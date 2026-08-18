Так, їстівні. Ці квіти можна додавати до страв і вони є у вашому садку

Якщо ви вже зібрали ваш урожай з яблук, слив, груш, персиків, всеможливих ягід, подивіться трохи нижче - на чорнобривці. Вони також знадобляться на вашій кухні.

Чорнобривці відомі своїми яскравими та барвистими квітами і здатністю відлякувати шкідників у садах. Але окрім їхніх естетичних та практичних переваг для садівництва, вас може здивувати те, що деякі сорти є також їстівними.

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Чорнобривці не лише додають кольору та смаку стравам, але й цінуються за їхнє медичне та культурне використання протягом всієї історії. До прикладу, ці квіти мають поживні переваги, якщо вживані у невеликих кількостях. Зокрема, чорнобривці багаті антиоксидантами, які допомагають боротися з окислювальним стресом в організмі та можуть зменшити запалення. А яскравий колір чорнобривців зумовлений каротиноїдами, як лютеїн та зеаксантин, які корисні для здоров’я очей. Також пелюстки чорнобривців містять невелику кількість вітаміну С, який підтримує імунну функцію та здоров’я шкіри.

Які частини і види їстівні

Двома найпопулярнішими різновидами їстівних чорнобривців є:

Чорнобривці вузьколисті (Tagetes tenuifolia) — мають ніжний, схожий на маргаритку вигляд і менші за інші чорнобривці. Вони високо цінуються за свій цитрусовий присмак, який додає пікантної цедри до салатів, супів і десертів. Квіти та листя чорнобривців вузьколистих є їстівними. Чорнобривці розлогі (Tagetes patula) — мають злегка гіркуватий, терпкий смак і можуть використовуватися помірно, щоб додати яскравих кольорів стравам. Їх можна класти як гарнір, додавати до рисових страв або заварювати в трав’яних чаях.

Також у кулінарії використовують Мексиканський естрагон (Tagetes lucida). На відміну від інших сортів чорнобривців, Tagetes lucida має смак лакриці або анісу, що робить його популярним замінником естрагону в стравах.

Уявімо, що ви вже маєте потрібні рослини у своєму кошику. То які ж частини використовувати? Коли йдеться про вживання квітів, багато хто уявляє саме використання пелюсток. І це правильно. Пелюстки їстівних чорнобривців зазвичай використовуються в салатах, чаях або як прикраса. Вони додають кольору та м’якого цитрусового або лакричного присмаку, залежно від сорту. Можна використовувати всю квіткову голівку, але пелюстки зазвичай кращі через їхній ніжніший смак.

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Гастрономічну цінність має й листя, особливо у таких сортів, як мексиканський естрагон. Воно має смак (анісовий або лакричний), і використовується в кулінарії, трав’яних чаях та соусах. Використовуйте лише молоде листя, оскільки зі старінням воно стає гірким. Найкращий час для збору квітів чорнобривців — вранці, після того як висохне роса, але до настання денної спеки, яка може призвести до в’янення квітів.

Чай з чорнобривцями та календулою / Фото: depositphotos.com/gonzalocallefotografia.gmail.com

Як використовувати чорнобривці

Їстівні чорнобривці можна використовувати в найрізноманітніших стравах, від солоних до солодких. Навіть жменя пелюсток зверху на вашому сніданку стане чудовим яскравим доповненням. Ось кілька поширених способів використання чорнобривців на кухні:

Салат — пелюстки чорнобривців додають кольору, пікантності і свіжості. Достатньо відірвати пелюстки з чистої квітки та посипати ними страву.

Спеція — висушені пелюстки створять розкішний та пряний аромат, наприклад, ячні, запіканці, улюбленим смаженим стравам та випічці.

Супи і печені — овочеві або курячі бульйони виграють від додавання підсушених пелюсток, які створять легкість у страві. Деякі люди використовують чорнобривці як замінник шафрану, оскільки пелюстки можуть надати схожий золотистий відтінок.

Чай — влітку настояні з гарячою водою пелюстки можна перетворити на освіжаючий трав’яний чай.

Десерти — чрнобривці можна вмішувати в тісто і використовувати як прикрасу у тортах, кексах, печиві вмішувати в тісто або просто використовувати як декоративну прикрасу для десертів з глазур’ю.

Настої — ароматна олія чи пряний оцет, до різних видів цих продуктів можна додати пелюстки та настояти. Це дасть простір для кулінарного креативу. Використовуйте олії та оцти для соусів, заправок та маринадів.

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Водночас NV FOOD пропонує кілька рецептів з використанням чорнобривців, які ви можете спробувати на своїй кухні вже найблихчим часом.

Домашнє шампанське з секретним інгредієнтом Цей ароматний ігристий напій освіжить та збадьорить у спеку, втамує спрагу та подарує гарний настрій. А готується він з квітів, що ростуть прямо на грядці. Перейти до рецепту

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Аджика з чорнобривців - до м'яса, овочів і не тільки Аджика з чорнобривців може стати одним із ваших улюблених соусів до м'яса, риби чи просто смакуватиме як намазка на хліб Перейти до рецепту