Шкірка може пригодитися. Сім овочів і фруктів, які не варто поспішати чистити

Які фрукти і овочі не треба чистити (Фото: magnific/magnific)

Якщо ви звикли автоматично зрізати шкірку з яблук, груш, огірків чи баклажанів, частину поживних речовин справді можна втрачати.

Шкірка багатьох рослинних продуктів містить харчові волокна, поліфеноли, флавоноїди, пігменти та інші біологічно активні сполуки. Ось які фрукти та овочі не слід поспішати чистити.

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1. Яблука

Яблуко — один із найпростіших продуктів, для якого немає особливої потреби зрізати шкірку. Вона є джерелом харчових волокон і поліфенолів. У дослідженні, присвяченому використанню яблучної шкірки як харчового інгредієнта, в ній виявили вищий вміст поліфенолів, харчових волокон і деяких мінералів порівняно з іншими їстівними частинами яблука. Це не означає, що очищене яблуко втрачає свою користь. М’якоть також містить клітковину, вітаміни та поліфенольні сполуки. Але якщо шкірка вам подобається, зрізати її заради «чистішої» текстури немає потреби. Перед вживанням яблуко варто добре промити під проточною водою, особливо якщо ви збираєтеся їсти його разом зі шкіркою.

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2. Груші

З грушами ситуація подібна, але тут перевага шкірки щодо поліфенолів може бути ще помітнішою. Аналіз 19 сортів груш показав, що вміст фенольних сполук у шкірці дуже відрізнявся залежно від сорту, але в окремих випадках був значно вищим, ніж у м’якоті. Тому стиглу грушу цілком можна їсти зі шкіркою. Якщо ж її текстура здається занадто жорсткою або викликає дискомфорт, очищення не робить фрукт «некорисним».

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3. Батат

Шкірка батату їстівна, і під час запікання її цілком можна залишати. Сам батат відомий насамперед як джерело каротиноїдів, але зовнішні частини коренеплодів також містять клітковину та різні фітохімічні сполуки.

4. Огірки

Молоді огірки зазвичай немає сенсу чистити. Шкірка додає їм хрусткості та містить харчові волокна й фітохімічні сполуки. Волокна фруктів та овочів — це не просто баласт: вони взаємодіють із кишковою мікробіотою та мають різні фізіологічні властивості залежно від структури. Якщо огірок має товсту, гірку або жорстку шкірку, його цілком нормально очистити. А якщо шкірка тонка й приємна на смак, достатньо добре промити овоч і залишити її.

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5. Баклажани

Фіолетова шкірка баклажана — хороший приклад того, як колір рослинного продукту може бути пов’язаний із його фітохімічним складом. У ній містяться антоціани, зокрема насунін. Дослідження показало антиоксидантну активність насуніну в лабораторних моделях, а подальші роботи підтвердили, що антоціани накопичуються переважно у шкірці баклажанів.

У кулінарному сенсі шкірка також має перевагу: вона допомагає баклажану зберігати форму під час запікання, тушкування чи смаження. Тому в рататуй або запечений баклажан її цілком можна залишати.

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6. Персики

М’яка шкірка персика не потребує очищення, якщо фрукт добре вимитий. Більше того, вона містить поліфеноли, флавоноїди та інші біологічно активні сполуки. В одному з досліджень шкірка різних сортів персика містила більше фенольних сполук і мала вищу антиоксидантну активність, ніж м’якоть.

7. Морква

Моркву теж не обов’язково чистити до кожного приготування. Якщо коренеплід молодий і його поверхня чиста, достатньо ретельно вимити його й за потреби потерти щіткою. Зовнішні частини моркви містять харчові волокна та фітохімічні сполуки. Цікаво, що навіть харчові відходи моркви досліджують як джерело поліфенолів та інших біологічно активних речовин. Наприклад, дослідження чорної моркви показало наявність поліфенолів у шкірці та інших частинах, які зазвичай видаляють під час переробки.

Для звичайної помаранчевої моркви правило просте: якщо ви добре її вимили, немає необхідності чистити її лише заради безпеки. А ось якщо коренеплід старий, має пошкодження, залишки ґрунту, грубу поверхню або вам не подобається його текстура, очищення цілком доречне.

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Коли шкірку краще зняти

Правило «ніколи не чистіть овочі та фрукти» не має сенсу. Якщо шкірка груба, пошкоджена, неприємна на смак або продукт важко добре вимити, його можна очистити. Втрата частини поживних речовин не робить фрукт чи овоч марним.

Окрема ситуація — захворювання травного тракту. Людям із запальними захворюваннями кишечника не потрібно автоматично виключати шкірку назавжди: сучасні рекомендації дедалі більше орієнтуються на індивідуальну переносимість і текстуру їжі. Водночас при звуженнях кишечника, загостренні або інших станах грубі волокнисті продукти можуть переноситися гірше.

І ще одна важлива причина відмовитися від шкірки — пліснява. Не варто просто зрізати маленьку пляму з м’якого персика, огірка, помідора чи іншого продукту з високим вмістом вологи: пліснява може проникати глибше, ніж видно на поверхні. Для таких продуктів безпечніше викинути весь плід. Для щільних овочів із низьким вмістом вологи, наприклад моркви, капусти чи болгарського перцю, правила інші — невелику ділянку плісняви можна зрізати із запасом.