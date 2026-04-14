Насіння льону буває цілим, меленим та переробленим на олію. Дізнайтеся про усі його способи використання та переваги.

Насіння льону, відоме своєю користю для здоров’я, здобуло популярність у різноманітних здорових рецептах, таких як смузі та веганська випічка. Незалежно від того, чи воно ціле, мелене чи перероблене на олію, воно має унікальні переваги та особливості. Ціле насіння додає текстури, тоді як мелене забезпечує легше травлення, а лляна олія чудово підходить для вживання в сирому вигляді завдяки низькій температурі димлення.

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Що таке насіння льону?

Насіння льону — це їстівне насіння рослини льону, яка походить із Середземномор’я та Південно-Західної Азії. Наразі його вирощують по всьому світу, включаючи Канаду, Індію, Близький Схід та деякі частини Європи. Насіння крихітне, плоске, овальної форми, коричневого або золотисто-жовтого кольору.

Поживна цінність

Насіння льону багате на жирні кислоти омега-3, клітковину та антиоксиданти, які називаються лігнанами. Омега-3 жири необхідні для здоров’я мозку, шкіри та зменшення запалення в організмі. Більше того, клітковина необхідна для травлення, а лігнани захищають клітини від оксидативного стресу. Інші поживні речовини, що містяться в насінні льону, включають білок, кальцій, магній та калій.

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Як їсти насіння льону

У продуктовому магазині насіння льону доступне у двох формах: ціле та мелене. Його можна використовувати подібним чином, хоча є певні речі, які слід пам’ятати.

Ціле насіння

Завдяки своїй хрусткій текстурі та горіховому смаку ціле насіння льону можна використовувати як горіхи: додавати у випічку, в смузі або посипати зверху їжі. Воно також додасть привабливої ​​текстури стравам, особливо в поєднанні з горіхами та іншим насінням. Однак, сухе ціле насіння льону може бути важким для перетравлення, що може спричинити здуття живота та дискомфорт у травленні. Щоб зменшити ці ефекти, можна замочити насіння в теплій воді на 10 хвилин або в холодній воді щонайменше на дві години (або на ніч). Додавання насіння до рідких рецептів, таких як смузі та приправи, також допоможе їх розщепити.

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Мелене насіння

Воно також відоме як лляне борошно, порошок, крупа або цільно змелене лляне насіння, всі виготовляються шляхом подрібнення насіння в порошок. Мелений льон можна використовувати як його цільний аналог — покласти в тісто, в смузі або додавати до їжі. Окрім своєї дрібнішої текстури, мелене насіння льону легше засвоюється, ніж ціле. Це тому, що процес подрібнення розщеплює насіння, що робить його легшим для травлення. Через це мелене не потрібно замочувати, як ціле.

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Олія з насіння льону

Насіння льону можна сушити, молоти та пресувати, щоб отримати з нього натуральну олію. В результаті виходить світло-жовта рідина. Але не поспішайте використовувати її для приготування їжі; вона найкраще підходить для сирого використання, такого як соуси, заправки та смузі. Олія льону має низьку температуру димлення — вона може легко горіти та ставати гіркою.

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Як молоти насіння льону

Ви можете купити мелений льон у магазинах або самостійно молоти вдома. Перевага помелу полягає в тому, що ви можете контролювати, наскільки дрібним або грубим воно є, і воно буде завжди свіже. Для цього вам знадобиться млинок для кави або спецій. Переконайтеся, що він чистий і сухий, оскільки волога може призвести до швидкого псування меленого льону. Потім додайте насіння в млинок і подрібнюйте, доки воно не досягне бажаної консистенції. Ви можете зробити порошок трохи грубим для додаткової текстури або змішати його з дрібним борошном.

6 способів використання

Легкий горіховий смак насіння льону робить його універсальним та смачним інгредієнтом. Ось деякі способи використання цього крихітного, але вражаючого насіння.

