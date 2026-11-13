Густе та блискуче волосся — це красиво, доглянуто і часом здається недосяжним. Але для такого результату не потрібен 10-етапний догляд. Лише правильно підібрані продукти харчування.

Якщо ви запитаєте корейську тітоньку, як зберегти волосся густим, блискучим і насиченим у кольорі, вона не відправить вас до магазину косметики. Вона скаже вам їсти чорну квасолю. У Кореї цей скромний бобовий продукт розглядається як добавка для краси у формі рагу. Таку харчову традицію потрібно поєднати із корейським підходом догляду за волоссям, і в результаті волосся набуває м’якості і стає міцнішим та навіть густішим.

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Корейський догляд за волоссям походить від догляду за шкірою K-beauty. Фокус уваги тут зміщений з «типу волосся» на те, наскільки чиста шкіра голови і захищена довжина. Жирне коріння отримує легкі, очищаючі формули; суха або чутлива шкіра голови — низькосульфатні або міцелярні варіанти. Але справжня краса йтиме зсередини: від того, як харчується людина, залежить стан її волосся.

Чорна квасоля у раціоні / Фото: magnific

У Кореї чорна квасоля є повсякденною їжею, секретом краси та елегантним елементом науки про волосся. Цей продукт все частіше додають у засоби для догляду, як-от шампуні і тоніки для шкіри голови. Додавання чорної квасолі до раціону в Кореї асоціюють з густішою лінією росту волосся, пишнішим хвостом і затримкою появи сивих пасом. Утім, не варто сприймати квасолю як чарівну пігулку чи ампулу за багато тисяч гривень, яка принесе миттєвий результат. Квасоля дає підґрунтя для росту волосся та здорової шкіри голови.

Як квасоля впливає на волосся

Чорна квасоля віддає свій рослинний білок і амінокислоти, які організм може використовувати як сировину для розбудови структури волосся. Вона також містить залізо, магній і кальцій — мінерали, пов’язані з кровообігом і загальною функцією клітин навколо фолікула. Окрім цього, у квасолі є вітаміни групи В і фолієву кислоту, які підтримують здоровий обмін клітин, а також антоціани — темні пігменти, що діють як антиоксиданти. Вони захищають клітини, що виробляють колір волосся, від щоденного окислювального стресу.

Як додати чорну квасолю в раціон

Якщо ваша дієта збалансована, містить овочі, фрукти, протеїни з м’яса, риби та овочів, то додавання квасолі не стане проблемою. Ви можете покласти порцію бобів до каші, салатів, лавашів, супів або яєчні — варіантів поєднань насправді безліч. Кілька порцій чорної квасолі протягом тижня замість однієї великої порції також буде кращим варіантом. NV FOOD пропонує добірку страв, з яких ви можете почати, щоб додати чорну квасолю до свого раціону.

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