Все ще виливаєте? У шефів вся рідина з-під квасолі і нуту розписана, з неї роблять шість страв
Шість способів використання рідини з-під консервованої квасолі (Фото: freepik/freepik)
Зупиніться, перш ніж промити банку з квасолею. Так само, як розсіл маринованих огірків та сік кімчі - це зовсім не відходи.
Рідина, що залишилася в консервованій квасолі та інших бобових — це суміш води, солі та крохмалю, що виділяється з квасолі, і вона має безмежний потенціал. Її можна використовувати для додавання смаку та текстури стравам з рису, бульйонам тощо. Ось шість цікавих способів.
Майонез та айолі
Багата на крохмаль та білок, універсальна рідина з консервованого нуту, широко відома як аквафаба, є корисним замінником яєць у багатьох рецептах. Приклад: ви можете замінити нею традиційний яєчний жовток у домашній веганській версії класичної приправи — або її часникового двоюрідного брата. Якщо емульгувати аквафабу, додати трохи лимонного соку, оцет та часник, а потім повільно додати нейтральну олію в блендері, вийде чудовий веганський айолі. Ви також можете виявити, що він стабільніший. Якщо все зробити правильно, аквафаба може створити легшу та міцнішу емульсію, ніж яйця.
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Загущення соусів та супів
Крохмаль у рідині з квасолі каннелліні або інших сортів робить її чудовим натуральним загусником для соусів або супів. Змішайте концентровані овочеві соки з рідиною з квасолі, щоб створити овочевий соус без будь-яких хімічних загусників. Ви також можете використовувати його для загущення занадто рідких супів. Якщо у вас залишилася рідина з квасолі, поставте її в холодильник і використовуйте її протягом тижня, адже вона швидко псується.
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Піна для коктейлів
У деяких барах додають аквафабу до коктейлів з яєчних білків, таких як Whiskey Sour, щоб отримати подібну пінисту верхівку та шовковисту текстуру. Це чудова веганська заміна, а також хороший варіант для тих, хто не хоче мати справу з сирими яєчними білками. Краще використовувати аквафабу з низьким вмістом натрію, щоб контролювати рівень солоності.
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Хумус та інші соуси
Якщо ви змішуєте консервований нут для хумусу, залиште супровідну рідину, щоб додати насиченості та допомогти досягти ідеальної консистенції. Додайте під час збивання нуту, щоб вона діяла і як стабілізатор, так і як загусник. Використовуйте рідину й з інших бобових, таких як біла або чорна квасоля, для загущування вашого улюбленого соусу.
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Безе та тістечка
Завдяки своїй унікальній структурі, аквафабу можна класти в усілякі веганські рецепти випічки, від безе до ніжних бісквітів. Воду з нуту можна спінювати так само, як яєчні білки, щоб надати рецептам додаткової веганської вишуканості та аерувати все, що ви хочете, щоб мати легшу текстуру. Використовуйте дві столові ложки аквафаби замість одного яєчного білка.
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Рис
Так само, як варіння зернових у ароматних рідинах може надати рису додаткової глибини, рідина з квасолі, особливо з чорної, може підкреслити його скромну сторону. Вода з консервованої чорної квасолі є ідеальним доповненням до рідини, в якій ви зазвичай варите рис. Вона додає глибини смаку, кольору та текстури.