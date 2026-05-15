Користуйтесь обережно. Чотири кухонні прилади, які слід відключати з розетки після кожного використання

Вимкнення кухонних приладів після використання може здаватися достатнім, але в багатьох випадках це лише половина справи. Навіть коли їх не використовують, невеликі прилади все ще можуть споживати електроенергію або нести ризик несправності, що може призвести до пожежі та марнування енергії. Щоб захистити вас і ваш дім від пошкодження електрикою, дізнайтеся, які повсякденні кухонні прилади слід завжди відключати від мережі та чому.

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Тостер

Ваш тостер може бути скромним, але залишати його підключеним до мережі може становити ризик пожежі. Невеликі прилади, такі, як тостери та тостери-печі, заслуговують на особливу увагу, оскільки вони швидко нагріваються та можуть стати небезпечними, якщо дозволити накопичуватися крихтам або сміттю. Високонагрівальні спіралі тостера розташовані за кілька сантиметрів від місця скупчення крихт, створюючи потенційне джерело займання, якщо сміття не видаляти регулярно. З часом знос також може вплинути на внутрішні компоненти. Наприклад, термостат і механізм таймера можуть вийти з ладу, що призведе до увімкнення нагрівального елемента на довше, ніж передбачено.

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Кавоварка

Після того, як ви закінчите готувати ранкову чашку кави, варто відключити кавоварку від мережі, оскільки кавоварки, як правило, споживають електроенергію навіть у вимкненому стані. Це тому, що багато сучасних кавоварок залишаються частково увімкненими, коли вони не готують активно, через такі функції, як цифрові годинники, таймери та інші програмовані налаштування. Ці функції очікування можуть призвести до марнування енергії.

Окрім споживання енергії, існує також проблема зносу з часом. Одна з найпоширеніших проблем, пов’язаних із несправними приладами, — це пошкодження від перенапруги. Коли несправний прилад посилає сплеск електрики в електричну систему будинку, він може миттєво пошкодити сусідню електроніку та чутливі компоненти. В інших випадках пошкодження є фізичними, залишаючи після себе обгорілі розетки, розплавлений пластик або обгорілі роз'єми у вимикачах і розетках.

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Аерофритюрниця

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Аерофритюрниці швидко стали невід'ємною частиною кухонного приладдя, але експерти рекомендують відключати їх від мережі після кожного використання через їхні компоненти, що нагріваються, та внутрішню електроніку. Оскільки більшість аерофритюрниць мають нагрівальний елемент, де збираються крихти, і годинник, вони ризикують стати пожежонебезпечними у разі стрибка напруги. Як тільки прилад починає працювати несправно, проблема може вийти за межі самого приладу. Навіть вимкнений, він усе ще підключений до джерела живлення, тому несправність може призвести до перегріву, стрибків напруги або навіть короткого замикання.

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Настільна духовка

Їхні нагрівальні елементи, у поєднанні з частим щоденним використанням, роблять настільні духовки ще одним приладом, який варто відключати від мережі, коли його не використовують. З часом нормальне використання може негативно позначитися на внутрішніх компонентах. Проводка, нагрівальні елементи та з'єднання можуть зношуватися, а знос є однією з найпоширеніших причин виходу приладів із ладу. Найпоширеніші пошкодження — це розплавлені розетки. Оскільки настільні духовки працюють на високій температурі, несправність, коли поруч нікого немає, може становити ще більший ризик. Ось чому експерти рекомендують відключати їх від мережі, коли ви їх не використовуєте, особливо перед тим, як залишати дім на тривалий час.