Без агресивної хімії. Як позбутися мурах на кухні — шість домашніх засобів, які дійсно працюють

Нікому не подобається виявляти доріжки з мурах у своєму домі, а особливо на кухні. Залежно від виду, ці комахи можуть бути як просто надокучливими сусідами, так і справжньою руйнівною силою.

Проте боротися з ними за допомогою важкої хімії необов’язково. Існує кілька ефективних домашніх рецептів, які швидко зупинять шкідників, а більшість необхідних інгредієнтів точно знайдуться під рукою.

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1. Оцтовий спрей

Оцет — один із найуніверсальніших природних засобів для прибирання та відлякування комах. Його різкий запах руйнує феромонні сліди, за якими мурахи спілкуються та орієнтуються в просторі. Коли ці невидимі стежки знищено, комахам стає вкрай важко знаходити дорогу до їжі та передавати інформацію іншим членам колонії. Це означає, що після ліквідації першої хвилі шкідників новим буде значно складніше потрапити у ваш дім.

Компоненти:

2 склянки оцту (підійде як білий столовий, так і яблучний)

2 столові ложки рідкого мила для посуду

2 столові ложки харчової соди

Вода

Пульверизатор

Змішайте оцет, рідке мило та соду у глибокій мисці. Слідкуйте за реакцією та обережно перемішайте. Перелийте розчин у великий флакон із розпилювачем і додайте води до повного об'єму. Обробіть місця скупчення комах.

Витравіть комах в домі підручними засобами / Фото: magnific.com/wirestock

2. Мильна вода

Звичайний засіб для миття посуду — чудовий помічник у боротьбі з комахами. Він не лише допомагає змити феромонні доріжки, а й діє як контактний інсектицид: потрапляючи безпосередньо на мураху, мильний розчин проникає крізь екзоскелет і блокує дихання, що призводить до загибелі шкідника.

Компоненти:

60 мл рідкого мила для посуду

1 літр води

Пульверизатор

Змішайте мило з водою у флаконі та ретельно збовтайте. Розпилюйте засіб прямо на комах та на маршрути їхнього пересування. Пам’ятайте: хоча домашні засоби ефективно знищують комах, довгостроковий результат залежить від чистоти на кухні. Будь-які крихти та пролиті рідини (від цукру до жиру) приваблюють шкідників, тому прибирайте бруд одразу.

3. Пастка з борною кислотою та содою

Цей метод працює не як спрей, а як отруйна принада.

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Компоненти:

1 склянка цукру

½ склянки води

2 столові ложки борної кислоти

Дрібка харчової соди

Невеликий пластиковий контейнер із кришкою

Ретельно перемішайте всі інгредієнти безпосередньо в пластиковому контейнері. Додавання соди посилює дію пастки, оскільки вона є згубною для травної системи комах. Закрийте контейнер кришкою і обережно зробіть у ній кілька маленьких отворів ножем чи ножицями, щоб мурахи могли залізти всередину. Поставте пастку в місцях найвищої активності комах.

4. Мелений перець

Якщо шкідники атакують кухню, безпечне та просте рішення лежить у вашому органайзері для спецій. Насипте трохи меленого перцю в місцях, де найчастіше збираються комахи: під кухонні шафи, у ванній кімнаті або за побутову техніку. Різкий аромат перцю діє на них як сильний подразник, змушуючи уникати цих зон.

5. Суха суміш із цукровою пудрою

Ця пастка приваблює комах їхніми улюбленими ласощами — солодким.

Компоненти:

Харчова сода

Цукрова пудра

Мед, варення або густий сироп

Склянка або невелика ємність

Змішайте в склянці рівні частини цукрової пудри та соди. Використання саме пудри є принциповим, оскільки звичайні кристали цукру мурахи можуть легко відокремити від крупинок соди. Щоб зробити пастку ще привабливішою, додайте трохи меду або варення і розмішайте до стану густої пасти. Залиште невеликі порції суміші на шляху шкідників.

6. Лимонний спрей

Лимонний сік — ще один потужний природний репелент, на основі якого можна зробити універсальний домашній спрей.

Компоненти:

Лимонний сік

Вода

Пульверизатор

Лимонні шкірки

Змішайте лимонний сік з водою у пропорції 1:3 і перелийте в пульверизатор. Обробіть сумішшю місця скупчення комах та зони їхнього потенційного проникнення в дім. Очищені шкірки лимона не викидайте: вони містять речовину d-лімонен, яка знищує мурах при контакті. Розкладіть шкірки біля щілин та порогів, щоб зупинити шкідників на підході. Цей метод є абсолютно безпечним для дітей та домашніх тварин.

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Будьте обережні з борною кислотою / Фото: magnific.com/wirestock

Порада для стійкого результату: якщо комахи повертаються, чергуйте різні домашні методи кожні кілька днів. Мурашині колонії здатні адаптуватися до одного аромату чи інгредієнта. Зміна тактики (наприклад, перехід від оцтового спрею до лимонного або використання сухих пасток замість рідких) не дозволить їм відновити свої феромонні доріжки.

Заходи безпеки

Слід пам’ятати, що слово «натуральний» не завжди означає «абсолютно нешкідливий». Будьте обережні з борною кислотою, бурою та ефірними оліями. У разі потрапляння в організм котів чи собак вони можуть викликати серйозне отруєння. Зважайте на те, де саме ви розпилюєте розчини. Кислоти, що містяться в лимоні та оцті, можуть безповоротно пошкодити делікатні поверхні, наприклад, стільниці з натурального граніту чи мармуру. Завжди тестуйте спреї на непомітній ділянці та тримайте будь-які пастки якомога далі від дітей і домашніх улюбленців.

Як запобігти появі мурах

Найкращий спосіб боротьби — взагалі не впускати комах до оселі. Зменшити ризики допоможуть кілька простих кроків:

Регулярне прибирання. Кухня — головне місце розваг для мурах через постійну наявність їжі. Намагайтеся не залишати брудний посуд у раковині та регулярно протирайте столи від липких слідів.

Герметизація щілин. Тріщини у фундаменті, отвори навколо труб або щілини в плінтусах є відкритими дверима для комах. За можливості закрийте їх силіконом або герметиком.

Ремонт віконних сіток. Свіже повітря з відчиненого вікна — це чудово, а от комахи в домі — ні. Регулярно перевіряйте протимоскітні сітки на наявність дірок та вчасно замінюйте їх.