Немає нічого більш розчаровуючого — буквально — ніж витягнути деко з духовки та побачити калюжі, схожі на млинці, там, де мало б бути товсте, жувальне круглясте печиво.

Печиво, яке занадто розтікається, часто є результатом технічних помилок, а не невдачі. Ось чому це трапляється — і як запобігти цьому наступного разу.

Недостатньо збите масло та цукор

Реклама

Якщо ваше печиво розтікається тонкими дисками, ймовірно, причина в недостатній аерації. Для рецептів, які використовують метод збивання, масло та цукор потрібно збивати, доки вони не стануть справді легкими та пухкими. Це не розпливчасте кліше для випічки — це означає, що суміш має бути помітно м’якшою та збільшитися в об'ємі. Цей етап не можна прив’язати до певного часу, наприклад, «5 хвилин», оскільки такі змінні, як температура інгредієнтів та сила міксера, відіграють певну роль. Якщо ви зіб'єте недостатньо, тісто буде щільним і швидше нагріватиметься, що призведе до більшого розтікання. Ви отримаєте менше печива, ніж зазначено в рецепті.

Виправлення: менше зосереджуйтесь на таймері та більше на текстурі. Збивайте масло та цукор, доки суміш не стане блідою та повітряною.

М'яке та ніжне: німецьке шоколадне печиво на житньому борошні Це ароматний і корисний варіант випічки, який відрізняється насиченим смаком завдяки поєднанню житнього борошна, какао та спецій. Перейти до рецепту

Використання занадто теплого масла

Температура масла має вирішальне значення. Воно має бути достатньо м’яким, щоб збивати його з цукром, але достатньо твердим, щоб утримувати повітря. Якщо воно занадто тепле, то не зможе виконувати свою функцію, і ваше тісто стане жирним та нестабільним.

Виправлення: прагніть температури близько 20 градусів. Якщо ви розм’якшуєте масло в мікрохвильовій печі, робіть це короткими періодами (близько 8 секунд).

Улюблене: рецепт печива кукіс з шоколадними краплями Ці надзвичайно м'які та тягучі печива з шоколадною крихтою — один із найулюбленіших десертів до кави й чаю. Розтоплене масло, ароматний коричневий цукор, кукурудзяний крохмаль і додатковий яєчний жовток гарантують абсолютно тягучу текстуру печива з шоколадною крихтою. І вам навіть не потрібен міксер! Перейти до рецепту

Заміна інгредієнтів, які не можна замінити

Не всі інгредієнти взаємозамінні. Довіряйте рецепту та не думайте, що всі варіанти інгредієнта однакові.

Використання неправильного обладнання

Так, навіть ваш килимок для випічки має значення. Якщо в рецепті потрібен пергамент, а ви замість нього використовуєте силіконовий килимок, ви можете отримати пласке печиво.

Виправлення: Чітко дотримуйтесь рекомендацій щодо обладнання, особливо для чогось такого чутливого, як печиво.

Реклама:

Листкове вершкове печиво - рецепт, що під силу повторити навіть початківцям Це печиво легко приготувати, а інгредієнти вже, скоріш за все, є у вашій коморі. Перейти до рецепту

Математичні помилки

Подвоєння або зменшення вдвічі рецепту здається простим, але це не так. Один неправильно розрахований інгредієнт (особливо розпушувачі або жир) може спотворити все.

Виправлення: Перевірте свої розрахунки, перш ніж коригувати рецепт. Якщо сумніваєтеся, випікайте повну партію, а не половину, і заморозьте зайве тісто.

Рецепт пухких рогаликів: смачно по-сімейному Це ніжне печиво у формі пів місяця виходить ніжним, злегка солодким, ідеально поєднується з чаєм чи кавою. Спечіть його напередодні Різдва для святкового настрою і приємних емоцій. Перейти до рецепту

Пропускання охолодження тіста

Хоча не всі види тіста для печива потребують охолодження, деякі рецепти покладаються на нього, щоб зволожити борошно або затвердити жир перед випіканням. Якщо ваше тісто було дуже м’яким перед випіканням, ймовірно, його потрібно було охолодити.

Виправлення: Уважно прочитайте рецепт. Якщо він вимагає охолодження, припустімо, що на це є вагома причина, навіть якщо справа не лише в густоті.

Торт із печива зі сметаною без випічки - простий смаколик при відключеннях світла Вам знадобиться лише три інгредієнти для приготування цього простого торта - і все це без увімкнення духовки. Перейти до рецепту

Спроба « виправити» зіпсований рецепт

Якщо ваше печиво не виходить, є спокуса підкоригувати цукор, розпушувачі або жир, але в більшості випадків проблема в техніці. Частіше винний саме той, хто готує, ніж сам рецепт.

Виправлення: Перш ніж змінювати інгредієнти, покращте свою техніку. Але якщо ви впевнені у методі, невелике зменшення кількості цукру може зменшити розтікання. Просто робіть це повільно — по кілька столових ложок за раз.

На сніданок і перекус. Смачне домашнє печиво з сухофруктами та горіхами Наповнене сухофруктами, вівсом, горіхами та насінням, це печиво ситне, поживне та гарантовано насичує вас до обіду. Перейти до рецепту

Очікування порятунку партії посеред випікання

На жаль, як тільки печиво потрапляє в духовку та починає розтікатися, шкода здебільшого вже завдана. Ви не можете розтопити масло або повторно охолодити тісто на цьому етапі.

Виправлення: Якщо ви помітили, що ваше тісто занадто м’яке перед випіканням, поставте його в холодильник на 30 хвилин. Якщо ваша духовка занадто нагрівається, відрегулюйте температуру або перевірте термометром для духовки.

Реклама:

Пласке печиво може бути неприємним, але воно також є підказкою. Найчастіше трохи більше уваги потрібно приділяти техніці змішування, температурі масла та вибору інгредієнтів, щоб ваше печиво точно вийшло.