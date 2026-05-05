Задоволення та користь. Як щоденне вживання йогурту впливає на ваш організм

Йогурт може здатися не таким цікавим, але якщо врахувати здоров’я кишечника та споживання білка, він, безумовно, має велику привабливість. Насправді, цей ферментований продукт популярніший, ніж будь-коли, і існує більше видів йогурту та смаків, які можна спробувати, що змушує нас задуматися, що відбувається з вашим організмом, якщо ви їсте йогурт щодня?

Реклама

Переваги для здоров’я кісток

Йогурт забезпечує потужну комбінацію поживних речовин, які працюють разом для створення та підтримки міцних кісток і сприяють здоров’ю кісток, включаючи кальцій, фосфор, магній, калій, цинк, селен та вітаміни A, B та K. Наприклад, кальцій сприяє щільності кісток, а фосфор, магній та калій беруть участь у будові скелета. Коли це можливо, обирайте йогурт, збагачений вітаміном D. Вашому організму потрібен вітамін D для ефективного засвоєння кальцію. Коли рівень вітаміну D занадто низький, засвоєння кальцію порушується, що може призвести до остеопорозу та підвищеного ризику переломів.

Рецепт млинцевого рулета з з йогуртовим заварним кремом: ніякого смаження Цей десерт здивує усіх поціновувачів простих, ситних і легких страв. Попри те, що в його основі є млинець, вам не доведеться смажити ці смаколики на сковорідці і довго стояти біля плити. Перейти до рецепту

Покращує здоров’я травлення

Живі пробіотичні бактерії в йогурті роблять його потужним для травлення. Пробіотики корисні для кишкових бактерій, які сприяють здоровому кишковому мікробіому, підвищують толерантність до лактози та можуть допомогти полегшити симптоми запору, синдрому подразненого кишечника, діареї та інфекції H. pylori. Зокрема, йогурт містить лактобактерії та біфідобактерії, корисні бактерії, які балансують ваш кишечник і покращують здатність вашого організму засвоювати необхідні мінерали для кісток, такі як кальцій і магній. Керуючи здоров’ям кишечника, ви також допомагаєте контролювати хронічне запалення, що корисно, оскільки системне запалення може сприяти втраті кісткової маси.

Бананово-йогуртове парфе з арахісовим маслом: розкішний сніданок Це легке парфе — чудовий спосіб розпочати день або насолодитися полуденною бадьорістю. Перейти до рецепту

Підтримує імунну функцію

Вживання йогурту щодня також може бути корисним для вашої імунної системи. Частково це пов’язано з його роллю як корисної для кишечника їжі. Більшість імунних клітин розташовані в кишечнику, а це означає, що корисні для кишечника продукти, такі як йогурт, можуть безпосередньо підтримувати здоров’я імунітету, допомагаючи процвітати кишковому мікробіому. Окрім вмісту пробіотиків, йогурт також служить цінним джерелом ключових мікроелементів, які допомагають вашій імунній системі, включаючи цинк і селен, які життєво важливі для функціонування імунних клітин. Нарешті, деякі йогурти збагачені вітаміном D. Ця поживна речовина регулює активність імунних клітин і зміцнює захист організму від хвороб, що робить йогурт ідеальною їжею для підтримки загального імунітету.

Реклама:

Найсмачніша смажена картопля: французький рецепт з йогуртовим соусом і яйцем пашот Ця проста та комфортна страва може бути ще смачнішою - неочікувано. Однак, якщо додати туди свіжий та вершковий соус із авокадо та яйце пашот, ви отримаєте надзвичайну вишукану вечерю чи обід. Перейти до рецепту

Відновлює м’язи

Завдяки вмісту білка йогурт може бути ідеальною їжею для підтримки відновлення та нарощування м’язів після тренування. Білки, що містяться в йогурті, — це сироватка та казеїн, два високоякісні повноцінні джерела білка. Сироватковий протеїн швидко перетравлюється та засвоюється, що дозволяє його амінокислотам (тобто будівельним блокам білка) швидко доставлятися до м’язів. Він також містить лейцин, амінокислоту, відому тим, що стимулює синтез м’язового білка. Тим часом казеїн — це повільно перетравлюваний білок, але забезпечує тривале вивільнення амінокислот у рівень цукру в крові. Він також допомагає підтримувати відновлення та ріст м’язів і запобігає їх руйнуванню.

