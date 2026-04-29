Більшість із нас здригається від думки про те, що доведеться пропустити ранкову чашку кави. Що ж, гарна новина: нам не доведеться цього робити.

Дізнайтеся, як вживання кави може підтримувати ваш організм в цілому різними способами, скільки вам слід пити, щоб отримати користь, і як найкраще її вживати, щоб компенсувати будь-які негативні наслідки. Спойлер: є багато речей, які нам слід скоротити або виключити заради нашого здоров’я, але, на щастя, кава не входить до їх числа.

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Основні переваги вживання кави

Вживання кави має кілька переваг. Основна їх частина зумовлена ​​антиоксидантами, відомими як поліфеноли, які мають протизапальні властивості. Ці потужні антиоксиданти можуть зменшити оксидативний стрес і підтримувати багато різних органів в організмі. Нижче наведено чотири основні переваги кави.

Здоров’я мозку

Можливо, не дивно, що кава допомагає з короткостроковими когнітивними функціями та концентрацією, але вона також, ймовірно, має нейропротекторні властивості в довгостроковій перспектив. Окрім покращення пильності, пам’яті та когнітивних здібностей, кава пов’язана зі зниженням ризику депресії та може захищати від нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера.

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Здоров’я серця

Помірне споживання кави пов’язане зі зниженням ризику серцевих захворювань та інсульту, а також зі зниженням ризику смерті від серцевих проблем.

Здоров’я печінки

Кава пов’язана зі зниженням ризику захворювань печінки, включаючи жирову дистрофію та цироз, а також зі зниженням ризику раку печінки та колоректального раку.

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Метаболічне здоров’я

Дослідження показують, що люди, які п’ють каву, мають нижчий ризик розвитку діабету 2 типу.

Скільки кави слід пити, щоб отримати користь

Дієтологи рекомендують помірне споживання кави (не більше 400 міліграмів кофеїну щодня), хоча навіть одна чашка може викликати нервозність у деяких людей. Це питання толерантності, і є індивідуальність. Можна вживати три-чотири чашки, або приблизно 300−400 міліграмів кофеїну, щоб максимізувати користь для здоров’я, мінімізуючи значні ризики. Метааналіз корисного впливу споживання кави на здоров’я, опублікований у BMJ, робить висновок, що «Споживання кави загалом здається безпечним у межах звичайних рівнів споживання, причому зведені оцінки вказують на найбільше зниження ризику для різних наслідків для здоров’я при трьох-чотирьох чашках на день, і це скоріше користь для здоров’я, ніж шкода».

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Чи можна додавати вершки та цукор?

Кава сама по собі та без домішок має користь. Цукор, оброблені олії та підсолоджувачі - ні. Можна додати трохи органічного молока до звичайної чорної кави. Але додавання надлишку жиру, калорій та цукру може швидко перетворити каву на висококалорійний напій, підвищуючи ризик збільшення ваги. Можна пити каву з рослинним молоком, таким як мигдалеве, вівсяне, кокосове, з кеш’ю, соєве та безлактозне молоко. Доповнити вашу чашку можуть натуральні інгредієнти, такі як екстракт кориці, ванілі або мигдалю, несолодкий какао-порошок, стевія, чи невелика кількість меду або кленового сиропу. Можна також спробувати каву холодного заварювання, яка має нижчу кислотність і солодший смак, що робить її чудовою альтернативою для тих, кому чорна кава занадто гірка.

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Найкращий час для вживання кави

Щоб уникнути порушення сну, каву найкраще вживати вранці. Вона має довгий період напіввиведення і залишається в нашому організмі довше, ніж думає більшість людей. Тоє краще припинити вживати каву після полудня. Існує вікно з 9:30 до 11:30 ранку, яке ідеально підходить для максимізації енергії без порушення природних ритмів кортизолу. Можна вживати каву перед тренуванням, оскільки це може допомогти підвищити продуктивність та витривалість.

Дієтологи застерігають від вживання кави натщесерце, оскільки це може подразнювати слизову оболонку шлунка та призвести до кислотного рефлюксу або здуття живота. Вона також може підвищити рівень кортизолу, що призводить до нервозності або енергетичних збоїв. Краще з'їсти невеликий сніданок, наприклад, яйця, тост з авокадо, йогурт або пластівці з молоком, перед тим, як пити каву, щоб уникнути проблем зі шлунком. Не треба пити каву безпосередньо перед їжею, оскільки це може перешкоджати засвоєнню заліза.

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Чи справді кава зневоднює?

Ще кілька гарних новин: кава справді сприяє гідратації та не так сильно зневоднює організм, як вважалося раніше. Хоча кофеїн має легкий сечогінний ефект, змушуючи вас більше сечовипускатися, вміст води в ній більш ніж компенсує цей ефект. Звичайно, треба споживати просту воду протягом дня для оптимального здоров’я.