Чим краще снідати для контролю цукру в крові (Фото: magnific.com/8photo)

Під час контролю рівня цукру в крові правильно підібраний сніданок є вирішальним фактором: він може утримувати показники стабільними або ж спричинити їхні різкі стрибки протягом усього дня.

Порівняємо, як вівсянка та гранола впливають на глікемічний профіль і який варіант є вигіднішим для здоров’я.

Як вівсянка впливає на рівень цукру в крові

Вівсянка — це цільнозерновий продукт, багатий на розчинну клітковину, зокрема бета-глюкан. Ця речовина сповільнює травлення та сприяє поступовому й плавному зростанню рівня глюкози після їжі, запобігаючи різким «пікам» і подальшим «падінням», які зазвичай викликають відчуття втоми, дратівливість та раптовий голод.

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За даними огляду, опублікованого в науковому журналі BMJ Open Diabetes Research & Care, бета-глюкан у вівсі допомагає покращити показники глюкози в крові як натщесерце, так і після їди у людей із діабетом 2-го типу. Крім того, овес постачає важливі мікроелементи (магній, залізо та вітаміни групи B), що підтримують загальний метаболізм.

Вівсянка з тунцем: корисний сніданок для енергії та здоров'я Це легка, смачна та низькокалорійна страва, що ідеально підходить для здорового харчування, адже багата на клітковину та корисні мікроелементи. Перейти до рецепту

Обирайте мінімально оброблені крупи: Чим менше оброблений овес, тим повільніше він засвоюється. Цільнозерновий овес (steel-cut) та плющені пластівці (old-fashioned) забезпечують мінімальний ріст цукру та інсуліну. Натомість вівсянка швидкого приготування (особливо з порційних пакетів із ароматизаторами) розщеплюється занадто швидко і може спричиняти стрибки глюкози.

Додавайте білки та корисні жири: Оскільки овес — це перш за все джерело вуглеводів, його варто поєднувати з грецьким йогуртом, горіховою пастою, насінням (чиа, льон, коноплі) або ягодами.

Обмежуйте підсолоджувачі: Білок сповільнює спорожнення шлунка, а корисні жири затримують розщеплення вуглеводів, утримуючи рівень цукру стабільним упродовж кількох годин. Вживання меду або сиропів краще звести до мінімуму.

Як гранола впливає на рівень цукру в крові

Гранола також може підходити для контролю цукру, якщо обрати правильний склад і дотримуватися норми порції. Зазвичай магазинна гранола складається з вівсяних пластівців, горіхів та насіння, які постачають клітковину, білок і корисні жири. За даними дослідження в журналі Nutrients, регулярне включення горіхів до раціону покращує контроль рівнів глюкози та знижує ризик розвитку серцево-судинних ускладнень при діабеті 2-го типу.

Вивчайте маркування: Обирайте варіанти з мінімальним умістом доданого цукру (або взагалі без нього), що містять 3−5 грамів клітковини на порцію. У складі на перших місцях мають бути овес, горіхи чи насіння, а не цукор, повітряний рис чи олії. Також гранолу можна легко приготувати вдома.

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Використовуйте як топінг: Гранола — це висококалорійний та вуглеводний продукт, яким легко переїсти. Оптимальна порція становить близько ¼ склянки.

Поєднуйте з білковою основою: Додавайте гранолу як посипку до несолодкого грецького йогурту, кисломолочного сиру або м’якого сиру скір (skyr) разом із свіжими ягодами.

Підсумок: Що обрати — вівсянку чи гранолу?

Якщо головна мета — мінімізувати стрибки цукру в крові, звичайній вівсянці слід віддати беззаперечну перевагу. Вона не містить доданого цукру, має вищий уміст розчинної клітковини (бета-глюкану), є менш калорійною, легко порціонується, повільно засвоюється та забезпечує найм’якішу глікемічну реакцію організму. Втім, якісна гранола з низьким умістом цукру також може залишатися частиною збалансованого раціону, якщо вживати її в помірних кількостях як додаток до білкових страв.