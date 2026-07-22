Чи враховується кава до добової норми споживання води?

Для багатьох кава є першим напоєм дня. Але чи зараховується ця ранкова чашка до добової норми зволоження організму?

Попри поширену думку про те, що кава викликає зневоднення, помірне її споживання цілком може бути частиною щоденного водного балансу. Причина проста: кава переважно складається з води, а її легкий сечогінний ефект зазвичай не перекриває той об'єм рідини, який вона постачає.

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Вплив кави на водний баланс

Репутація кави як напою, що сильно зневоднює, суттєво перебільшена. Хоча кофеїн дійсно має м’яку сечогінну дію (тобто стимулює частіше сечовипускання), об'єм води в чашці кави компенсує цю втрату рідини. Сечогінний ефект є незначним і з часом зменшується в людей, які п’ють каву регулярно. Проблеми зі зневодненням виникають лише тоді, коли об'єм спожитої кави суттєво перевищує норму, особливо на тлі відсутності інших джерел рідини.

Оскільки кава на більшість відсотків складається з води, вона дійсно поповнює щоденний водний запас. Проте це не означає, що нею можна повністю замінити звичайну воду. Чиста вода залишається найкращим джерелом гідратації, адже кава містить кофеїн і часто вживається з добавками — цукром, вершками чи сиропами. Найкраще розглядати каву як додаткове джерело рідини, а не як основне чи єдине.

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Ознаки надлишку кави в раціоні

Для більшості здорових дорослих безпечною добовою нормою вважається до 400 міліграмів кофеїну (приблизно 3−4 стандартні чашки завареної кави по 240 мл). Якщо регулярно дотримуватися цієї норми й пити достатньо іншої рідини протягом дня, кава не матиме негативного впливу на водний баланс.

Проте організм чітко сигналізує, коли кави забагато, а чистої води бракує. До основних симптомів належать:

Порушення сну та безсоння.

Підвищена тривожність і збудливість.

Тремор (тремтіння в тілі чи руках).

Занадто часті візити до туалету.

Ці прояви найчастіше виникають тоді, коли великі об'єми кави поєднуються з ігноруванням питного режиму.

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Кому слід бути обережнішими з кофеїном

Деяким категоріям людей варто уважніше контролювати вживання кофеїнових напоїв:

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Під час вагітності: Рекомендується обмежувати споживання кофеїну до 200 міліграмів на день і віддавати абсолютну перевагу чистій воді.

Рекомендується обмежувати споживання кофеїну до і віддавати абсолютну перевагу чистій воді. Підвищена чутливість: Людям із підвищеною чутливістю до кофеїну, а також тим, хто має захворювання серцево-судинної системи, гіпертонію, проблеми з сечовим міхуром, нирками чи перебуває на режимі обмеження рідини, не варто покладатися на каву як на джерело зволоження.

За наявності специфічних діагнозів або прийомі певних лікарських препаратів питний режим варто коригувати за рекомендаціями лікаря. Для решти людей без протипоказань кава гармонійно вписується в щоденний збалансований водний баланс.