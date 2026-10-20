Все ж таки можна. Вчені пояснили, як їсти ультраоброблені продукти, щоб не завдавати шкоди здоров’ю

Ультраоброблені продукти часто опиняються в центрі дискусій про здорове харчування. Їх пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету та передчасної смерті.

Водночас ця категорія настільки широка, що під одним визначенням опиняються солодкі газовані напої та чипси, а також деякі цільнозернові хліби, сухі сніданки, рослинні напої та йогурти.

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Нове дослідження Гарвардської школи громадського здоров’я, представлене на конференції NUTRITION 2026, показало, що для довгострокового здоров’я важливішою може бути загальна якість раціону, а не лише ступінь промислової обробки їжі. Водночас це поки що результати конференційного дослідження, які ще не пройшли повноцінного рецензування, тому їх не варто сприймати як остаточний доказ безпеки ультраобробленої їжі.

Вчені проаналізували дані 203 275 учасників трьох великих американських когорт — Nurses' Health Study, Nurses' Health Study II та Health Professionals Follow-up Study. Учасників спостерігали протягом десятиліть, а рослинну частину їхнього раціону оцінювали не лише за кількістю, а й за якістю та рівнем обробки продуктів. Результат виявився важливим для дискусії про ультраоброблену їжу: здоровий рослинний раціон був пов’язаний із нижчим ризиком серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та смерті незалежно від того, наскільки багато в ньому було продуктів, класифікованих як ультраоброблені.

Це не означає, що ультраоброблена їжа раптом стала корисною. Йдеться про інше: сам факт промислової обробки не дає змоги оцінити продукт без урахування його поживного складу та місця в раціоні.

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Що насправді означає «ультраоброблений»

Класифікація NOVA визначає ультраоброблені продукти за характером і масштабом промислової обробки та використанням інгредієнтів, які зазвичай не застосовують у домашній кухні. До цієї категорії можуть потрапляти дуже різні за складом продукти — від солодких напоїв і снеків до деяких видів цільнозернового хліба та збагачених сухих сніданків.

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Саме тут виникає проблема: NOVA не є системою оцінювання поживної цінності. Тому одна категорія може об'єднувати продукти з абсолютно різним вмістом клітковини, цукру, солі, насичених жирів, білка та мікронутрієнтів. Цю проблему описували й самі дослідники, які вивчають зв’язок між ультраобробленою їжею та здоров’ям.

Це особливо добре видно з дослідження 2024 року, опублікованого в The Lancet Regional Health — Americas. У ньому проаналізували харчування понад 200 тисяч учасників тих самих трьох американських когорт. Загалом більша частка ультраоброблених продуктів була пов’язана з вищим ризиком серцево-судинних захворювань, але результати суттєво відрізнялися залежно від конкретної групи продуктів. Наприклад, солодкі та штучно підсолоджені напої і перероблене м’ясо були пов’язані з вищим ризиком серцево-судинних захворювань. Натомість деякі види ультраобробленого хліба, сухих сніданків та йогуртів у цьому дослідженні мали зворотні асоціації. Це не доводить, що такі продукти захищають серце, але показує, чому механічне правило «ультраоброблений = шкідливий» надто спрощує картину.

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Чи можна тепер спокійно їсти ультраоброблену їжу?

Ні. Нові результати не скасовують значний масив попередніх досліджень. В одному з найбільших систематичних оглядів, опублікованому в BMJ, дослідники проаналізували 45 об'єднаних аналізів, які загалом охоплювали майже 9,9 млн учасників. Вища частка ультраобробленої їжі була пов’язана з численними несприятливими наслідками для здоров’я, зокрема із серцево-судинною смертністю та діабетом 2 типу.

Тому правильніше говорити не про «корисні ультраоброблені продукти», а про те, що ступінь обробки — лише одна з характеристик їжі. Цільнозерновий хліб із високим вмістом клітковини, невеликою кількістю цукру та солі й солодка булочка з рафінованого борошна можуть мати абсолютно різний поживний профіль, навіть якщо обидва продукти підпадають під одну категорію NOVA.

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Отже, замість того щоб оцінювати продукт лише за написом «ультраоброблений», варто дивитися на весь раціон. Основу харчування доцільно формувати з овочів, фруктів, бобових, цільних зерен, горіхів, насіння та інших поживних продуктів, а кількість солодких напоїв, переробленого м’яса, солодощів, снеків та іншої їжі з великою кількістю доданого цукру, солі й насичених жирів — обмежувати.