Простий лайфхак. Як позбутися мурах в будинку без хімії - потрібен лише один інгредієнт з комори

Мурахи в будинку чи квартирі — проблема, яка здається дрібницею лише до моменту, поки на кухні не з’являються цілі «доріжки» комах.

Найчастіше вони йдуть до крихт, солодощів, корму для тварин або навіть крапель води біля мийки. Особливо активно мурахи з’являються навесні та влітку, коли шукають стабільне джерело їжі й вологи. І хоча багато хто одразу тягнеться до агресивної хімії, у побуті часто спрацьовують набагато простіші засоби — особливо якщо проблема ще не стала масштабною.

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Один із найпопулярніших домашніх способів боротьби з мурахами — звичайна кориця. Її сильний аромат дійсно здатний дезорієнтувати комах. Мурахи пересуваються за феромонними слідами, які залишають одна для одної, і саме ці «маршрути» допомагають їм знаходити їжу та повертатися до колонії. Кориця, а точніше речовина циннамальдегід у її складі, перебиває ці запахові сигнали. Через це мурахи буквально «втрачають дорогу» і перестають активно заходити в приміщення.

Найкраще кориця працює не просто як спеція, розсипана в кутку, а як бар'єр. Її радять наносити в місцях, де комахи найчастіше проникають у будинок: біля підвіконь, дверних рам, вентиляційних щілин або тріщин у стінах. Для більш вираженого ефекту порошок змішують із невеликою кількістю води до стану пасти й наносять тонкою смугою вздовж мурашиних маршрутів. На кухні цей метод особливо зручний тим, що не залишає токсичних випарів і не потребує використання інсектицидів поруч із продуктами.

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Втім, кориця — далеко не єдиний спосіб. Один із найефективніших домашніх методів — звичайний оцет. Його різкий запах також руйнує феромонні сліди, через що мурахи перестають орієнтуватися в просторі. Для цього достатньо змішати оцет із водою у рівних пропорціях і протерти поверхні, де часто з’являються комахи: стільниці, плінтуси, місця біля смітника чи мийки. Особливо добре цей спосіб працює на кухні, де мурах приваблюють залишки їжі.

Ще один популярний варіант — харчова сода у поєднанні з цукром. Цукор приваблює мурах, а сода після потрапляння в організм комахи порушує процеси травлення. Суміш зазвичай залишають у невеликих кришечках у місцях активності мурах. Водночас важливо пам’ятати, що цей спосіб не підходить для домівок, де є маленькі діти або тварини, які можуть випадково дістатися приманки.

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Часто використовують і ефірні олії — особливо м’ятну, евкаліптову або олію чайного дерева. Їхній насичений аромат діє на мурах як природний репелент. Кілька крапель можна додати у воду для миття підлоги або нанести на ватні диски й залишити біля місць проникнення комах. Крім боротьби з мурахами, це ще й допомагає освіжити запах у кухні.

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Але жоден засіб не дасть довготривалого ефекту, якщо не прибрати причину появи мурах. Комах приваблюють відкриті продукти, солодкі плями, крихти та волога. Саме тому важливо регулярно протирати поверхні, не залишати брудний посуд на ніч, герметично закривати крупи й солодощі та стежити за сухістю біля мийки. Навіть невелика кількість води може стати для мурах постійним джерелом виживання.

Якщо ж комах стає дедалі більше, а домашні способи не допомагають, проблема може бути не лише в кухні, а й у гнізді, яке знаходиться в стінах, під підлогою чи біля фундаменту будинку. У таких випадках іноді доводиться використовувати професійні засоби або звертатися до спеціалістів із дезінсекції.