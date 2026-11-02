Не «магічне перезавантаження». Що насправді відбувається з організмом під час 24-годинного голодування

Що буде, якщо не їсти 24 години (Фото: magnific/pvproductions)

Добу без їжі сьогодні сприймають майже як біологічний «перемикач»: нібито достатньо не їсти 24 години — і організм переходить у режим спалювання жиру, очищення клітин, омолодження та посилення імунітету.

Реальність цікавіша й менш магічна. За відсутності їжі тіло справді перебудовує обмін речовин, змінює джерела енергії та активує низку адаптаційних механізмів. Але далеко не всі популярні твердження про 24-годинний піст підтверджені дослідженнями на людях.

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Голодування не вимикає організм — навпаки, запускає добре скоординовану систему економії та перерозподілу енергії. Знижується секреція інсуліну, активуються процеси вивільнення енергії із запасів, а печінка поступово збільшує вироблення кетонових тіл. Огляд фізіологічних реакцій на короткочасне голодування показує, що помітні зміни метаболізму глюкози та жирів відбуваються вже протягом перших 24 годин, тоді як твердження про різке посилення аутофагії у цей самий період залишаються недоведеними.

Перші години: організм ще живе за рахунок нещодавньої їжі

Після останнього прийому їжі організм не залишається без енергії. Частину глюкози він використовує безпосередньо, а частину запасає у вигляді глікогену, переважно в печінці та м’язах. Рівень інсуліну поступово знижується, а гормональні сигнали, які сприяють мобілізації енергетичних запасів, посилюються. Грелін — один із гормонів, пов’язаних із відчуттям голоду, — теж бере участь у регуляції апетиту, але його поведінка під час посту не настільки передбачувана, як часто стверджують популярні матеріали про fasting. У дослідженні 24-годинного голодування серед здорових людей середній рівень греліну зростав лише помірно, причому індивідуальні реакції дуже відрізнялися. Тож раптове відчуття голоду через кілька годин після їжі не означає, що організм уже перебуває у стані енергетичної катастрофи. Це нормальна реакція системи, яка звикла отримувати їжу приблизно в певний час.

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Приблизно 6–12 годин: інсуліну менше, глікоген стає головним резервом

У міру того як після їжі минає час, рівень глюкози в крові підтримується дедалі більше за рахунок внутрішніх запасів. Печінка розщеплює глікоген — запасну форму глюкози — і вивільняє глюкозу в кров. Водночас організм поступово перемикається на використання більшої кількості жирних кислот. Це не відбувається в конкретну восьму чи десяту годину за секундоміром: швидкість переходу залежить від складу останнього прийому їжі, фізичної активності, запасів глікогену, індивідуального метаболізму та інших факторів.

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Дослідження короткочасного голодування показують, що вже після 16−22 годин без їжі зменшується окиснення глюкози, знижується рівень інсуліну й збільшується використання жирів як палива. Печінка відіграє центральну роль у підтриманні рівня глюкози, але організм використовує кілька метаболічних шляхів одночасно.

Ближче до 12–18 годин: жирів у паливному баку стає більше

Коли запаси печінкового глікогену поступово скорочуються, зростає значення жирової тканини. Тригліцериди розщеплюються на жирні кислоти й гліцерин. Жирні кислоти надходять у кров і використовуються різними тканинами як джерело енергії.

Частину жирних кислот печінка перетворює на кетонові тіла. Вони особливо важливі для мозку, оскільки допомагають йому частково перейти від використання глюкози до іншого палива. Фізіологічна кетонемія може з’являтися вже після нічного або 24-годинного голодування, але виражений кетоз характерніший для довшого голодування.

При цьому немає підстав обіцяти, що приблизно на 17-й годині мозок неодмінно стає «гострішим». Частина людей під час голодування справді суб'єктивно відчуває ясність і концентрацію, інші стикаються з головним болем, дратівливістю, слабкістю або так званим brain fog. На відчуття впливають сон, гідратація, звичний режим харчування та індивідуальна реакція на обмеження їжі.

