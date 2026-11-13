Краще в компанії. Чому не варто їсти на самоті та як це може вплинути на ваше здоров’я

Спільна вечеря з родиною, обід із друзями або навіть чашка кави з колегою — це не просто нагода поїсти й поговорити. Такі повсякденні зустрічі допомагають підтримувати соціальні зв’язки, відчувати близькість до інших людей і можуть позитивно впливати на психологічне благополуччя.

У сучасному ритмі життя спільні прийоми їжі не завжди легко вписати в розклад. Робота, віддалений формат зайнятості, різний графік членів родини й звичка перекушувати перед екраном поступово перетворюють їжу на індивідуальну справу. Проте наукові дані свідчать: те, з ким ми сідаємо за стіл, може мати значення не менше, ніж те, що саме лежить у тарілці.

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Спільні прийоми їжі пов’язані з вищим рівнем добробуту

Один із наймасштабніших аналізів цієї теми представили автори World Happiness Report 2025. Для дослідження використали дані опитувань Gallup у 142 країнах і територіях, зібрані у 2022 та 2023 роках. Загалом понад 150 тисяч людей розповіли, як часто вони обідають і вечеряють із кимось із знайомих.

Результати показали виразний зв’язок між спільними прийомами їжі та суб'єктивним відчуттям благополуччя. Люди, які частіше їли разом з іншими, повідомляли про вищу задоволеність життям, більше позитивних емоцій і менше негативних переживань. Цей зв’язок зберігався навіть після врахування таких чинників, як вік, стать, дохід, освіта й зайнятість.

Один з авторів звіту, професор Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве, звернув увагу на те, що частота спільних трапез виявилася не менш показовою для оцінювання задоволеності життям, ніж рівень доходу або наявність роботи.

Та дослідники застерігають від надто прямолінійних висновків. Опитування демонструє сильну статистичну залежність, але не доводить, що саме спільні обіди роблять людей щасливішими. Можливо, люди з міцнішими соціальними зв’язками частіше збираються за одним столом. Не виключено й те, що обидва процеси підсилюють один одного.

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Як звичка їсти на самоті пов’язана з депресивними симптомами

Особливо помітним зв’язок між спільними трапезами та психологічним станом може бути в старшому віці. У дослідженні 2015 року, у якому взяли участь 1856 людей старшого віку, звичка їсти на самоті була пов’язана з депресивними симптомами. Причому підвищений ризик спостерігали навіть серед тих, хто мешкав із родиною, але не ділив із нею трапези.

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Люди з депресивними симптомами можуть частіше уникати спілкування, а відсутність регулярних контактів, своєю чергою, може посилювати відчуття ізоляції. Однак результати вказують, що спільні прийоми їжі можуть бути важливою частиною соціальної підтримки в старшому віці.

Чому їжа в компанії здається смачнішою

Спільна трапеза впливає не лише на соціальні зв’язки, а й на те, як людина сприймає саму їжу. У 2014 році психологи Еріка Бутбі, Маргарет Кларк і Джон Барг провели серію експериментів, результати яких опублікували в журналі Psychological Science. Учасникам запропонували скуштувати шоколад одночасно з іншою людиною. Ті, хто куштував його в компанії людини, яка робила те саме, оцінювали смак як приємніший і насиченіший, ніж учасники, поруч із якими інша людина займалася чимось іншим. Цікаво, що учасникам навіть не потрібно було розмовляти: достатньо було одночасно зосередитися на спільному досвіді.

В іншому експерименті дослідники використали гіркий шоколад. І тут ефект виявився протилежним: спільне куштування зробило неприємний смак ще менш привабливим. Тобто присутність іншої людини не обов’язково покращує будь-який досвід — вона може просто посилювати його сприйняття.

Це дослідження не було присвячене повноцінним обідам або довготривалому впливу спільного харчування на здоров’я. Проте воно допомагає зрозуміти, чому навіть звичайна їжа може приносити більше задоволення, коли її смакують разом з кимось.

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Як спільна трапеза допомагає зміцнювати стосунки

Психологічне благополуччя залежить не лише від окремих приємних моментів, а й від відчуття належності до спільноти. Спільний прийом їжі створює природну нагоду для розмови, обміну новинами, жартів і спогадів. Саме такі взаємодії допомагають людям відчувати близькість.

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Британський антрополог і професор Оксфордського університету Робін Данбар досліджував соціальну роль спільного харчування. У роботі 2017 року, опублікованій в Adaptive Human Behavior and Physiology, він проаналізував дані опитування у Великій Британії та виявив, що люди, які частіше їдять разом з іншими, зазвичай повідомляють про вищий рівень задоволеності життям, більше довіри до оточення та активнішу участь у житті громади.

Данбар також припускає, що спільне харчування може сприяти соціальному зближенню через механізми, пов’язані з ендорфіновою системою. Ендорфіни — це речовини, які бере участь у регуляції відчуття задоволення та соціальної прихильності. Та пояснення цього механізму залишається гіпотезою: дослідження не доводить, що сам факт спільної трапези автоматично спричиняє викид ендорфінів і формує міцніші стосунки.

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Чи можуть спільні обіди захищати мозок

Окремий напрям досліджень стосується зв’язку між харчуванням на самоті та здоров’ям мозку. У 2025 році в журналі npj Aging опублікували дослідження за участю 727 японців із середнім віком близько 70 років. Усі учасники на момент обстеження не мали когнітивних порушень, а науковці проаналізували їхні харчові звички та результати МРТ головного мозку. У людей, які частіше їли на самоті, виявили менший об'єм деяких ділянок мозку, зокрема медіальної скроневої частки та гіпокампа. Ці структури відіграють важливу роль у пам’яті й інших когнітивних функціях.

Проте дослідження не доводить, що харчування на самоті спричиняє зменшення об'єму мозку або безпосередньо призводить до деменції. Учасники, які їли самі, також мали менш різноманітний раціон: споживали більше цукру й алкоголю та менше білка, вітамінів і мінералів. Коли дослідники врахували відмінності в харчуванні, зв’язок між самотніми прийомами їжі та об'ємом гіпокампа послабився. Це вказує на те, що значну роль можуть відігравати саме особливості раціону.

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Отже, поки що немає підстав стверджувати, що спільні обіди запобігають деменції або зупиняють старіння мозку. Однак дослідження підкреслює, що звичка їсти на самоті може поєднуватися з іншими чинниками ризику для когнітивного здоров’я — від менш різноманітного харчування до обмеженого соціального спілкування.