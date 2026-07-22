Не лише для клумби. Навіщо заварювати чай із чорнобривців і чим він може бути корисним

Чим корисний чай із чорнобривців і як правильно його заварювати (Фото: NV Food через ChatGPT)

Чорнобривці вже давно перестали бути виключно окрасою садів і клумб. Їхні квітки також використовують для приготування трав’яного настою, який цінують за насичений аромат і вміст природних біологічно активних речовин.

Хоча такий чай не належить до лікарських засобів, він може стати частиною різноманітного та збалансованого раціону.

Які властивості приписують чаю з чорнобривців

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Квітки чорнобривців містять флавоноїди, каротиноїди та ефірні олії. Саме ці сполуки надають напою антиоксидантних властивостей. Вважається, що помірне вживання такого чаю може підтримувати травлення, сприяти нормальній роботі імунної системи та допомагати організму протистояти окиснювальному стресу.

Крім того, багато хто обирає цей напій після ситного обіду чи вечері, оскільки він допомагає позбутися відчуття важкості. Ще одна його перевага — приємний квітковий аромат і м’яка розслаблювальна дія.

Кому підійде такий чай

Настій із чорнобривців може сподобатися шанувальникам трав’яних напоїв, які прагнуть урізноманітнити свій раціон новими натуральними смаками. Його часто готують у прохолодну пору року як зігрівальний напій і вживають для підтримання комфортного травлення.

Водночас людям з алергією на рослини родини айстрових, вагітним і жінкам, які годують груддю, а також тим, хто має хронічні захворювання, перед регулярним вживанням такого чаю бажано проконсультуватися з лікарем.

Як приготувати напій

Щоб заварити чай, знадобиться одна свіжа квітка чорнобривців або 1−2 чайні ложки висушених пелюсток. Їх заливають 250 мл води, нагрітої до 90−95 градусів, після чого накривають ємність кришкою і залишають настоюватися протягом 10−15 хвилин.

Готовий настій проціджують. За смаком до нього можна додати трохи меду, скибочку лимона або листя м’яти, якщо немає протипоказань до вживання цих продуктів.

Як вживати

Оптимальним вважається вживання однієї чашки чаю один-два рази на день. Не рекомендується замінювати ним звичайну воду або пити в необмеженій кількості. Якщо після вживання з’явилися ознаки алергії або погіршилося самопочуття, від напою слід відмовитися і за потреби звернутися за консультацією до лікаря.

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