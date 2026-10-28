Які чипси найкорисніші: картопляні, фруктові чи овочеві — і які краще не їсти часто

Чипси давно перестали бути синонімом лише картоплі, олії та солі. На полицях можна знайти хрусткі скибочки яблук, бананів, буряка, моркви, батату, пастернаку, капусти, нуту й сочевиці. Одні позиціонуються як легша альтернатива класичним картопляним, інші — як джерело клітковини, білка або «натуральний» перекус.

Але слово «овочеві» чи «фруктові» на упаковці саме по собі не робить чипси корисними. Важливо не тільки те, з чого вони зроблені, а й те, як саме їх приготували. Яблуко, висушене без додавання цукру, і банан, обсмажений в олії та вкритий цукровою глазур’ю, — зовсім різні продукти, хоча обидва можуть називатися фруктовими чипсами.

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Є й інша проблема: під час смаження, запікання або інтенсивного обсмажування рослинних продуктів при високій температурі може утворюватися акриламід. FDA зазначає, що він виникає внаслідок реакції цукрів з амінокислотою аспарагіном під час високотемпературного приготування, зокрема смаження, запікання та обсмажування. Найчастіше його виявляють у картопляних і зернових продуктах.

Картопляні чипси: не отрута, але й не овочева порція

Класичні картопляні чипси мають одну очевидну перевагу: картопля сама по собі є поживним продуктом і джерелом калію, вітаміну С та вуглеводів. Проблема виникає після перетворення її на тонкі скибочки, які обсмажують в олії та щедро солять. Під час смаження продукт втрачає воду і стає набагато енергетично щільнішим. У дослідженні складу 18 марок картопляних чипсів вміст жиру становив від 20 до 42,8 г на 100 г, а солі — від 0,127 до 2,77 г на 100 г. Тобто навіть усередині однієї категорії різниця між продуктами може бути дуже великою. Саме тому картопляні чипси краще сприймати як ласощі, а не як спосіб з'їсти більше картоплі. Особливо варто звертати увагу на сіль: надмірне її споживання пов’язане з підвищенням артеріального тиску та ризиком серцево-судинних захворювань.

Вердикт: можна їсти час від часу, але це не той тип чипсів, який варто робити щоденним перекусом.

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Чипси з батату: красивіші, але не автоматично корисніші

Батат часто сприймають як «здорову картоплю», тому чипси з нього здаються очевидним кроком угору. У бататі справді є каротиноїди, калій та інші поживні речовини, але після смаження або запікання у великій кількості олії його головні переваги частково губляться за рахунок способу приготування. До того ж батат не є чарівним винятком із правил щодо акриламіду. Огляд досліджень альтернативних снеків показав, що чипси з батату, моркви та буряка також можуть містити значні кількості цієї сполуки.

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Вердикт: хороший варіант серед овочевих чипсів, якщо вони запечені або висушені, містять небагато солі та олії. Але смажені чипси з батату не мають автоматичної переваги над картопляними.

Бурякові, морквяні та інші овочеві: назва може обманювати

Саме тут маркетинг найчастіше створює ілюзію здорового перекусу. Чипси з буряка, моркви, пастернаку або інших овочів можуть містити більше клітковини та рослинних сполук, ніж деякі картопляні снеки. Але все залежить від конкретного продукту.

Наприклад, якщо тонкі скибочки овочів обсмажують у великій кількості олії, а потім додають сіль, поживна цінність вихідного овоча вже не є головним критерієм. А дослідження німецького Total Diet Study взагалі виявило найвищі середні рівні акриламіду серед 230 проаналізованих продуктів саме в овочевих чипсах — близько 1430 мкг/кг.

Вердикт: варто обирати лише ті, де овочі справді є основним інгредієнтом, а сіль та олія не займають перше місце серед харчових проблем. Дуже темні, сильно підсмажені скибочки — не найкращий вибір для регулярного перекусу.

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Яблучні чипси: один із найкращих варіантів, якщо без цукру

З фруктовими чипсами ситуація цікавіша. Якщо яблуко просто нарізали та висушили без додавання цукру й олії, це фактично концентрована версія самого фрукта. Вода випаровується, тому порція стає меншою за об'ємом, а природні цукри — більш концентрованими. Саме тому яблучні чипси не варто прирівнювати до свіжого яблука грам до грама. З'їсти кілька сушених скибочок легко, тоді як цілу тарілку свіжих яблук з'їсти набагато складніше. Водночас це все ще значно кращий продукт, якщо в складі немає доданого цукру, сиропів чи олії. Особливо хорошим варіантом будуть несмажені яблучні чипси без підсолоджувачів.

