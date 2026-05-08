Краще за оливкову олію? Чим корисне вершкове масло та чи варто їсти його регулярно

Немає сумнівів, що життя краще з маслом. Від вершкових соусів для пасти до класичного цукрового печива, так багато рецептів покладаються на смачну насиченість масла. Навіть прості страви, такі як тости та млинці, можуть бути покращені завдяки жиру. Але якщо ви намагаєтеся харчуватися здорово, ви можете задатися питанням, чи має масло користь, чи варто його повністю уникати. Відповідь складна та нюансована, і вона залежить від певних факторів.

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Переваги масла

Вершкове масло в основному складається з молочного жиру. Жир додає смаку їжі та посилює відчуття ситості. Крім того, жир забезпечує енергію (тобто калорії) та сприяє засвоєнню жиророзчинних вітамінів, які також містяться у вершковому маслі.

Сюди входять такі вітаміни:

Вітамін А: необхідний для зору, імунної функції та росту клітин. Він відіграє вирішальну роль у тому, щоб допомогти сітківці перетворювати світло на нервові сигнали для зору, особливо нічного зору. Крім того, вітамін А допомагає формувати та підтримувати наші зуби, скелетні та м’які тканини, слизові оболонки та шкіру.

Вітамін D: підтримує здоров’я кальцію та кісток. Крім того, воно підтримує імунну функцію.

Вітамін Е: діє як антиоксидант, захищаючи клітини від пошкоджень. Ця поживна речовина допомагає підтримувати здоров’я серця, імунну функцію та зір.

Вітамін K: допомагає регулювати вміст кальцію в кістках і кровоносних судинах.

Однак, вершкове масло містить відносно невелику кількість цих поживних речовин, тому його не слід вважати основним джерелом. Кількості вершкового масла, яку ми споживаємо щодня, ймовірно, недостатньо для збільшення загального споживання цих вітамінів.

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Мінуси вершкового масла

З точки зору харчування, вершкове масло має деякі мінуси, які можуть переважувати його переваги.

Калорії

Як згадувалося, вершкове масло складається з жиру. Хоча жир є важливою частиною раціону, він містить більш ніж удвічі більше калорій на грам порівняно з вуглеводами або білком. Жир містить 9 калорій на грам, тоді як вуглеводи та білки мають 4 калорії на грам. Лише 1 столова ложка вершкового масла забезпечує близько 100 калорій, майже всі з жиру. Це може бути важливою річчю, якщо ви хочете підтримувати вагу або схуднути.

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Насичені жири

Більше половини жиру у вершковому маслі - це насичені жири. Вони повинні становити менше шести відсотків від загальної кількості калорій, або близько 13 грамів або менше на день, як рекомендує Американська асоціація серця. Для контексту, одна столова ложка містить близько семи грамів насичених жирів. Це більше половини рекомендованої кількості.

Насичені жири слід споживати помірно, оскільки високе споживання пов’язане з підвищеним рівнем холестерину ЛПНЩ. Також відомий як «поганий» холестерин, високий рівень ЛПНЩ може збільшити ризик серцевих захворювань, додає він. На противагу цьому, ненасичені жири (які містяться в таких продуктах, як оливкова олія, горіхи, насіння та жирна риба) пов’язані з покращенням рівня холестерину та здоров’ям серця. Ось чому експерти з харчування рекомендують замінювати насичені жири цими ненасиченими варіантами, а не повністю виключати жири.

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Чи корисне масло для вас?

Вершкове масло не є за своєю суттю «хорошим» чи «поганим. Натомість, більше значення мають такі фактори, як кількість, яку ви споживаєте, та ваш загальний раціон.

Невеликий шматочок масла на цільнозерновому тості або використання в кулінарії може вписатися в загальний здоровий раціон. Так само немає проблем з тим, щоб час від часу насолоджуватися випічкою або стравами, приготованими з масла. Винятком є ​​випадки, коли у вас діагностували високий рівень холестерину, хвороби серця або жирову дистрофію печінки. Тоді вам потрібно буде уникати або обмежувати споживання масла. В іншому випадку можуть виникнути проблеми зі здоров’ям, коли масло стане вашим основним джерелом жиру, витісняючи здоровіші олії, такі як оливкова або ріпакова.

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Скільки масла корисно?

Для більшості людей вживання масла в помірних кількостях є нормальним. Це дорівнює приблизно одній-двом чайним ложкам на день в рамках збалансованого раціону, який робить акцент на фруктах, овочах, цільнозернових продуктах, пісних білках і ненасичених жирах. Або ж, вживання великої кількості вершкового масла щодня (особливо з надлишком насичених жирів з інших джерел) може легко перевищити рекомендовані рівні споживання калорій та жирів.

Вершкове масло може додати смаку та задоволення вашим стравам, але головне — скільки його і що ще є на вашій тарілці.