Важливе доповнення. Їжте авокадо разом із цим продуктом, та отримуйте ще більше користі для серця

Нещодавнє дослідження демонструє, як просте доповнення до раціону може впливати на серцево-судинну функцію у людей з переддіабетом.

Для людей, які живуть з переддіабетом, щоденний вибір їжі може непомітно формувати довгострокове здоров’я серця. Нове дослідження, опубліковане в журналі Американської асоціації серця, вказує на неочікуваний варіант: поєднання авокадо з манго.

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Вчені з Іллінойського технологічного інституту (Illinois Tech) провели дослідження, призначивши дорослих з переддіабетом дотримуватися дієти авокадо-манго (AM). У дослідженні дорослі, які додавали одне авокадо та одну чашку манго до свого щоденного раціону протягом восьми тижнів, показали помітні покращення функціонування кровоносних судин, а також зниження діастолічного артеріального тиску — ключового маркера, пов’язаного з серцево-судинним ризиком.

Контрольна група дотримувалася дієти, в якій авокадо та манго замінювалися продуктами на основі вуглеводів з аналогічною калорійністю. Порівняно з контрольною групою, у тих, хто дотримувався дієти AM, спостерігалося покращення функції кровоносних судин та діастолічного артеріального тиску, що пов’язано з довгостроковим серцево-судинним здоров’ям.

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Покращення функції кровоносних судин

Учасники групи AM зазнали значного підвищення кровотоку, що є показником ендотеліальної функції (здоров’я кровоносних судин). Їхня FMD збільшилася до 6,7%, тоді як у контрольній групі знизилася до 4,6%. Ця різниця вказує на покращення судинної функції, пов’язане з дієтою на основі фруктів.

Діастолічний артеріальний тиск також покращився, особливо серед чоловіків. У контрольній групі у чоловіків спостерігалося середнє підвищення центрального артеріального тиску на 5 мм рт. ст., тоді як у тих, хто дотримувався дієти AM, спостерігалося зниження приблизно на 1,9 мм рт. ст. Цей розрив може бути клінічно значущим, якщо зберігатиметься з часом. Ці ефекти спостерігалися без змін у споживанні калорій або масі тіла, що свідчить про те, що додавання продуктів, багатих на поживні речовини, може бути корисним для здоров’я серця без необхідності суттєвих змін способу життя.

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Зміни в харчуванні та додаткові висновки

Учасники, які дотримувалися дієти, також збільшили споживання клітковини, вітаміну С та мононенасичених жирів, які пов’язані із здоров’ям серцево-судинної системи. Ці покращення відбулися без збільшення загального споживання калорій або маси тіла. Деякі маркери функції нирок, включаючи розрахункову швидкість клубочкової фільтрації (eGFR), також покращилися.

Не спостерігалося суттєвих змін у рівні холестерину, цукру в крові або запаленні. Тим не менш, результати свідчать про те, що додавання багатих на поживні речовини фруктів до раціону може бути корисним, особливо для людей з ризиком розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

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Разом манго та авокадо пропонують унікальне поєднання поживних речовин, які можуть допомогти підтримувати здоров’я серця:

Манго містить клітковину ( 2 г/порція, 7% від добової норми) та багате на вітамін С ( 50% від добової норми), антиоксидант, який сприяє регуляції рівня цукру в крові, контролю ваги та здоров’ю серцево-судинної системи.

Авокадо також є гарним джерелом клітковини ( 3 г/порція, 11% від добової норми), яка допомагає регулювати рівень холестерину, цукру в крові та масу тіла. Воно містить ненасичені жири ( 6 г), які можуть допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ, а також калій ( 250 мг, 6% від добової норми), необхідну поживну речовину для підтримки здорового кров’яного тиску.

Разом манго та авокадо пропонують взаємодоповнююче поєднання поживних речовин, що забезпечує простий та практичний спосіб підтримки здоров’я серцево-судинної системи.