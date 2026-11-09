Неочікуваний поворот. Шість інгредієнтів, які можуть замінити картоплю в борщі

Смачний, ситний і наваристий борщ можна приготувати навіть без картоплі (Фото: NV Food via Chat GPT All)

Український борщ має десятки регіональних і родинних варіацій, а єдиного правильного рецепта цієї страви не існує. Хоча картопля стала звичним інгредієнтом борщу лише у другій половині XIX століття, сьогодні її також можна замінити.

Український борщ здавна унікальний своїми квасно-солодкими відтінками смаку. Страва має багато різновидів, що пов’язано з роз'єднанням у минулому українських земель, з існуванням різних частин українського народу в Польщі, Молдові, Румунії, Чехословаччині, із впливом на формування української кухні різних кулінарних звичаїв і смаків. Ареал борщу сягає далеко за межі України, ця страва поширилась в національних кухнях сусідніх народів.

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Борщ внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ініціював цю справу Євген Клопотенко, який створив громадську організацію Інститут культури України та організував «борщову експедицію», в рамках якої були зібрані родинні рецепти борщу з різних куточків України, а також фотографії й документальні підтвердження того, що рецепти передавалися принаймні трьом поколінням в одній родині.

Чи не в кожній сім'ї є свій унікальний рецепт борщу. Втім, один з основних інгредієнтів страви — картоплю почали додавати у борщ від другої половини 19 ст., пише ВУЕ. Її чистять і подрібнюють різними способами: скибочками, кубиками, слайсами. Проте, навіть без картоплі, борщ може вийти ситним, насиченим, смачним і ще більш корисним.

Чи не в кожній сім'ї є свій унікальний рецепт борщу / Фото: magnific

Чим замінити картоплю в борщі

Якщо ви хочете урізноманітнити меню або ж просто вам набрид класичний набір інгредієнтів борщу, то не бійьесь експерементувати і шукати альтернативу.

1. Багато зелені

У різних регіонах України готують борщ по-різному. «Саме в цьому я і бачу силу української гастрономії — у різноманітті традицій, а не в одному „правильному“ рецепті, — розповів український ресторатор Савеллій Лібкін. — У моїй літній версії страви немає картоплі. При цьому сам характер одеського борщу залишається незмінним», — зазначив ресторатор.

Замість картоплі, при подачі, в борщ додають стебла молодого часнику, велику кількість свіжої петрушки та свинячі реберця.

Без картоплі: рецепт червоного одеського борщу від Савви Лібкіна Українська кухня настільки різноманітна, що навіть борщ у різних регіонах України готують по-різному. Перейти до рецепту

2. Багато м’яса та варені яйця

На Донеччині поширений «підбиваний» борщ. Готується він якраз без буряка, капусти і картоплі — до відвару з курятиною додають вершки чи сметану, «підбиті» — тобто підколочені сирими свіжими яйцями. Підкислюють такий борщ оцтом (найкраще натуральним), присмачують сіллю, меленим чорним перцем і подрібненою зеленню.

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3. Квасоля і кизил

Окрім класичного набору інгредієнтів, смачний борщ можна готувати без картоплі та м’яса. Чудова альтернатива — це квасоля, а також варення з кизилу.

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4. Крупи

Здавна у борщ часто додавали крупи — пшоно, гречку (Полтавщина, Південь України), що не лише загущувало вариво, але й підвищувало його поживність; галушки (Полтавщина). Крупи також можуть стати корисною альтернативою картоплі.

5. Вершки

Борщ за цим рецептом відрізняється від класичної української версії відсутністю капусти та особливою вершково-сметанною заправкою. А картоплю до цієї галицької страви подають окремо, щедро приправивши часником та олією. Втім, його можна подавати і без картоплі, як питну версію страви.

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6. Гриби

Використовуйте для приготування грибного борщу ті сушені гриби, які є у вас під рукою та насолоджуйтеся пісною, вегетаріанською стравою зі своїми рідними.