Сніданок чемпіона. Бананові вівсяні млинці з грецьким йогуртом - без доданого цукру Ці бананово-вівсяні млинці готують із пластівців та грецького йогурту для м’якої текстури. Цей сніданок легко приготувати і він наситить вас на кілька годин. Перейти до рецепту

Збільшує відчуття ситості

Точний вміст білка залежить від типу йогурту. Загалом, білок у йогурті може допомогти вам залишатися ситими та задоволеними протягом тривалого часу. Він працює шляхом збільшення вироблення гормонів ситості (таких як глюкагоноподібний пептид-1 та холецистокінін) та зменшення гормонів голоду, таких як грелін. Йогурт також має високий вміст жиру. Тож, якщо ви щодня вживаєте йогурт, наприклад, як частину сніданку, це може допомогти вам залишатися ситими до наступного прийому їжі чи перекусу.

Донати в духовці: рецепт пончиків на йогурті Вони ідеальні просто з пудрою, без додаткових начинок і безлічі кремів. Просто смакуйте ці ніжні пончики з чаєм у затишний вечір. Перейти до рецепту

Скільки йогурту їсти щодня

Немає офіційної рекомендованої добової норми йогурту. Стандартна порція становить ¾ склянки. З огляду на це, спробуйте включити одну або дві порції йогурту у свій щоденний раціон. Ця практика допоможе вам послідовно досягати ваших цілей щодо кальцію та білка.

А як щодо немолочного йогурту?

Сьогодні ви можете знайти широкий вибір немолочних рослинних йогуртів, виготовлених із сої, кеш’ю, кокосу та конопель. Такі варіанти ідеально підходять, якщо у вас непереносимість лактози або алергія на молоко. Вони також можуть пропонувати користь для здоров’я, хоча вміст поживних речовин відрізнятиметься від традиційного йогурту.

Реклама:

Якщо ви не впевнені, який обрати, врахуйте свої цілі та потреби щодо здоров’я. Якщо ви хочете отримати таку ж користь для здоров’я кісток, як і від звичайного йогурту, шукайте той, що містить доданий кальцій та вітамін D. Або ж, якщо білок є пріоритетом, розгляньте соєвий йогурт. Цей сорт має найближчий вміст білка до молочного йогурту, тоді як інші рослинні сорти (наприклад, йогурт на основі мигдалю) зазвичай містять його менше. Зрештою, важливо переглянути етикетку з харчовою цінністю та список інгредієнтів, щоб порівняти поживні речовини, такі як білок, вітаміни та мінерали, між продуктами.

Яєчня без яєць: простий скрамбл із вівсянки за 10 хвилин Простий рецепт сніданку, який легко готувати щодня: ситно, смачно і з можливістю подачі з йогуртом та ягодами. Перейти до рецепту

Найкращий йогурт для покупки

Щоб отримати максимальну користь від щоденного вживання йогурту, краще обрати звичайний йогурт без наповнювача. Це допоможе обмежити споживання доданого цукру. Йогурти з наповнювачем, як правило, містять доданий цукор, і кількість у деяких з них може бути досить високою. Ви завжди можете додати власні інгредієнти, такі як мед або фрукти, до звичайного йогурту.

Якщо білок є пріоритетом, прагніть до щонайменше 10 грамів на порцію. Грецький та ісландський йогурти містять більше білка, ніж звичайні сорти. Для тих, хто бореться із серцевими захворюваннями, діабетом 2 типу або ожирінням, знежирений йогурт — розумний вибір. Ви отримаєте ті ж вітаміни та мінерали з меншою кількістю насичених жирів та меншою кількістю калорій.