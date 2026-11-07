Не ножем і не скребком. Шеф-кухар показав, як швидко почистити рибу від луски

Швидко почистити рибу від луски можна навіть без ножа (Фото: magnific)

Почистити рибу від луски можна швидко й без безладу на кухні, навіть якщо під рукою немає спеціального скребка. Шеф-кухар поділився незвичним способом, якого навчився від моряка під час морської подорожі.

Чищення риби від луски може бути доволі незручним заняттям, особливо якщо під рукою немає відповідних інструментів. Утім, шеф-кухар Анхель Леон поділився простим лайфхаком, який дозволяє зробити це швидко — і при цьому не влаштувати на кухні безлад, пише Сronica.

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Він розповідає, що перейняв цей метод не від колеги-кухаря, а від моряка, з яким познайомився під час морської подорожі. Саме завдяки цьому він відкрив для себе альтернативу звичайному скребку для риби.

Для цього способу не потрібні професійні інструменти чи спеціальні пристосування. Достатньо взяти звичайну кухонну тертку — ту саму, якою зазвичай натирають сир або овочі.

Анхель Леон згадує: під час плавання йому довелося почистити рибу, але під рукою не виявилося спеціального скребка. Хоча зазвичай у таких випадках використовують тупий бік ножа, моряк показав йому інший підхід.

Простий лайфхак для чищення риби

Секрет полягає в тому, щоб використовувати найгрубшу сторону тертки — ту, де найбільші отвори. Якщо проводити цією поверхнею по шкірі риби проти напрямку росту луски, вона ефективно видаляється.

Якщо проводити терткою по шкірі риби проти напрямку росту луски риби, вона ефективно видаляється / Фото: depositphotos/АІ

Результат виходить таким самим, як і при використанні звичайного скребка, але для цього підходить інструмент, що є майже в кожному домі. До того ж, цей метод дозволяє акуратніше зібрати луску, щоб вона не розліталася по всій кухні.

Спершу покладіть рибу на обробну дошку або іншу тверду поверхню — найкраще робити це біля раковини. Візьміть тертку й оберіть сторону з найбільшими отворами.

Проводьте терткою від хвоста до голови, рухаючись завжди проти напрямку росту луски. Важливо натискати впевнено й рівномірно — тоді луска легко відділятиметься.

Повторіть процедуру з обох боків риби, переконавшись, що на шкірі не залишилося жодної лусочки. За потреби промийте рибу холодною водою, щоб змити залишки.

У підсумку ви отримаєте очищену рибу, готову до обробки на філе або приготування будь-яким зручним для вас способом. Це прийом, який доводить, що не завжди потрібні спеціалізовані інструменти — іноді достатньо скористатися знаннями тих, хто провів усе своє життя, працюючи в морі.

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