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Аутофагія: найпопулярніший міф про 24 години

Аутофагія — реальний клітинний процес, під час якого клітини розщеплюють і повторно використовують пошкоджені або непотрібні компоненти. Голодування та дефіцит поживних речовин можуть впливати на цей механізм, особливо в експериментальних моделях. Але твердження на кшталт «на 12-й годині запускається аутофагія, а на 22-й досягає піку» не має достатнього підтвердження у людей. Огляд досліджень гострого голодування прямо зазначає, що здатність короткочасного посту істотно збільшувати аутофагію в людини залишається невизначеною.

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Що відбувається із травленням

Шлунок не перестає працювати лише тому, що в ньому немає їжі. Він продовжує виробляти секрети, а травна система функціонує у звичному фізіологічному режимі. Харчові паузи справді можуть впливати на роботу травної системи й метаболічні сигнали. Але це не те саме, що «перезавантаження» кишечника.

18–24 години: організм дедалі активніше використовує жир

У цей період частка енергії, яку організм отримує з жирів, продовжує зростати. Печінка виробляє більше кетонових тіл, а жирові депо стають важливішим джерелом палива. Це і є одна з причин, чому голодування привернуло стільки уваги у контексті схуднення. Але саме по собі активніше спалювання жиру протягом кількох годин не означає автоматичної втрати значної кількості жирової тканини. На довгострокову масу тіла впливає насамперед енергетичний баланс та те, що людина їсть у наступні дні.

У рандомізованому дослідженні, де 24-годинне голодування чергувалося з днями підвищеного споживання калорій, зниження маси тіла було пов’язане з енергетичним дефіцитом, а не з якимось окремим «метаболічним ефектом голодування».

Метааналіз 99 рандомізованих клінічних досліджень також показав, що різні стратегії інтервального голодування можуть сприяти зниженню маси тіла порівняно з харчуванням без обмежень, але їхня перевага над звичайним обмеженням калорій не є принциповою.

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Чи справді за добу різко підвищується гормон росту?

Так, але й тут потрібен контекст. Дослідження за участю 47 здорових людей показало, що після 24 годин голодування середня секреція гормону росту збільшувалася приблизно у п’ять разів. Водночас витрати енергії за добу, навпаки, знижувалися приблизно на 8%. Гормон росту бере участь у регуляції обміну жирів та інших фізіологічних процесах, а його короткочасне підвищення саме по собі не доводить прискореного відновлення тканин або збільшення тривалості життя.

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Що відбувається з мікробіомом?

Кишкові бактерії не зникають після доби без їжі, але доступність поживних речовин для них змінюється. Тому голодування потенційно може впливати на склад і функціонування мікробіоти. Вплив короткочасного голодування на мікробіоту залежить від конкретного протоколу, харчування до та після посту, тривалості обмеження їжі та індивідуальних особливостей.

А що з електролітами?

Якщо людина продовжує пити воду, короткочасне голодування не означає автоматично небезпечного дефіциту натрію чи калію. Водночас зміни водного та електролітного балансу під час 24-годинного обмеження енергії можливі. В одному фізіологічному дослідженні за 24 години обмеження енергії спостерігався негативний баланс натрію, калію та хлоридів.

Тому спеціально приймати електролітні добавки під час кожного 24-годинного посту не є універсальною рекомендацією. Особливо обережними мають бути люди із захворюваннями нирок, серця, порушеннями електролітного балансу або ті, хто приймає препарати, що впливають на водно-сольовий обмін.

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Чи варто всім спробувати 24 години без їжі?

Добове голодування — не обов’язкова умова для здорового метаболізму і не доведений спосіб «перезавантажити» організм. Для частини людей інтервальне голодування може бути зручним способом структурувати харчування й зменшити загальне споживання калорій. Але воно не демонструє стабільної магічної переваги над іншими способами контролю ваги.

Під час голодування можливі головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, надмірний голод і зниження тиску. Також існує ризик гіпоглікемії, особливо у людей, які приймають певні цукрознижувальні препарати.

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Добове голодування не варто практикувати без медичної оцінки під час вагітності та грудного вигодовування, у дитячому віці, при розладах харчової поведінки, схильності до тяжкої гіпоглікемії та деяких хронічних захворюваннях. Для людей із діабетом питання особливо важливе, оскільки тривала перерва між прийомами їжі може вимагати корекції медикаментів і підвищувати ризик небезпечного падіння рівня глюкози.