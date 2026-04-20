Прокидаєтесь від голоду? Ця закуска може посприяти кращому сну вночі

Цей простий та корисний вибір сприяє кращому сну, стабільному рівню цукру в крові та відновленню протягом ночі.

Якщо пізно вночі відчувається голод, виникає спокуса схопити що завгодно — чипси, печиво, можливо, миску пластівців. Але експерти з харчування кажуть, що правильний перекус перед сном може насправді зробити більше, ніж просто зняти голод. Він може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, залишатися ситим протягом ночі та навіть сприяти кращому сну. Отже, що найкорисніше поїсти перед сном? За словами зареєстрованих дієтологів, ідеальним варіантом є поєднання горіхів та сухофруктів.

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Найкорисніший перекус пізно вночі

За словами зареєстрованих дієтологів, суміш горіхів, особливо фісташок, та сушеної кислої вишні — найкорисніший перекус пізно вночі. Це просте поєднання відповідає майже всім вимогам вашого організму вночі.

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Чому це поєднання вирізняється

Пізні нічні перекуси повинні добре виконувати дві речі: вгамовувати голод без підвищення рівня цукру в крові та підтримувати спокійний сон. Горіхи та терпка вишня справляються з обома.

Це дає відчуття ситості, не обтяжуючи вас

Експерти наголошують на важливості поєднання білка, корисних жирів та клітковини вночі. Фісташки (та інші горіхи) забезпечують усі три речі, допомагаючи запобігти падінням рівня цукру в крові, які можуть розбудити вас голодним о 2 годині ночі. Цей баланс допомагає сприяти відчуттю ситості та підтримувати стабільний рівень цукру в крові вночі.

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Це може допомогти вам краще спати

Вишня є одним з небагатьох природних джерел мелатоніну, гормону, який регулює ваш цикл сну та неспання. Поєднайте її з магнієм — мінералом, що міститься в горіхах і сприяє розслабленню, — і ви отримаєте перекус, який м’яко підштовхує ваш організм до сну.

Це дозволяє уникнути поширених пасток пізнього вечора

На відміну від багатьох типових перекусів, цей комплекс природно не містить кофеїну та має низький вміст доданого цукру — два фактори, які можуть негативно вплинути на якість сну. Він також має порційні обмеження, що дозволяє насолоджуватися ним без переїдання.

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Як зробити перекус корисним для вас

Перевага цього перекусу полягає в його гнучкості.

Для кращого сну: додайте гарбузове насіння для додаткового магнію.

Для відновлення м’язів: використовуйте більше співвідношення горіхів до фруктів для більшої кількості білка.

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Для досягнення цілей щодо ваги: ​​оберіть невелику порцію та несолодку сушену вишню.

Ви також можете надихнутися альтернативним підходом: поєднання вуглеводів, багатих на клітковину, з білком та корисними жирами. Уявіть собі скибочки яблука з арахісовою пастою або йогурт з насінням чіа та вишнею.

Перекуси, які слід пропустити перед сном

Навіть деякі «здорові» продукти не ідеально підходять для вживання пізно ввечері. Кофеїновмісні продукти, такі як темний шоколад, кава або зелений чай, можуть ускладнити засинання. Закуски з високим вмістом вуглеводів та низьким вмістом білка (наприклад, кренделі або фрукти з низьким вмістом клітковини) можуть підвищити рівень цукру в крові та знову викликати відчуття голоду. Надмірно великі порції, навіть здорової їжі, можуть призвести до дискомфорту та порушення сну.