Шеф-кухарі про витривалість. Дев’ять спікерів, заради яких варто відвідати Ukrainian Gastro Show-2026

12 травня в Mayachok Event Hall відбудеться Ukrainian Gastro Show, де зберуться шеф-кухарі, ресторатори, виробники та дослідники української гастрономії. Разом вони спробують відповісти на ключове питання індустрії: як побудувати систему, що витримує будь-які обставини та забезпечує стабільну якість і розвиток.

Витривалість. Система, що перемагає обставини — цьогорічна тема заходу, яка фокусується на практичних підходах до роботи в нових реаліях — від адаптації процесів до впровадження ефективних моделей, які дозволяють бізнесу залишатися стійким і конкурентним. Крім того, спікери розповідатимуть про власні кейси та готуватимуть страви із сезонних продуктів з використанням різноманітних технік. Ви зможете дізнатися про історію певних страв української кухні та інгредієнтів, запитати безпосередньо у спікерів про їх досвід та побачити процеси приготування наживо.

Спікери цьогорічної події:

Володимир Ярославський — керівник і співвласник ресторанів Lucky, Chef’s table, співзасновник міжнародної франшизи Nai, суддя МастерШеф. Тема: Що означає витривалість для кухні завтра.

Ольга Мартиновська — шеф-кухарка, суддя МастерШеф, засновниця Першої Української Кулінарної Академії та Олена Брайченко — дослідниця гастрономічної культури, кандидатка історичних наук, засновниця проєкту ЇЖАКУЛЬТУРА. Тема: Страви, перевірені часом. Історія як інструкція.

Микита Силін — бренд-шеф та співвласник азійських бістро Кицуня та бару Зірочка та Артем Баклицький — бренд-шеф Mimosa Brooklyn Pizza, співвласник закладів Автостанція та Romantica. Тема: Відкриватися чи закриватися?

Юрій Нікітюк — бренд-шеф This is Пивбар, співзасновник мережі закладів NUNU. Тема: Кухня під тиском.

Ілля Демковський — бренд-шеф Кулінарного центру МХП, засновник проєкту Смак крізь час. Тема: Смак крізь час" як інструмент: практичні кейси створення сучасної української кухні.

Сергій Пятун —шеф-кухар Varcafe, сімʼї ресторанів Varfamily та Тетяна Сінюгіна — засновниця та власниця пекарні Пухке. Тема: Як змінюється кухня, коли змінюється місто.

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Детальніше ознайомитися з програмою та придбати квитки можна тут. Крім того, 100% від всіх благодійних проявів під час відвідування події буде передано Superhumans Centre — всеукраїнського центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей.