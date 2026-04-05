Чому зараз найкращий час для інвестицій у смородину (Фото: Pezibear/pixabay)

На тлі зростання інтересу до високомаржинальних нішевих культур українські виробники дедалі активніше придивляються до чорної смородини.

Ця ягода, яку ринок тривалий час недооцінював, у 2026 році знову опинилася в центрі уваги завдяки поєднанню високого експортного попиту, можливості повної механізації та кільком джерелам доходу. Про це під час конференції Прибутковий агробізнес 2026 заявив провідний науковий співробітник Інституту садівництва НААН Олександр Ярещенко, пише EastFruit.

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За його словами, саме такі нішеві ягідні культури дають змогу аграріям заробляти більше навіть за обмеженого земельного банку. В умовах браку робочої сили чорна смородина має особливо вигідний вигляд: збирання врожаю можна повністю механізувати, що помітно знижує виробничі ризики та витрати на сезонний персонал.

Додатковий інтерес до культури формує її багатофункціональність. Дохід приносять не лише ягоди для свіжого ринку та переробки, а й бруньки зі свіжим листям, які також мають стійкий попит. За оцінками фахівців, вартість бруньок смородини може сягати близько 2,5 тис. гривень за кілограм, перетворюючи культуру на продукт одразу з кількома каналами монетизації.

Однак разом із високою прибутковістю залишаються і важливі обмеження. Для інвесторів ключовим фактором має стати географія вирощування: південні регіони України вважаються менш придатними через посушливий клімат, до якого чорна смородина адаптована недостатньо добре. У таких умовах стабільна врожайність може опинитися під питанням.

Ще один важливий сигнал для ринку — виражена 12-річна цінова циклічність. За даними моніторингу, який ведеться з 2009 року, попередній максимум цін фіксувався у 2012−2013 роках. Зараз ринок знову проходить фазу зростання, а 2025−2026 роки стали черговим піком вартості.

Утім, експерти попереджають: уже з 2027 року ринок, імовірно, увійде в нову фазу зниження цін. Тому нинішнє вікно можливостей виглядає привабливим насамперед для тих виробників, хто готовий швидко масштабувати посадки, прораховуючи ризики майбутнього цінового відкату.

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