універсальної дати збирання врожаю не існує. У більшості регіонів України ріпчасту цибулю збирають із кінця липня до середини серпня, проте головним орієнтиром залишається не календар, а стан рослин.

За словами Надії Подлесняк, приблизно за два тижні до збирання врожаю на її ділянці полягло близько 60% пера. Це означає, що цибулини завершили ріст і накопичили максимум поживних речовин.

«Усе живлення з коренів і листя вже перейшло в головку, і вона досягла свого сортового розміру», — пояснює городниця.

Як визначити, що цибуля дозріла

Визначити готовність урожаю можна за кількома характерними ознаками.

У зрілої цибулі шийка стає тонкою і м’якою, зовнішні луски набувають забарвлення, характерного для сорту, а більша частина пера жовтіє і лягає на землю.

«У цибулі має бути м’яка шийка. І вона повинна набути кольору, характерного для свого сорту», — каже Подлесняк.

Якщо ці ознаки вже з’явилися, не варто зволікати з прибиранням.

Чому не можна довго залишати цибулю на грядці

Після вилягання пера в городника залишається обмежений час для збирання врожаю.

За словами Подлесняк, цибуля може перебувати в землі не більше трьох тижнів. Після цього вона починає повторно відрощувати коріння та листя, що значно погіршує її лежкість.

«Максимум цибулю в такому стані можна тримати до трьох тижнів. Потім, якщо її не викопати, вона знову почне рости», — попереджає вона.

Як правильно викопувати цибулю

Урожай рекомендується збирати за сухої погоди. Якщо цибулина легко виходить із землі, її можна обережно витягнути рукою. Якщо ж вона тримається міцно, краще скористатися садовими вилами.

Реклама:

Не варто застосовувати силу.

«Якщо ви будете виривати цибулю силоміць, то можете пошкодити денце. Тоді вона почне гнити», — зазначає городниця.

Підкопувати рекомендується й пересохлі цибулини, оскільки при сильному ривку бадилля може відірватися, а сама цибулина залишиться в землі.

Навіщо залишати бадилля після збирання врожаю

Не рекомендується обрізати листя одразу після викопування.

Під час сушіння залишки поживних речовин продовжують переміщуватися з бадилля до цибулини, а шийка поступово підсихає і закривається природним шляхом.

«Ми не будемо його обрізати. Під навісом цибуля добре провітрюється, тому ми складаємо її разом із зеленим бадиллям», — розповідає Подлесняк.

За її словами, бадилля краще залишити щонайменше на тиждень. Після повного висихання його обрізають, залишаючи шийку завдовжки 4−5 см, а коріння вкорочують до 1−1,5 см.

Як правильно сушити врожай

Після збирання цибулю розкладають в один шар на відкритому майданчику або під навісом із гарною вентиляцією. Головна умова — захистити врожай від дощу та забезпечити постійну циркуляцію повітря.

Повноцінне сушіння зазвичай триває від одного до двох тижнів. За цей час луска стає щільною та сухою, а ризик появи гнилі під час зберігання значно знижується.

Яка цибуля зберігається найкраще

Перед закладанням на зберігання врожай бажано відсортувати.

За словами Надії Подлесняк, великі цибулини гірше зберігаються, тому їх варто використовувати в їжу найпершими.

«Найбільшу цибулю слід використовувати насамперед, оскільки вона зберігається менше, ніж дрібніша», — пояснює городниця.

Реклама:

Вона також радить не відкладати надовго вживання салатного сорту «Ред Барон».

«„Ред Барон“ довго не зберігається. Саме його треба їсти першим», — зазначає автор каналу.

Чи варто орієнтуватися на місячний календар?

Деякі дачники планують збирання врожаю відповідно до фаз Місяця. Подлесняк вважає, що цибулю та часник краще викопувати на спадному Місяці.

Утім, агрономи зазначають, що вирішальне значення для зберігання мають не дати місячного календаря, а стиглість цибулин, суха погода під час збирання та належне просушування врожаю.

Саме дотримання цих умов дозволяє зберегти цибулю щільною, соковитою та без ознак гнилі практично до наступного сезону.

Оригінальний рецепт: французький цибулевий суп 1651 року Відомий кулінарний блогер поділився рецептом цього цибулевого супу ще з часів Людовика 14. І для приготування вам не потрібен буде яловичий бульйон. Перейти до рецепту

Запечене спагеті а-ля французький цибулевий суп Якщо ви шукаєте смачну, ситну альтернативу класичному французькому супові, то ця сирна паста має точно вам сподобатися. Перейти до рецепту