Експерти ставлять на перше місце. Яку рибу варто їсти для поліпшення здоров’я

Риба — один із найкращих продуктів, який ви можете їсти з точки зору білка та поживних речовин, але не всі види риби заслуговують на місце у вашому раціоні.

Деякі варіанти вважаються чудовими, оскільки мають виняткову користь, тоді як ті, що містять багато ртуті або забруднюючих речовин, можуть опуститися на нижчі сходинки або їх взагалі слід уникати.

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Найкорисніша риба

Лосось, багатий білком, вітамінами, мінералами та омега-3 жирними кислотами, очолює список. Цей суперпродукт є особливо багатим джерелом докозагексаєнової кислоти (ДГК) та ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК), довголанцюгових поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), які відіграють ключову роль в організмі, допомагаючи знизити ризик хронічних захворювань. Омега-3 — це незамінні жирні кислоти з багатьма встановленими перевагами для здоров’я, а також багато потенційних переваг, які все ще активно досліджуються.

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Дикий лосось проти вирощеного

Хоча всі види лосося, включаючи вирощеного та консервованого, є багатими на поживні речовини, виловлений у дикій природі зазвичай має більшу перевагу. Це один із найкорисніших варіантів, які ви можете обрати, коли йдеться про рибу. Вона природно багата на нежирний, високоякісний білок і не містить антибіотиків, гормонів та інших штучних добавок.

Здорові суперники

Коли люди їдять рибу, люди часто думають переважно про омега-3 жирні кислоти або білок, і багато хто обере лосося як найкорисніший. Проте, є і дрібніша риба, така як сардини та анчоуси. Вони не тільки є багатим джерелом омега-3. Коли ви їсте рибу цілою, то також отримуєте мікроелементи, такі як кальцій з кісток, цинк і вітамін А з голів риби.

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Їжте різноманітну рибу

Лосось, скумбрія, анчоуси, сардини та оселедець, або SMASH-риба — жирна холодноводна риба з концентрацією омега-3 та низьким вмістом ртуті та токсинів — вважається найкориснішою та найбезпечнішою для споживання. Це одні з найбільш поживних варіантів білка, які ми можемо включити до свого раціону. Хоча лосось — це найкращий вибір, його поєднання ще корисніше. Ключовою концепцією вибору білків загалом є пошук різноманітних видів, і та сама концепція стосується також риби та морепродуктів.

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Користь лосося для здоров’я

Завдяки унікальному поєднанню високоякісного білка та омега-3 жирних кислот, лосось корисний майже для кожної частини тіла.

Здоров’я серця

Омега-3 з жирної риби, такої як дикий лосось, підтримують здоров’я серця, знижуючи рівень тригліцеридів, зменшуючи запалення та допомагаючи підтримувати артеріальний тиск. Омега-3 допомагають знизити рівень ЛПНЩ («поганого») холестерину, а також дослідження показали, що споживання жирної риби, такої як лосось, пов’язане зі зниженням ризику серйозних серцево-судинних захворювань (ССЗ).

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Зменшує запалення

Запалення в організмі може завдати шкоди, пошкоджуючи кровоносні судини, що може призвести до серцевих захворювань та інсульту. Жирні кислоти EPA та DHA, що містяться в лососі, мають потужні протизапальні властивості, які допомагають зменшити хронічне запалення та керувати імунною реакцією. Астаксантин, антиоксидант, що міститься в морських мешканцях, надає лососю червонувато-помаранчевого пігменту, допомагає нейтралізувати вільні радикали та працює з омега-3 для зменшення запалення в усьому тілі.

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Функція мозку

Омега-3 знижують запалення в організмі, і багато ключових тканин складаються з них, включаючи мозок. Омега-3 з жирної риби, такої як дикий лосось, відіграють ключову роль у здоров'ї мозку та забезпечують важливі поживні речовини, такі як вітамін D, селен та цинк, які підтримують імунну функцію та загальне самопочуття. Дослідження також показали, що ці поліненасичені жирні кислоти допомагають покращити пам’ять та когнітивні функції.

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Здоров’я кісток

Лосось корисний для здоров’я кісток, але консервований — це інша ліга; як і анчоуси та сардини, його м’які, їстівні кістки багаті на кальцій. Вітамін D, що зміцнює кістки, допомагає організму засвоювати кальцій, необхідний для щільності кісток та запобігання остеопорозу. І тут також на перше місце виходять два ключові макронутрієнти. Консервовані варіанти можуть бути такими ж поживними, як і свіжі, пропонуючи той самий високоякісний білок та омега-3 жирні кислоти. Ці жирні кислоти зменшують запалення, яке може сприяти ослабленню кісток, а білок нарощує м’язи.

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Найкращі способи приготування лосося

Під час приготування прості методи дозволяють рибі проявити себе. Можна смажити лосось (а також іншу рибу, таку як тріска або палтус) на грилі, запікати або готувати на сковороді з оливковою олією, свіжими травами та щедрою кількістю лимонного соку, щоб підкреслити його природний смак.

Найкраще уникати смаження риби у фритюрі, оскільки високий вогонь може пошкодити омега-3 жирні кислоти, а смаження збільшує калорії. Запікання, варіння та приготування на пару — все це чудовий вибір; легке смаження на сковороді також може допомогти зберегти поживні речовини.

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Скільки риби їсти

FDA ​​радить їсти дві-три порції (загалом 225−340 г) риби на тиждень, вибираючи лосося та згадані вище види SMASH, які мають менше ртуті. Важливо вибирати рибу, багатшу на омега-3, та більш екологічно стійкі види, або споживати інші джерела омега-3 для тих, хто не їсть морепродукти. Сталий розвиток та вміст ртуті є ключовими факторами, які слід враховувати при виборі риби. Дикий лосось, багатий поживними речовинами та з меншим вмістом ртуті, перемагає.