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Вердикт: один із найкращих варіантів для перекусу, але краще контролювати порцію і вибирати продукт без доданого цукру.

Бананові чипси: треба читати етикетку

Бананова версія виглядає так само невинно, як яблучна. Проте традиційні бананові чипси часто не просто сушать, а обсмажують в олії. Деякі продукти також містять доданий цукор. У результаті перед нами вже не просто «сушений банан», а досить енергетично щільний снек із фруктової основи, олії та, іноді, цукру.

Тому бананові чипси можуть бути хорошими, якщо вони просто висушені, але зовсім іншою історією є хрусткі кільця, обсмажені в олії. У другому випадку слово «банан» на упаковці не робить продукт аналогом свіжого фрукта.

Вердикт: сушені без цукру й олії — можна. Смажені та підсолоджені — краще залишити для рідкісного перекусу.

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Кокосові чипси: корисний продукт, але дуже калорійний

Кокосові пластівці часто продають як «здоровий» снек, і певна логіка в цьому є: кокос містить жири, а несолодкі кокосові чипси можуть мати короткий склад без великої кількості добавок. Але кокос — не низькокалорійний фрукт. Значна частина його енергії припадає на жир, причому істотна його частка — насичені жирні кислоти. Тому жменя кокосових чипсів — це не еквівалент яблука чи свіжих ягід. Особливо уважно треба дивитися на продукти зі словами «caramel», «honey», «sweetened» або аналогічними позначеннями: до природної солодкості кокоса може додаватися ще й цукор.

Вердикт: несолодкі кокосові чипси можна їсти невеликими порціями, але називати їх дієтичним снеком не варто.

Чипси з нуту та сочевиці: потенційно найцікавіша категорія

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На відміну від фруктових чипсів, снеки з бобових можуть мати одну суттєву перевагу — білок і клітковину. Нут і сочевиця самі по собі є джерелами рослинного білка, клітковини, вітамінів і мінералів. Але тут знову важлива форма продукту. Чипс із нуту не обов’язково складається з цілого нуту. Це може бути борошно з нуту, крохмаль, олія, сіль і різні ароматизатори. Тому напис «з бобових» ще не гарантує, що продукт поживніший за звичайні картопляні чипси.

Вердикт: одна з найцікавіших альтернатив картопляним чипсам, але оцінювати треба за етикеткою, а не за зображенням нуту на упаковці.

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Кукурудзяні чипси та начос: проблема часто не в кукурудзі

Кукурудза сама по собі не є проблемним продуктом. Але чипси зазвичай виготовляють із кукурудзяного борошна або маси, додають олію та сіль, а потім обсмажують або запікають. Начос із сирним соусом — це вже взагалі інша категорія перекусу: калорійність і кількість солі можуть швидко зростати не стільки через самі чипси, скільки через добавки.

Вердикт: зрідка — нормально. Для регулярного перекусу краще обирати менш солоний продукт із вищим вмістом клітковини.

Капустяні чипси: звучить ідеально, але є нюанс

Кейл, білокачанну або іншу капусту можна висушити в духовці до хрусткого стану, і це вже зовсім інший продукт, ніж картопляні чипси. Якщо додати трохи олії та мінімум солі, можна отримати досить легкий овочевий снек. Але навіть тут не варто очікувати, що кілька листків капусти перетворяться на «суперфуд». Висока температура може зменшувати вміст деяких чутливих до нагрівання вітамінів, а сильно пересмажені листки втрачають перевагу перед просто свіжою або злегка приготовленою капустою.

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Вердикт: домашні або мінімально оброблені — хороший варіант, особливо якщо не пересолювати.

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То які чипси все-таки вибрати?

Найкращий варіант — не обов’язково той, на упаковці якого найбільше овочів, фруктів або слів на кшталт «натуральний». Набагато практичніше перевернути пачку і подивитися на склад та поживну цінність. NHS радить оцінювати продукти за кількістю жиру, насичених жирів, цукрів і солі. Для орієнтиру продукт вважається високосольовим, якщо містить понад 1,5 г солі на 100 г, а високим за насиченими жирами — понад 5 г на 100 г. Чим коротший склад і чим менше доданих солі, цукру та олії, тим простіше зрозуміти, що саме ви купуєте.

Особливо корисно порівнювати продукти не за розміром пачки, а на 100 г. Маленька пачка може створювати враження помірної порції, хоча продукт залишається дуже калорійним.