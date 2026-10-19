Не лише естетика. Навіщо на паперових рушниках роблять візерунки

Квіточки, ромби, хвилі, пухирці та інші рельєфні візерунки на паперових рушниках легко прийняти за декоративну деталь. Виробник ніби просто намагається зробити звичайний білий папір привабливішим.

Насправді тиснення — це ще й технологічний прийом, який змінює механічні властивості матеріалу, його товщину, м’якість і здатність утримувати рідину.

У виробництві паперових рушників цей процес називають ембосуванням. Плоске полотно тканинного паперу пропускають між спеціальними валами з рельєфною поверхнею. Під дією тиску на ньому утворюються виступи та заглиблення. Дослідження технології виробництва tissue paper показують, що параметри ембосування безпосередньо впливають на міцність і м’якість готового виробу.

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Навіщо паперу роблять «горбики»

Паперовий рушник складається з мережі целюлозних волокон із великою кількістю порожнин між ними. Саме ці пори мають ключове значення для поглинання води. Коли рушник контактує з рідиною, вона переміщується крізь тонкі канали між волокнами завдяки капілярним силам.

Ембосування змінює тривимірну структуру. Рівний аркуш перетворюється на поверхню з виступами та заглибленнями, завдяки чому між шарами й усередині полотна зберігається більше об'єму. Дослідження механіки тканинного паперу підтверджують, що нанесення рельєфного малюнка використовують, зокрема, для покращення поглинання та зміни зовнішніх властивостей матеріалу.

Саме тому хороший паперовий рушник — не просто шматок максимально тонкого паперу. Його структура спеціально налаштована так, щоб одночасно утримувати рідину, залишатися достатньо міцною у вологому стані та мати приємну на дотик поверхню.

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Чому кілька шарів кращі за один

Кухонні паперові рушники часто складаються з двох або трьох шарів. Але просто покласти кілька тонких листів один на один недостатньо: під час використання вони можуть зміщуватися або розділятися.

Ембосування допомагає сформувати зв’язок між шарами та водночас збільшити об'єм готового матеріалу. У промисловості використовують різні способи поєднання шарів — зокрема point-to-point, nested та інші схеми. Міжнародний стандарт ISO 12625−1 окремо визначає ембосований багатошаровий матеріал як конструкцію, у якій шари можуть бути з'єднані клеєм у точках тиснення або механічно — завдяки тиску, що забезпечує контакт волокон.

У схемі point-to-point, або «точка до точки», рельєф двох шарів орієнтують так, щоб виступи контактували один з одним у певних точках. Така конструкція дозволяє поєднати шари, зберігаючи між ними певний об'єм. У виробничих системах для цього можуть використовувати клей, воду або механічне зчеплення — універсального способу для всіх рушників не існує.

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Чому рельєф може зробити рушник м’якшим

Ембосування використовують не лише для поглинання, а й для зміни bulk — об'ємності матеріалу, а також м’якості та зовнішнього вигляду. Саме ці характеристики разом із міцністю є важливими показниками якості тканинного паперу. При цьому тут виникає технологічний компроміс. Занадто сильне або невдале тиснення може пошкоджувати волокнисту структуру і впливати на міцність паперу. Тому виробнику потрібно підібрати не просто «найрельєфніший» малюнок, а оптимальне співвідношення між висотою тиснення, геометрією візерунка, міцністю, м’якістю та здатністю поглинати рідину.

А що з «площею поверхні» та водою

У популярних поясненнях можна зустріти твердження, що тиснення нібито збільшує площу поверхні паперу на 40−50%. Якщо йдеться про геометричну площу поверхні рельєфного полотна, вона справді може бути більшою, ніж у абсолютно плаского листа тієї самої довжини та ширини. Але універсального показника не існує. Він залежатиме від висоти та форми рельєфу, щільності малюнка і способу вимірювання.

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Чому візерунок усе-таки має значення для дизайну

І лише після всіх цих інженерних причин можна повернутися до естетики. Так, паперовий рушник тиснять ще й тому, що він має виглядати привабливо. Це не суперечить функціональності. Виробник може створити рельєф, який одночасно змінює тактильні властивості виробу, допомагає поєднати шари та формує характерний зовнішній вигляд.

Тож наступного разу, коли на кухні опиниться паперовий рушник із квіточками чи геометричними ромбами, не обов’язково сприймати їх як зайву прикрасу. За звичайним на вигляд малюнком стоїть цілком конкретна технологія.