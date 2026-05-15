Не допускайте цих помилок. Що не варто робити з полуницею під час цвітіння, щоб вона вродила рясніше

Полуниця дуже чутливо реагує на догляд саме під час цвітіння.

У цей період закладається майбутній урожай: від того, наскільки комфортно почуватимуться кущі зараз, залежатиме розмір ягід, їхня солодкість і навіть кількість зав’язі. Саме тому навесні полуниці потрібно трохи більше уваги, ніж зазвичай. Якщо вчасно підтримати рослини, вже за кілька тижнів грядки буквально вкриються великими соковитими ягодами.

Реклама

Період цвітіння для полуниці — це завжди певне навантаження. Після нестабільної весняної погоди, холодних ночей, дощів чи різких перепадів температур кущі часто виглядають ослабленими: листя може бліднути, ріст сповільнюється, а квітконоси формуються не так активно. У цей момент рослині особливо важливо отримати правильне живлення, але без крайнощів.

Бите скло: рецепт улюбленого десерту з полуницею У Франції - бламанже. В Італії - паннакота. А в нас - бите скло. Перейти до рецепту

Полуниця любить пухкий, помірно вологий ґрунт, тепло і стабільність. Вона добре реагує на мульчування, регулярний, але не надмірний полив і достатню кількість сонця. Водночас культура дуже не любить застою води, холодних поливів і надлишку азоту. Саме через надмір азотних добрив кущі часто починають активно нарощувати листя замість того, щоб формувати ягоди. Така полуниця виглядає пишною і зеленою, але врожай при цьому може бути мізерним.

У період цвітіння головний акцент варто робити вже не на нарощуванні зеленої маси, а на підтримці цвітіння та формуванні зав’язі. Для цього полуниці особливо потрібні калій, кальцій і бор. Калій відповідає за солодкість майбутніх ягід, їхню щільність і аромат. Саме він допомагає плодам ставати соковитими й великими. Кальцій зміцнює тканини рослини та знижує ризик гнилі, а бор напряму впливає на якість запилення й кількість зав’язі.

Одним із найпопулярніших варіантів підживлення у цей час є монофосфат калію. Його часто використовують саме під час бутонізації та цвітіння, оскільки він допомагає рослині спрямувати сили на плодоношення. Також городники нерідко застосовують слабкий розчин борної кислоти для обприскування по листю. Таке підживлення проводять обережно, у вечірній час або в похмуру погоду, щоб не пошкодити ніжні квіти.

Реклама:

Рулет без випічки з сиру та полуниці: простий десерт за 15 хвилин Цей рулет — справжня магія з дитинства: печиво, кисломолочний сир і соковита полуниця перетворюються на ніжний десерт без випічки. Просто, швидко, дуже смачно! Перейти до рецепту

Добре реагує полуниця і на органічні підживлення. Наприклад, на настій деревного попелу, який містить калій і мікроелементи. Але важливо пам’ятати: будь-які добрива під час цвітіння потрібно вносити помірно. Перегодована полуниця часто стає більш вразливою до грибкових хвороб, особливо якщо весна видалася вологою.

Окрему увагу в цей період варто приділити поливу. Полуниця любить вологу, але не терпить заболочення. Ґрунт має бути злегка вологим, а не мокрим. Поливати кущі краще під корінь, рано-вранці або ввечері, намагаючись не потрапляти водою на квіти й ягоди. Надлишок вологи на листі та бутонах створює ідеальні умови для розвитку сірої гнилі.

Також під час цвітіння важливо регулярно оглядати грядки. Сухе або пошкоджене листя краще прибирати, щоб кущі добре провітрювалися. Загущені посадки полуниця теж не любить: у вологому й теплому середовищі грибкові захворювання поширюються набагато швидше.

Паста з полуницею: рецепт літнього солодкого обіду по-польськи Ідеальна ідея для легкого обіду або солодкої вечері. Все, що вам потрібно, - це хороша полуниця і кілька хвилин!" Перейти до рецепту

Ще один важливий момент — мульча. Солома, тирса або агроволокно допомагають зберігати вологу в ґрунті, стримують ріст бур’янів і захищають ягоди від контакту із землею. Завдяки цьому плоди менше забруднюються й рідше починають гнити.

Під час цвітіння полуницю краще зайвий раз не турбувати пересадками чи агресивними обробками. У цей період рослина дуже чутлива. Якщо ж потрібно обприскати кущі від шкідників чи хвороб, варто обирати максимально делікатні засоби й проводити обробку тільки після заходу сонця, коли бджоли вже не літають над квітами.

Саме уважний догляд у цей період часто визначає, яким буде врожай у червні — кілька жмень дрібних ягід чи великі солодкі плоди, які справді виглядають як із картинки.