Додавання до випічки

Незалежно від того, чи готуєте ви мафіни, швидкий хліб, крекери чи вівсяне печиво, насіння льону є поживною та смачною добавкою до випічки. Додавайте безпосередньо в тісто — для початку вам знадобиться приблизно ¼ склянки на рецепт. Інший варіант — посипати ним ласощі безпосередньо перед випіканням.

Як замінник яєць

Мелене насіння льону можна використовувати як замінник яєць у випічці. Для заміни одного яйця змішайте 1 столову ложку меленого насіння льону з 3 столовими ложками води. Залиште суміш у холодильнику приблизно на 15 хвилин або доки вона не набуде гелеподібної консистенції. Желатинова текстура зв’яже інгредієнти разом, як яйце, хоча вона не ідеально підходить для додавання структури таким виробам, як торти. «Лляні яйця» найкраще підходять для печива, бананового хліба та мафінів, де структура менш важлива.

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Посипте солоні страви

Насіння льону, як і горіхи, чудово підходить для додавання хрусткості та смаку готовим стравам. Подумайте про салати, пасту або білкові страви, такі як смажений лосось або курка. Ви навіть можете змішати льон з панірувальними сухарями.

Додайте до страв на сніданок

Меленим насінням льону можна посипати йогурт та вівсянку для посилення смаку та текстури. Воно також добре підходить для пластівців, викладається шарами в парфе або посипається на вафлі, млинці чи навіть тости з маслом.

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Додавання до соусів

Простий спосіб включити льон до ваших страв — це додавати його до соусів, таких як майонез і кетчуп, а також до гуакамоле або хумусу. Це допомагає утримувати крихітне насіння, забезпечуючи водночас вологу, що покращує засвоюваність льону.

Додавання до смузі

Додайте 1 або 2 столові ложки цілого або меленого насіння льону до вашого улюбленого рецепту смузі. Воно додасть білок, клітковину та омега-3 жири, а також загустить напій. Горіховий смак чудово смакує в смузі - він особливо добре поєднується з популярними інгредієнтами, такими як банани, ягоди, овес та горіхове масло. Так само можна використовувати лляну олію — вам знадобиться приблизно 1 столова ложка на напій.

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Поради щодо успішного використання насіння льону

Якщо ви новачок у вживанні насіння льону, уникайте занадто великої кількості за один раз. Оскільки інгредієнт багатий на клітковину, вживання великої кількості може мати проносний ефект. Це особливо важливо, якщо ви зазвичай не їсте багато клітковини. Щоб уникнути неприємних побічних ефектів, пов’язаних з травленням, почніть з додавання 1 столової ложки (або менше) до своїх рецептів. Варто дотримуватися водного балансу, що допоможе запобігти запорам, спричиненим підвищеним споживанням клітковини.

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Як зберігати насіння льону

Ціле насіння льону: воно досить стійке до зберігання і може лежати в герметичному контейнері в сухому, прохолодному місці, подалі від тепла та світла близько двох років.

Мелене насіння льону: Після подрібнення насіння льону має коротший термін зберігання. Це пояснюється тим, що процес подрібнення піддає чутливі омега-3 жири впливу тепла, кисню та світла, що зрештою прискорює псування. З огляду на це, краще покласти мелене насіння льону в морозильну камеру, щоб зберегти його жири якомога довше.

Коли викидати: Незалежно від того, ціле чи мелене, насіння льону слід викидати, як тільки воно почне прогіркати.

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Несподіване використання

Насіння льону має деякі несподівані способи використання, окрім приготування їжі та випічки. Подумайте про його використання іншими способами у вашому домі чи саду.

Кондиціонер для деревини: Натирання лляної олії на обробній дошці або бруску — це хороший спосіб захистити та покращити природну текстуру деревини. Лляна олія проникне в дерев’яні поверхні та допоможе запобігти розтріскуванню.