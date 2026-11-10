Близько третьої-четвертої години дня концентрація раптом погіршується, очі злипаються, а думки про роботу поступаються бажанню випити кави або знайти щось солодке. Знайома ситуація?

Післяобідній спад бадьорості — не обов’язково ознака того, що організму терміново потрібен цукор. Частково він пов’язаний із природними добовими ритмами, а ще на самопочуття впливають нічний сон, обід і загальний режим дня.

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Чому після обіду хилить на сон

Післяобідня втома має цілком фізіологічне пояснення. Упродовж доби рівень бадьорості змінюється під впливом циркадних ритмів — внутрішнього механізму, який регулює цикли сну й неспання. У багатьох людей у ранній другій половині дня спостерігається тимчасове зниження уважності та підвищення сонливості. Цей феномен називають post-lunch dip, або післяобіднім спадом активності.

Однак не варто звинувачувати в усьому обід. Такий спад може виникати навіть без прийому їжі, хоча ситний обід іноді робить сонливість помітнішою. На відчуття втоми також впливають тривалість і якість нічного сну, рівень фізичної активності, стрес та індивідуальний режим дня. Якщо людина погано спала, пропустила обід або з'їла замало, голод може додатково посилити відчуття виснаження. У такому разі невеликий перекус справді доречний. Але якщо сонливість виникає постійно, стає надмірною або не минає після відпочинку, списувати її лише на добові ритми не варто.

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Чому яблуко з горіховою пастою — вдале поєднання

Яблуко саме по собі — легкий перекус, але воно не надто багате на білок і жири. Горіхова паста доповнює його поживний склад: у ній є рослинний білок, ненасичені жири, а також клітковина, кількість якої залежить від виду горіхів і способу виготовлення продукту.

Таке поєднання допомагає зробити перекус поживнішим і ситнішим. Водночас не слід обіцяти, що яблуко з пастою гарантовано запобігає різким коливанням глюкози або повністю усуває втому. Реакція на їжу залежить від розміру порції, індивідуального обміну речовин і того, що людина їла раніше.

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Забезпечує організм енергією поступово

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Яблука містять вуглеводи, зокрема природні цукри, а також клітковину. Горіхова паста додає жири й білок, які змінюють швидкість травлення та можуть впливати на післяїжну реакцію рівня глюкози. Тому поєднання фруктів із горіхами або пастою може бути вдалішим варіантом, ніж перекус, що складається переважно з рафінованих вуглеводів.

Є й експериментальні дані на користь такого підходу. У невеликому пілотному дослідженні за участю 16 здорових дорослих додавання арахісової пасти до сніданку з білого хліба та яблучного соку зменшило післяїжний підйом рівня глюкози порівняно з таким самим сніданком без пасти. Проте це дослідження не перевіряло саме перекус із цілим яблуком і не доводить, що така комбінація запобігає післяобідній втомі.

Допомагає довше не відчувати голоду

Клітковина з яблука, білок і жири з горіхової пасти роблять перекус поживнішим. Горіхи також досліджували як продукт, здатний впливати на апетит. У систематичному огляді та метааналізі рандомізованих досліджень їх споживання було пов’язане зі зменшенням відчуття голоду, хоча переконливого впливу на відчуття ситості та масу тіла в загальному аналізі не виявили. Тож горіхову пасту доречно розглядати як джерело поживних речовин, а не як гарантований спосіб надовго позбутися апетиту.

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Додає трохи рідини

Яблука приблизно на 85% складаються з води. Це робить їх соковитим перекусом, але не варто вважати фрукт повноцінною заміною воді. Якщо протягом дня людина мало п'є, краще додатково випити склянку води, а не сподіватися, що яблуко саме по собі усуне зневоднення.

Зв’язок між нестачею рідини та когнітивною працездатністю не такий однозначний, як іноді стверджують. Наприклад, один систематичний огляд і метааналіз не виявив переконливого погіршення когнітивних функцій за помірного зневоднення, хоча інші дослідження вказують на можливі негативні ефекти за значної втрати рідини. Тому підтримувати нормальне споживання води важливо, але не кожен спад енергії означає, що організм зневоднений.

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Як зробити перекус ще смачнішим і кориснішим

Для щоденного перекусу підійде середнє яблуко та приблизно одна столова ложка горіхової пасти. Можна обрати арахісову, мигдалеву, кеш’ю або пасту з фундука — залежно від смаку й доступності. Важливо дивитися на склад: оптимальний варіант містить переважно горіхи, без зайвого доданого цукру та великої кількості солі. Паста з горіхів досить калорійна, тому щедро намазувати її на кожну скибочку не обов’язково.

Якщо хочеться урізноманітнити перекус, яблуко можна замінити грушею. Вона також містить воду й клітковину та добре поєднується з горіховою пастою. Для додаткового смаку підійдуть дрібка кориці, кілька гарбузових або конопляних насінин чи трохи натертого чорного шоколаду. Важливо лише не перетворити простий перекус на десерт із великою кількістю доданого цукру.